12 крышесносных сериалов, от которых зрители не могли оторваться в 2023 году

Многие из нас уже привыкли включать перед сном любимый сериал и с головой погружаться в приключения его героев. И если одни после просмотра просто закрывают вкладку с проигрывателем, то другие активно выставляют этим кинолентам оценки и делятся своим мнением с пользователями сети. Именно так и возник список лучших сериалов 2023 года на Кинопоиске.

12. «Мерзлая земля». Рейтинг 7,0

На протяжение всего сериала главная героиня пытается выяснить, совершал ли ее любимый человек преступление, в котором его обвиняют. И пусть критики обвинили создателей этого триллера в том, что герои получились слишком гламурными, зрители все равно поставили ему оценку значительно выше среднего. Режиссер Оксана Карас в одном сериале сумела поднять множество насущных тем, показать запутанное расследование и держать в напряжении. © Ugeancomposer / Kinopoisk

11. «Пищеблок». Рейтинг 7,4

Мистический сериал по роману Алексея Иванова уверенно зашел на второй сезон. Зрители увлеченно следили за приключениями школьника Валерки, который боролся с древним вампиром и заодно с собственной жаждой крови. Все серии 1 и 2 сезонов посмотрела на одном дыхании. 16 серий примерно по 1 часу каждая пролетели абсолютно незаметно. Что могу сказать после просмотра? Очень даже неплохо. © Ольга Сансызбаева / Kinopoisk

10. «Два холма». Рейтинг 7,5

Второй сезон фантастического сериала продолжил рассказывать об идеальном женском мире 2140 года. Здесь даже наконец-то перестали спорить, какого рода кофе — мужского или среднего — и решили, что у них будет «лучшая кофе в городе». Это оригинальная антиутопия, основанная на современном дискурсе. Не помню, чтобы кто-то еще такое делал. Все идиомы в диалогах чисто и красиво вписаны. Плюс сериал изящно с «Черным зеркалом» перекликается. © Юрий_Ростов / Kinopoisk

9. «Библиотекарь». Рейтинг 7,5

Фэнтезийный сериал по мотивам книги Михаила Елизарова «Библиотекарь» начинается с того, что актер-неудачник Алексей едет в небольшой городок, чтобы продать квартиру своего отца, который недавно ушел из жизни. Но вместо этого он оказывается втянут в целый круговорот событий и узнает о существовании книг, обладающих магическими свойствами. Изначально я подумала, что это экранизация книги Елизарова с таким же названием, но на самом деле сериал, скорее, основан на идее произведения. Сразу скажу, это не для всех. Либо вам сразу понравится, либо после первой серии вы утратите интерес к нему. Здесь много динамики, события развиваются стремительно, и в каждой серии происходит множество неожиданных сюжетных поворотов. © Каролина Коста / Kinopoisk

8. «Кошка». Рейтинг 7,6

Главная героиня мрачного детектива берется расследовать дело о пропаже детей и заодно пытается разобраться с призраками собственного прошлого. Зрители оценили атмосферу сериала, а кое-кто даже захотел побывать там, где разворачивалось его действие. После «Вампиров средней полосы» мне захотелось посетить Смоленск, теперь хочу объездить Калининградскую область, так что у авторов получилось затянуть еще и этим. Им огромный плюс за выбор места для съемок и создание атмосферы. © Stas1087 / Kinopoisk

7. «Беспринципные». Рейтинг 7,7

У сериала, снятого по рассказам Александра Цыпкина и иронично повествующего о приключениях богатых жителей столицы, насчитывается уже несколько сезонов. В 2023 году его герои продолжили попадать в нелепые ситуации и изящно выкручиваться из них. Нет каких-то тяжелых завихрений сюжета, сложных логических цепочек, несостыковок — смотри и наслаждайся. А если и есть какие-то просчеты, какая разница? Как минимум улыбку сериал вызовет, а это уже хорошо. Все снято стильно и со вкусом. Особенно хочется выделить Павла Деревянко, который, очевидно, открыл для себя новое амплуа. © andre.skrobov / Kinopoisk

