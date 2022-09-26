12 маленьких, но чертовски важных деталей, которые мы дружно не заметили в культовых фильмах

Можно пересматривать любимые фильмы много раз и все время находить в них что-то новое. Оказывается, по первым кадрам «Солнцестояния» можно узнать развитие сюжета картины, а на вечеринке по случаю дня рождения Бильбо Бэггинса сыграл особенный музыкант, которого заметили далеко не все зрители.

«Звездные войны: Последние джедаи»: Люк не оставляет следов

Противостояние Люка и Кайло в «Последних джедаях» стало ярким событием, которого все ждали. Все было на месте в этой сцене, за исключением одной крошечной детали: Люка на самом деле не было. Он был всего лишь проекцией Силы. Во-первых, джедай в этом эпизоде выглядит намного моложе, у него другие прическа и одежда. Во-вторых, он использует свой световой меч, хотя он был разрушен в битве Рей и Кайло. А еще Люк не оставляет следов, в отличие от других героев, задействованных в сцене.

«Мистер и миссис Смит»: прищуренный глаз Брэда Питта

В сцене на ярмарке герой Брэда Пита стреляет в тире. Сначала он закрывает левый глаз, чтобы прицелиться, а затем его открывает, чтобы сохранить периферическое зрение. Так поступают снайперы, что указывает на навыки героя, которые раскроются далее в фильме.

«Титаник»: Роза не плавала на двери

Еще один мощный момент, который, правда, до сих пор вызывает бурные дискуссии, — это сцена, в которой Роза лежит на двери посреди океана, а Джек находится в ледяной воде. Зрители не раз возмущались тем, что на обломке могли уместиться оба героя. Возможно, но, судя по всему, в кадре мы видим не дверь. Этот обломок очень похож на кусок дверной рамы — самый известный полный обломок «Титаника», который выставлен в Морском музее Атлантики в Новой Шотландии.

«Солнцестояние»: гобелен, который рассказал все

Создатели одного из самых необычных хорроров оставили в самом начале картины жирный спойлер — красивое полотно в фольклорном стиле, на котором изображены все повороты сюжета.

«Назад в будущее»: шарф Дока в 3-й части кое-что смутно напоминает

В фильмах, сюжет которых основан на путешествиях во времени, легко запутаться и допустить множество ошибок. Но создатели трилогии «Назад в будущее» очень бережно подошли к своей задаче и внимательно отнеслись к мелочам. Например, въедливые зрители заметили, что шарф Дока из «Назад в будущее — 3» сделан из его рубашки из «Назад в будущее — 2». Кроме того, если приглядеться, можно увидеть, что на рубашке изображены лошади, которые гонятся за паровозом, — возможно, это отсылка к заключительной части трилогии.

«Назад в будущее»: у Марти Макфлая и Марти-младшего разный цвет глаз

Если вам показалось, что сын Марти Макфлая из 2-й части картины «Назад в будущее» — полная копия своего отца, то вы невнимательно смотрели фильм. У Марти-папы цвет глаз серый, а у его сына — карий.

«Трасса-60»: отсылки к фильму «Назад в будущее»

На часах за спиной героя Кристофера Ллойда в офисе на 13-м этаже застыло время 10:04. Точно такое же, как на башне с часами в «Назад в будущее». А когда Нил впервые видит красный кабриолет BMW, который ему на день рождения подарил отец, звучит мотив, напоминающий музыку, что играла в тот момент, когда Марти открывал гараж, чтобы увидеть свой новый автомобиль.

«Гарри Поттер и философский камень»: Снегг сразу понял, кто прячется под маской профессора Квиррелла

Профессор Снегг отличается проницательностью: он сразу понял, что Квиррелл не тот, за кого себя выдает. Когда у Гарри заболел шрам, учитель зельеварения заметил это и вскоре перевел взгляд на учителя по защите от темных искусств.

«Эван Всемогущий»: бейджик официанта

Когда Бог предстает в виде официанта в «Эване Всемогущем», на его бейджике написано «Al Mighty», что в переводе с английского означает «Всемогущий».

«Пираты Карибского моря»: туземец в подозрительно знакомом парике

Похоже, что во 2-й части «Пиратов» есть спойлер, раскрывающий дальнейшую судьбу отца Элизабет. Один из туземцев острова, куда попали главные герои саги, предстает в парике, подозрительно похожем на тот, что носил губернатор Суонн. При этом дочь узнает о его гибели только в 3-й части.

«Властелин колец»: на вечеринке по случаю дня рождения Бильбо на сцене выступает Пиппин

«Многие, возможно, не заметили, что я играю в группе хоббитов на вечеринке Бильбо», — рассказал однажды актер Билли Бойд, исполнивший роль Пиппина. Вы можете увидеть его на заднем плане общей сцены. Вскоре после концерта Пиппин ушел со сцены и пошел проказничать со своим другом Мерри.

«Сумерки»: Белла и Эдвард все-таки выиграли золотую луковицу

Эдвард и Белла впервые заговорили друг с другом, когда вдвоем работали над изучением луковых клеток под микроскопом. Учитель объявил, что первая группа, которая правильно выполнит задание, получит золотую луковицу. После урока в руках у Беллы заметна та самая луковица, так что парочка явно закончила лабораторную работу первой, хотя об этом никогда не упоминалось.