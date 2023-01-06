12 ляпов и сюжетных промахов в «Сумерках», которые мы проморгали, хотя смотрели сагу сотни раз

Фанаты киносаги «Сумерки» пересматривали ее, наверное, миллионы раз. Зрительницы заново влюблялись в красавчика Эдварда и вместе с Беллой переживали приключения в мире вампиров. Но, наслаждаясь чарующей историей любви, мы упустили из виду кучу огрехов, на которые позволили себе махнуть рукой создатели серии фильмов. Мы присмотрелись повнимательнее и подметили, какие логические ошибки были допущены при экранизации знаменитой саги.

Сердцебиение Беллы стабильно, хотя ее состояние здоровья оставляет желать лучшего

После того как Джеймс напал на Беллу, она попадает в больницу. У героини куча опасных травм, она лежит под капельницей. К тому же навестивший девушку Эдвард заставляет ее нервничать, предлагая ей расстаться с ним и уехать к матери. Однако, посмотрев на аппаратуру рядом с койкой, и не скажешь, что Белла испытала сильный стресс. Электрокардиограмма показывает на удивление ровное и спокойное сердцебиение, будто все время до этого героиня загорала на пляже.

Шарф Элис таинственным образом сам меняет узлы

Во 2-й части саги есть эпизод, в котором Элис подбегает к Белле, чтобы поздравить ее с днем рождения и пригласить в гости. Главная модница семейства Калленов в этот раз надевает эффектный шарфик. Так вот, каждый раз, когда во время разговора девушек камера фокусируется на Элис, ее аксессуар оказывается завязанным по-разному.

Вампиры должны обладать сверхспособностями, но некоторых Калленов забыли наделить волшебным даром

По легенде тот дар, который человек получает с рождения, во сто крат усиливается при превращении в вампира. Например, чуткий к настроению людей Эдвард начинает читать мысли других, а интуиция Элис перерастает в способность видеть будущее. Однако некоторые герои, кажется, вовсе не имеют никаких вампирских талантов. Например, Карлайл, Эмметт или Розали. На самом деле у них тоже есть особая сила. Так, Карлайл стал первым «вегетарианцем» среди вампиров. Он единственный, кто вообще не реагирует на запах человеческой крови. Эмметт обладает недюжинной даже для вампира силой. А Розали отличается умопомрачительной красотой, и глаза у нее удивительного цвета фиалок. В книгах на этих деталях делается акцент. А вот создатели кинофраншизы не уделили им внимания, оставив дыру в сюжете.

Белла читает книгу, которую забыла в машине Эдварда

Чтобы разузнать, кто же такой на самом деле этот Каллен, Белла идет в книжный магазин. Там она покупает книгу, рассказывающую о происхождении оборотней и вампиров. На выходе она кладет покупку в сумку. Позже Белла встречает Эдварда, и они ужинают вместе. В конце концов вампир привозит девушку к отцу. И когда она уже прощается с Калленом, сумки нет ни в руках, ни на плече, ни где-либо еще. Следовательно, Белла оставила ее в машине. При этом каким-то чудным образом книга, лежавшая в сумке, вдруг оказывается дома, и героиня преспокойно читает ее.

Каллены так остро реагируют на запах крови, что их уже давно можно было рассекретить

Хотя Каллены являются «вегетарианцами» в мире вампиров, время от времени они с трудом борются со своими природными порывами. Вспомните только, как Джаспер не мог держать себя в руках, когда Белла всего лишь порезалась о подарочную упаковку. С такой «силой воли» их тайна уже давно должна быть раскрыта. Ведь они живут среди людей (например, младшие Каллены ходят в школу, а Карлайл работает в больнице). А в публичных местах соблазнов сорваться слишком много.

