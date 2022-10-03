12 нарядов из культового кино, которые очаровали всех зрителей и вошли в историю уже навсегда

Многие из нас до сих пор любуются ультрасовременными нарядами Зиночки из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», модными платьями Людмилы из картины «Москва слезам не верит» и актуальными сегодня образами Леньки из фильма «Любовь и голуби». Мало кто знает, что некоторые из этих нарядов создавались ценой больших усилий, и все ради того, чтобы очаровать зрителей.

1. Платье-рубашка Зиночки («Иван Васильевич меняет профессию», 1973)

Героиню Зиночку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» можно назвать одной из самых модных в кинематографе того времени. Особенно зрителей впечатлил ее наряд, в котором она распевала композицию «Звенит январская вьюга». Это мини-платье-рубашка с отложным воротником и прямым кроем будто бы сошло со страниц зарубежных журналов мод. Лишь веточка из искусственных цветов, приколотая к костюму, напоминала зрителям о наших реалиях. Кстати, автором этого и других нарядов Натальи Селезневой в этом фильме был молодой модельер Вячеслав Зайцев.

2. Джинсовая куртка Зины («Интердевочка», 1989)

Героиня Любови Полищук в фильме «Интердевочка» была без ума от нарядов из джинсовой ткани. Комплекты из этого материала были пределом мечтаний практически каждой девушки того времени. Так, в одном из эпизодов персонаж актрисы Зина появилась в белой куртке из денима со стразами.

3. Английский стиль от Мэри Поппинс («Мэри Поппинс, до свидания», 1983)

Шикарная простота — пожалуй, так можно охарактеризовать стиль безупречной Мэри Поппинс в исполнении Натальи Андрейченко. Она предпочитала незамысловатые трикотажные платья простого кроя с меняющимися воротничками и, конечно же, стильные шляпки, которые надевала каждый раз, выходя на прогулку.

4. Наряды Алены Саниной («Чародеи», 1982)

Героиня Александры Яковлевой во время фильма сменила большое количество одежды. Так, одним из самых запоминающихся элементов стала пушистая белая шубка, взятая напрокат в Специальном художественно-конструкторском бюро, в котором все вещи шились по лекалам европейских модных домов. Обожала ее героиня платки-галстуки, юбки миди А-силуэта, а в одном из эпизодов даже появилась в комбинезоне, который, кстати, был сшит специально для Яковлевой.

5. Платья Людмилы («Москва слезам не верит», 1979)

Невозможно выделить какой-то один наряд Людмилы из фильма «Москва слезам не верит». Пожалуй, более всего зрителям запомнилось черно-белое платье в небольшую клетку, в котором она эффектно покинула свое рабочее место после очередной смены. Не менее запоминающимся стало платье, в котором героиня появилась в читальном зале библиотеки. Его, кстати, сшили из галстучной ткани, что тогда не практиковалось. Наконец, нельзя не упомянуть и о костюме, в котором Муравьева приехала на дачу к друзьям, ведь он был сшит из матрасов. Чтобы его изготовить, мастерицам пришлось выпотрошить и постирать матрасы — в итоге из этой ткани и получилось данное великолепие.

6. Капроновая блуза Людмилы и Катерины («Москва слезам не верит», 1979)

В то время о капроновой блузе мечтали многие женщины, была она и у героини фильма Людмилы, ее же она дала поносить и своей киношной подруге Катерине. Художница по костюмам Жанна Мелконян вспоминала, что достать капроновую ткань в то время было нереально, ведь ее уже давно сняли с производства. Однако неимоверными усилиями ее нашли в пошивочном цехе в маленьком провинциальном городке. Блузу сшили из ткани для школьных воротничков, ведь цех специализировался именно на изготовлении этих изделий. Жанна Мелконян добавила: «Большого труда стоило выбить кусок капрона — нельзя было просто так приехать и забрать, потому что у них все по метражу было расписано».

7. Костюм Жоржа Милославского («Иван Васильевич меняет профессию», 1973)

Жоржа Милославского можно называть настоящим щеголем. Один из стилистов даже призналась, что по ее мнению, именно этот персонаж в картине «Иван Васильевич меняет профессию» заслуживает звание истинного модника. Его идеально сидевший бежевый замшевый пиджак, изящный шейный платок под рубашкой, сумка через плечо и солнцезащитные очки сотворили из актера Куравлева настоящего стилягу. Кстати, для ретроманов его образ актуален и сегодня.

8. Костюм Ивана («Чародеи», 1982)

На протяжении практически всего фильма герой Александра Абдулова проходил в водолазке молочного цвета, как нельзя лучше подчеркивавшей доброту и мягкость Ивана. Под конец актер появился в белом костюме-тройке, который смотрелся на нем идеально. Многие увидели его сходство с костюмом Джона Траволты из «Лихорадки субботнего вечера», однако художник Владимир Соковнин, создавший образы для героев «Чародеев», признался, что тогда даже не видел этот фильм.

9. Платья управдома Варвары Сергеевны («Бриллиантовая рука», 1969)

В «Бриллиантовой руке» Нонна Мордюкова предпочитала щеголять в платьях с цветочными принтами. Один из стилистов утверждает, что этот тренд всегда в моде, и сегодня он у многих ассоциируется с Dolce & Gabbana, которые очень любят платья в цветочек. Ко всему прочему, Мордюкова дополняла свои наряды соломенной шляпкой и ожерельем из стекляруса. Одно из ее самых эффектных облачений — платье с овальным вырезом на лифе и белым воротником, которое актриса дополнила перчатками и клатчем.

10. Модная одежда Леньки («Любовь и голуби», 1985)

Сын семейства Кузякиных Ленька предпочитал носить так называемые рубашки-ковбойки. Кстати, до него эту же самую рубашку носил Олег Меньшиков в «Покровских воротах». Довольно необычен наряд Леньки в последней сцене фильма — костюм в сочетании с довольно вычурной рубашкой поло. В 2018 году такой же наряд можно было наблюдать на Райане Гослинге, который пришел так на презентацию фильма «Человек на Луне».

11. Платье Лиды («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», 1965)

Образ «хорошей девочки Лиды» в исполнении Натальи Селезневой прекрасно дополнило очаровательное белое платье с голубым принтом. Оно как нельзя лучше подошло этой героине, которая отличалась обаянием и бесконечной добротой. И сейчас, гуляя жаркими летними деньками, на девушках можно увидеть похожие платья.

12. Подруга Якина («Иван Васильевич меняет профессию», 1973)

Насмотревшись на шикарные белоснежные костюмы Светланы Светличной в «Бриллиантовой руке» и Натальи Селезневой в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», многие женщины поняли, что, облачившись в такие наряды, можно выглядеть по-настоящему роскошно. Наталья Кустинская, та самая подруга режиссера Якина в «Иване Васильевиче», носит не просто белый брючный костюм, а костюм с перьями, что подчеркивает статус возлюбленной именитого режиссера. Даже сегодня на модных подиумах можно наблюдать наряды, украшенные вставками из перьев.