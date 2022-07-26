12 пар популярных фильмов, которые похожи друг на друга как две капли воды

Просматривая некоторые фильмы, порой сложно не ощутить на себе эффект дежавю. Вроде бы и актеры другие, и в нюансах все несколько отличается, и вообще в одном случае на экране нарисованные персонажи, а в другом реальные люди — но все равно невозможно избавиться от стойкого ощущения, что где-то мы это уже видели.

Мы в ADME решили зацепиться за эти подозрения и провести анализ некоторых фильмов. И к своему удивлению обнаружили, что интуиция нас не обманула: при сравнении многие кинокартины действительно выглядят так, словно режиссеры списывали сюжет друг у друга.

12. «Петля времени» и «Дэдпул-2»

При сравнении «Дэдпула-2» с «Петлей времени» становятся очевидны любопытные сходства: оба героя живут в мирах, где существуют сверхлюди, способные нанести человечеству серьезный ущерб. В обоих случаях основной угрозой оказывается очаровательный ребенок, от которого в будущем проблем не оберешься. Из-за этого герои отправляются в путешествие во времени, чтобы остановить ребенка, но сталкиваются с моральной дилеммой и жертвуют собой.

11. «Принц Египта» и «Тор»

Фанаты первого «Тора» и первых «Мстителей», а также поклонники анимационного фильма «Принц Египта» отмечают огромное количество параллелей между сюжетами. И Локи, и Моисея усыновляют после трагических событий. Оба они подталкивают своих сугубо положительных старших братьев совершать глупости. Обе истории в итоге сосредоточены на братьях из знатных семей, которые враждуют друг с другом из-за притязаний на трон. Более того, внимательные зрители даже отметили впечатляющее сходство в диалогах.

10. «Форрест Гамп» и «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Несмотря на то, что «Бенджамин Баттон» более сюрреалистичная история по сравнению с «Форрестом Гампом», оба фильма имеют множество схожих составляющих. Они ведут хронику жизни мужчин, рожденных в необычных обстоятельствах и изолированных от общества из-за своеобразных недостатков. У каждого из них есть возлюбленные из детства, они воспитаны сильными матерями-одиночками, и даже проблемы с передвижением испытывают похожие.

9. «Кто подставил кролика Роджера» и «Я, робот»

Известно, что фильмы основаны на совершенно разных материалах, однако не отметить сходство между ними невозможно. Оба сюжета разворачиваются в мире, в котором люди и условные «нелюди» вынуждены сосуществовать вместе. Главный герой — детектив занимается расследованием, которое напрямую связано с этими созданиями, и относится к ним с особой осторожностью и даже предвзятостью. В конечном итоге выясняется, что всех мультяшек/роботов подставил и выставил в плохом свете один конкретный злодей.

8. «Железный человек» и «Доктор Стрэндж»

Историю Стивена Стрэнджа вполне справедливо можно назвать своего рода перезагрузкой первого «Железного человека». И правда, главные герои имеют слишком много общего — оба они чрезвычайно богаты, обожают престижную жизнь, очаровательны и одновременно страшно эгоистичны (конечно, до поры до времени). Более того, оба они получают серьезные травмы, пускаются на поиски эффективного и во многом радикального лечения и в процессе становятся полноценными супергероями.

7. «Аладдин» и «Отверженные»

Судьбы Жана Вальжана и Аладдина схожи вплоть до таких мелочей, как бедность, которая вынуждает обоих героев украсть буханку хлеба. Оба они после этой провинности попадают в заключение, но что хуже — наживают себе упрямых врагов и постоянных преследователей в виде инспектора Жавера в одном случае и королевского визиря Джафара в другом. Но в итоге оба героя побеждают своих антагонистов.

6. «Беглец» и «Особое мнение»

Известно, что фильм «Особое мнение» Стивен Спилберг снял по мотивам одноименной новеллы Филипа Дика. Однако у любого, кто также смотрел «Беглеца» с Харрисоном Фордом в главной роли, невольно появляется чувство дежавю. Обе картины повествуют о добросовестных героях, которых несправедливо обвиняют в преступлениях. Они стараются скрыться от преследования крутых копов, попутно пытаясь найти доказательства своей невиновности. А в итоге обнаруживают, что их подставил собственный близкий друг и коллега.

5. «В поисках Немо» и «Заложница»

Обе картины относятся к разным жанрам, однако это не мешает сюжетам сильно перекликаться. В обоих случаях в центре истории фигурирует сверхзаботливый отец-одиночка — Марлин овдовел, а Брайан разведен. Поначалу кажется, что оба они чересчур опекают своих детей, из-за чего последние испытывают сложности в общении с героями. Однако вскоре в одном случае сына, а в другом дочь — похищают, и отчаявшимся отцам приходится ввязаться в опасное приключение, чтобы найти и спасти своих детей.

4. «Звездные войны» и «Адвокат Дьявола»

Злодей-отец окольными путями пытается склонить сына на свою темную сторону, чтобы тот помогал ему управлять миром. Да-да, если вы смотрели и «Адвоката дьявола», и «Звездные войны», прочитав такое описание, невольно подумаете об обеих картинах. И Люк Скайуокер, и герой Киану Ривза адвокат Кевин Ломакс постоянно оказываются под гнетом манипуляций родителя, но в конце концов дают ему достойный отпор.

3. «Остров проклятых» и «Начало»

При детальном анализе становится любопытно, что в обоих фильмах с Леонардо Ди Каприо в главной роли герои разбиты из-за потери жены и оба фактически отправляются в сюрреалистическую миссию с целью все исправить. Более того, из-за этих странных совпадений, среди фанатов фильмов в свое время не утихали дискуссии на тему того, а не связаны ли фильмы между собой даже больше, чем кажется, — например, не являются ли Эндрю и Доминик одним и тем же человеком.

2. «Валли» и «Обливион»

Действие в обоих случаях происходит в антиутопическом будущем, когда Земля больше не пригодна для жизни. Валл-и — последний робот-уборщик на планете, Джек — последний чистильщик. Ева попадает на Землю на ракете и становится увлечением робота, жена Джека также прилетает на ракете при загадочных обстоятельствах. Оба персонажа трепетно хранят всякие безделушки и артефакты в своих тайниках и находят последнее живое растение. И конечно же, со временем выясняют, что их миссия совсем не такая, какой кажется изначально.

1. «Покахонтас» и «Аватар»

«Аватар» Джеймса Кэмерона имеет поразительно много пересечений с анимационным фильмом «Покахонтас» от студии Дисней, только его называют более взрослым прочтением старого детского мультфильма. В обеих картинах сюжет развивается в декорациях неизвестных земель, в которые прибывает главный герой и влюбляется в дочь местного вождя. Романтические отношения между ними, конечно же, запрещаются, однако когда ребята объединяются с племенами и вместе сражаются против общего врага, они находят свое место в этом мире.