Белла должна быть близка с мамой, но на деле почти не общается с ней

Сага начинается с того, что Белла переезжает к отцу. Оказывается, им неловко общаться, да и вообще они плохо знают друг друга. Ведь родители, Чарли и Рене, давно развелись, и все это время Белла жила с мамой. Причем в основном они жили вдвоем, так как мать долго ни с кем не встречалась. По идее, Белла и Рене должны быть близки. Но на протяжении всей саги мы видим лишь пару их телефонных бесед. А встречаются они только по особым случаям: например в больнице, куда попала Белла, или на свадьбе. Ничего не изменилось, даже когда Белла забеременела. В то время как папа девушки уже весь на нервах. Став же вампиром, Белла вообще больше не видится с мамой.

Эдвард носит темные очки, которые в данном случае абсолютно бесполезны

Как известно, вампиры в саге сверкают на солнце. Поэтому, чтобы у людей не закрались подозрения, герои стараются как можно реже бывать на улице в солнечную погоду. В таком случае Эдварду совсем ни к чему иметь такой аксессуар, как очки от солнца. Хотя, возможно, он просто решил немного побыть крутым парнем. Кстати, вампиры в саге регулярно разгуливают по улице днем, но почему-то их кожа сверкает не всегда. Создается ощущение, что фишка с сиянием на солнце используется только тогда, когда того требует сюжет. Например, когда Эдвард отправился к Вольтури в поисках покоя для своей души.

Еще одна книга Беллы таинственно исчезает и появляется

В начале части «Новолуние», когда героиня просыпается, рядом с ней на подушке лежит книга «Ромео и Джульетта». В этот же момент в комнату входит папа Беллы с подарком в честь дня рождения. Девушка просто физически не успела бы далеко убрать книгу. Однако предмет все-таки исчезает. А в следующей сцене вновь оказывается на кровати.

Эдвард решил «благородно» оставить Беллу, когда ничего особенного не произошло

Эдвард немыслимое количество раз подвергал свою возлюбленную опасности. Но почему-то именно минутная слабость Джаспера, который не сдержал свой порыв и набросился на Беллу, заставила его расстаться с девушкой. Хотя Джаспер точно не желал ничего плохого героине. Тем более его в тот же момент оттащили другие члены семьи. Но нет, Эдварда именно этот эпизод сподвиг бросить Беллу, когда она уже изрядно привязалась к нему. А ведь он мог оставить в покое девушку гораздо раньше, если уж хотел побыть рыцарем. Например, когда Белла чуть не погибла от рук Джеймса, который решил поохотиться за возлюбленной Каллена.

Белла звонит Розали, не набрав ее номер

Когда Белла узнает, что беременна, они с Эдвардом возвращаются домой. По пути в аэропорт Белла звонит Розали. Однако, включив телефон, она не набирает номер и даже не заходит в список контактов. Она просто прикладывает мобильный к уху. Экран блокировки видно даже во время разговора девушек.

Пока Эдвард останавливает машину в попытке спасти Беллу, она успевает убрать волосы

Поклонники саги помнят эту романтичную сцену, где Эдвард подлетает к Белле и спасает ее от машины, которая вот-вот должна на нее наехать. В этот момент девушка лежит на асфальте и пребывает в шоке от происходящего. В таком состоянии Белла точно не успела бы что-то сделать со своими волосами. Тем не менее в одном кадре мы видим их распущенными поверх куртки, а в следующем — убранными под нее.

Непонятно, как Белла смогла забеременеть от вампира

В 3-й части саги Розали рассказывает о том, что хотела бы родить ребенка, и сожалеет, что они с Эмметтом не могут иметь детей. Если дело в биологических особенностях вампиров, тогда совершенно неясно, как Эдвард смог зачать ребенка. Стефани Майер, автор книг, по которым снята киносага, объясняет этот момент. Она говорит, что в жилах вампиров течет вещество, аналогичное человеческой крови. Это вещество позволяет их телу сохранять некоторые функции. Например, возможность мужчины зачать ребенка. При этом женщина-вампир забеременеть не может, так как ее тело не способно трансформироваться под растущий плод. Однако в фильмах все эти пояснения отсутствуют.