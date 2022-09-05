18+ персонажей культовых фильмов, чьи отношения в реальности вряд ли закончились бы хеппи-эндом

Из года в год мы стабильно пересматриваем любимые старые фильмы. Кажется, что знаем все реплики героев наизусть, но переключить канал рука не поднимается. Однако если внимательно присмотреться к некоторым советским кинопарам, выяснится, что их отношения вовсе не такие безоблачные, как мы думали раньше.

Мы в ADME в очередной раз пересмотрели кинохиты и попытались разобраться, почему в реальной жизни некоторые пары распались бы в одночасье.

Надежда и Василий — «Любовь и голуби»

Эта парочка — пример созависимых отношений. Василий уделяет больше внимания своим голубям, чем жене. Надежда боится остаться одна, поэтому не в силах ни повлиять каким-либо образом на мужа, ни бросить его. В итоге она даже прощает ему измену и принимает обратно в семью. Василий — человек, не имеющий собственного мнения. Его тянут в разные стороны 2 женщины. С одной стороны, привычная, но немного надоевшая жена, с другой — необычная, яркая, но очень уж вездесущая Раиса Захаровна. Неизвестно, как сложилась бы судьба Василия в реальной жизни. Скорее всего, очень скоро забытые, но нерешенные семейные конфликты разгорелись бы с новой силой и наши герои снова начали бы скандалить.

Марфушка и женихи — «Морозко»

В начале сказки «Морозко» мать и отчим пытаются выдать девушку замуж, расписывая в красках ее умения. Однако если бы и нашелся для нее простачок, брак, вероятнее всего, долго не продлился бы. В те времена женщина полностью заведовала хозяйством и потенциальный жених даже представить себе не мог, что невеста ничего не умеет. Поэтому возможны всего 2 варианта развития событий. В первом случае Марфушке пришлось бы готовить и убираться, а так как она этого делать не умеет, все выходило бы плохо. Это привело бы к скандалам и ссорам с мужем. А если Марфушенька-душенька решила бы встать в позу и ничего не делать, муж быстро отправил бы ее обратно к матери. Получается, что девушка все равно была бы несчастлива замужем. Марфушеньке идеально подошел бы такой муж, как у ее мамы, и желательно с такой же падчерицей. Вот тогда она бы развернулась! Думаю, она и мать свою переплюнула бы! © Неженская логика от Елены / Яндекс.Дзен

Панас Петрович и Рогнеда Карповна — «Королева бензоколонки»

Буфетчица из комедии «Королева бензоколонки» не самый приятный персонаж. Она завистлива, воровата и очень ревнива. Рогнеда Карповна беззаветно влюблена в своего начальника и мечтает выйти замуж за него. Но если бы тот все-таки решился жениться на подчиненной, вряд ли их брак был бы счастливым. В первую очередь потому, что Панасу Петровичу и так очень удобно. Влюбленная женщина ухаживает за ним. Он насмехается над ней, когда та крутит обруч, да и вообще ведет себя пренебрежительно, иронично называет ее материально ответственным лицом. В общем, далеко не идеальный жених. Лучше бы симпатичной буфетчице о нем забыть.

Нина и Владимир Бусыгин — «Старший сын»

В конце фильма Владимира и Нину ждет хеппи-энд — они без зазрения совести могут строить отношения. Но вряд ли парочка будет жить беззаботно и счастливо. В первую очередь потому, что знакомство их началось с огромного обмана: Бусыгин врал напропалую. Нина — милая и добропорядочная девушка, которая к тому же еще очень плохо знает Владимира. Бусыгин же ревнивый и вспыльчивый персонаж, который часто ведет себя как ребенок. Непонятно, почему Нина бросила надежного, обеспеченного и перспективного жениха ради мимолетного увлечения проходимцем.

Дядя Митя и баба Шура — «Любовь и голуби»

И хотя в центре сюжета отношения других героев, нельзя забыть о легендарных дяде Мите и его жене Шуре. Они — точная копия Надежды и Василия в будущем. Дядя Митя боится свою жену, а та третирует его по поводу и без. Кажется, что парочка списана с наших соседей по даче. Но на самом деле все не так весело. Дядя Митя постоянно подводит супругу, да и, кажется, не прочь «полазить за огурчиками» к соседкам. А баба Шура, окончательно утратив доверие к мужу, цепляется к нему, даже если он все сделал правильно. Баба Шура — очень уставший, но терпеливый человек, который давно взял всю ответственность за их совместную жизнь на себя. Вряд ли можно сказать, что такая жизнь — мечта каждой женщины. Наверняка в молодости, когда Шура выходила замуж, он таким не был. Никто не хотел бы себе такого мужа. © Астра / Яндекс.Дзен

Золушка и принц — «Золушка»

Имя Золушки стало нарицательным. И хотя сказка заканчивается хеппи-эндом, никому не известно, как сложились бы отношения героев в реальной жизни. Молодые люди плохо знали друг друга, никаких сложностей не пережили. А по статистике, трудности сплачивают людей и делают отношения крепче. Например, принц вполне мог бы зазнаться и упрекать Золушку в том, что он вытащил ее «из грязи в князи». Или Золушка, напротив, обретя внезапное богатство и власть, кардинально изменилась бы.