6. «Ивановы — Ивановы». Рейтинг 7,7

В 2023 году на экраны вышел уже шестой сезон сериала о приключениях двух семей, детей которых перепутали в роддоме. Один из них воспитывался в роскоши, а второй жил в весьма скромной обстановке. Если в списке исполнителей фигурирует Сергей Бурунов, значит, кинотворение стоит того, чтобы его смотреть. Неожиданно, но приятно явил себя миру Михаил Трухин. Мне даже кажется, что «бедный ИванОв» ничуть не проигрывает «богатому ИвАнову» в раскрытии своего персонажа. © Ренат Ильясов / Kinopoisk

5. «Фишер». Рейтинг 7,8

События этого детективного сериала происходят в 1986 году. Три следователя начинают распутывать непростое дело, но даже не подозревают, как оно отразится на судьбе каждого из них. Здесь антураж эпохи перестройки и загадочная атмосфера леса по лучшим канонам сериалов «Твин Пикс» и «Тьма». Актеры тоже на уровне. Все следователи играют хорошо, и даже Александра Бортич не так бесит. Отдельного внимания заслуживает заставка сериала и его музыкальное сопровождение. © allyagamaz*** / Kinopoisk

4. «Король и шут». Рейтинг 8,2

У создателей сериала получилась настоящая панк-сказка, в которой реальность смешалась с выдумкой. В одной сюжетной линии студенты реставрационного училища создали одну из главных рок-групп страны, а в другой Князь и Горшок спасли принцессу в фэнтезийной вселенной. Главное, ради чего все это стоит смотреть, это то, как воплощен Горшок. Попадание почти стопроцентное, причем как в образе Горшка-студента, так и маститой звезды сцены в гриме. Достаточно посмотреть записи с концертов и интервью, чтобы ощутить правдоподобность. Даже манера речи предельно точно воспроизведена: сумбурная, торопливая, с излюбленными им просторечными оборотами. © MIQUALLE — 8387 / Kinopoisk

3. «Кибердеревня». Рейтинг 8,2

Действие фантастического сериала разворачивается в 2100 году. Сперва события происходят в роботизированном марсианском хозяйстве фермера Николая, а затем героев начинает носить по разным уголкам Галактики. Здесь показаны живые и интересные люди со своими проблемами. Понравились все — от принципиального фермера Николая и его семьи до помощника бизнесмена Барагозина. В них нет... лоска, что ли. В них веришь. Самую малость раздражает старшая дочь фермера, над которой не хватает зависшей надписи «Я тут стереотипный бунтующий подросток». © kisel.len / Kinopoisk

2. «Папины дочки. Новые». Рейтинг 8,3

В продолжении ситкома нулевых «Папины дочки» рассказывается история семьи Васильевых. Здесь случилось то же самое, что и у Васнецовых — мать оставила дочек на попечение отца. Только на этот раз девочек не пять, а четыре. Я включила первую серию новых «Папиных дочек» и попала в детство. Это очень хороший старт. Создатели постарались при выборе маленьких актрис, это видно. К моему удивлению, не раздражало ничего. Очень понравилось, как постепенно вводили персонажей, с которыми мы уже знакомы многие годы, но последний раз «виделись» десять лет назад. © yanavengeryana / Kinopoisk

1. «Вампиры средней полосы». Рейтинг 8,3

В детективно-мистическом сериале появились новые герои. Одним из ни[ стала 10-летняя девочка, которая превратилась в вампира 80 лет назад. То есть по самым скромным подсчетам ее персонажу должно быть около 90 лет. Именно с ней и были связаны основные события второго сезона. Хочу поблагодарить за интересный мир, отличный сюжет, продуманных персонажей и меткие диалоги. Особенно, конечно, отмечается Юрий Стоянов, его я знаю с детства, смотрел «Городок». Он всегда радует великолепной игрой. Остальные тоже выглядят уместно и все вместе создают великолепный ансамбль. © kotello_ilya / Kinopoisk