Новосельцев и Людмила Прокофьевна — «Служебный роман»

И хотя история отношений «мымры» и ее подчиненного считается культовой, некоторые зрители признались, что никакой любви между главными героями не видят. Людмила Прокофьевна — воспитанная женщина, зацикленная на работе. Она не хамка и не стерва. Устав от одиночества, она настолько обрадовалась наглым подкатам Новосельцева, что с радостью проглотила его неумелые комплименты. Новосельцев же, за 15 лет не продвинувшийся на службе, хватается за совет приударить за начальницей, как за соломинку. Так что их отношения — результат удачно сложившихся обстоятельств. Вполне может так случиться, что Людмиле Прокофьевне всю жизнь придется тащить его на своем горбу, а Новосельцев авторитета дамы сердца попросту не выдержит.

Катерина и Гоша — «Москва слезам не верит»

Сюжет построен так, что зритель понимает: за кадром осталась свадьба и любимое киношниками клише «и жили они долго и счастливо». Однако в реальности все может быть иначе. Катерина за многие годы привыкла быть одна. Она достаточно властная женщина, которая принимает решения в одиночку. И хотя в какие-то моменты она «прогибается» под Гошу, бесконечно это длиться не может: рано или поздно привычка возьмет свое. Результатом станут скандалы, попытки вернуть главенствующее место и, скорее всего, мучительный развод.

Надя и Гена — «Самая обаятельная и привлекательная»

На протяжении всего фильма мы видим, как меняется и развивается Надя. Она понимает, что высокомерность ей чужда, и возвращается к привычному занятию — игре в пинг-понг с Геной. Однако ее история вовсе не пример для подражания. И хотя Гене она была симпатична еще до преображения, он ничего не сделал для того, чтобы быть с ней. Когда Гена видит, что Надю встречает с работы Аркадий, он просто смотрит им вслед и вздыхает. Надя сама вернулась к нему. Существует вероятность, что и дальше, всю оставшуюся жизнь, Надя будет делать все сама. Сама потянет Гену в загс и всю жизнь будет тащить мужчину на своем горбу.

Нина и Вартан — «Одиноким предоставляется общежитие»

Главная героиня фильма Вера наводит порядок в личной жизни девушек общежития. Одну из них, Нину, Вера выдала замуж за Вартана. Однако тот через некоторое время приводит жену обратно с претензией: та умеет готовить только яйца, и он «скоро закукарекает». И хотя Вера принимает несчастную назад и обещает Вартану все исправить, самой Нине стоит задуматься, стоит ли продолжать отношения с мужчиной, который возвращает ее, словно бракованный товар в магазин. Мы понимаем, что эта история — красивая и смешная шутка, однако в реальной жизни такое легкомыслие грозило бы разводом.

Нестор и Полина — «Большая перемена»

В начале картины главный герой Нестор и его девушка Полина расстаются. И хотя в самом конце фильма красавица Полина вернулась к Нестору, есть вероятность, что счастье их продлится недолго. Зрители отметили, что некоторым персонажам стоит поменяться вторыми половинками. Полине зануда Нестор со временем надоест: он умный, но непрактичный. А ведь она с детства привыкла к тому, что ее все время опекают: это делал Ваня. Нестору Полина тоже мало подходит. Они конкурируют с друг другом, вместо того чтобы просто любить.

Лида и Сергей — «Не могу сказать „прощай“»

На первый взгляд концовка фильма должна заставить зрителей прослезиться, поверить в любовь и самоотверженность. В отличие от Марты Лида не бросила больного Сергея. Благодаря ее заботе и любви он встал на ноги. Однако поведение Лиды — еще один пример созависимости. Она мало знает героя, но влюблена в него без памяти. Из мести она даже обливает соперницу из лужи, проезжая мимо на машине. Однако на самом деле Сергей попросту выбрал другую женщину, у него было на это право. Чувство Сергея к Лиде в конце фильма скорее благодарность, а не любовь. Не случись с ним несчастье, он бы не обратил на девушку внимания. Ее забота и опека на 50 % — красиво поданный, тщательно завуалированный эгоизм. Если бы ее спросили, что лучше: здоровый Сергей, но с Мартой, или же его инвалидность, зато при ней, — Лида уж точно выбрала бы второе. © zina_korzina / Яндекс.Дзен