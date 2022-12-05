12 хороших сериалов, ради которых хочется отложить все свои дела

Яркие сериальные новинки уверенно захватывают наше внимание. Они у всех на слуху, и мы с нетерпением ожидаем дату премьеры, а новости со съемок и соцсети актеров лишь разжигают наш интерес. Однако с финальными титрами последней серии часто возникает вопрос: что смотреть дальше? Ведь сейчас так легко затеряться во всем многообразии сюжетов и жанров. Мы подобрали несколько свежих сериалов, получивших одобрение и рекомендации зрителей.

Сияющая долина (2022)

Кортни Кокс, звезда легендарного сериала «Друзья» и франшизы «Крик», в этот раз предстает перед нами в образе скандальной писательницы Патрисии Фелпс. 17 лет назад Пэт прославилась, написав неоднозначный роман, но слава не принесла ей счастья. Брак трещит по швам, у детей-подростков неуправляемое поведение, а второй роман так и не написан. В попытках спасти семью она с мужем и детьми переезжает в большой старый дом в пригороде. Однако любой уважающий себя старый дом хранит множество секретов, с которыми и предстоит столкнуться Патрисии. Сериал в идеальных пропорциях сочетает в себе комедию и хоррор. Рейтинг IMDb — 6,9

Хлоя (2022)

Бекка, чья жизнь довольно скучна и однообразна, все свое свободное время проводит в социальных сетях. С нездоровой одержимостью она следит за аккаунтом Хлои, с которой когда-то была знакома, и за ее, казалось бы, безупречно красивой жизнью. Когда Хлоя внезапно уходит из жизни, Бекка решает выяснить все подробности происшествия. Прикрываясь выдуманным образом, она втирается в доверие к близким друзьям Хлои и входит в их круг. Обман и реальность сплетаются для Бекки в запутанный клубок. Рейтинг IMDb — 6,6

Вокруг света за 80 дней (2021)

Классика жанра об увлекательном путешествии авантюриста Филеаса Фогга. Истинные поклонники романа Жюля Верна могут сказать, что эта экранизация слишком уж далека от первоисточника, и будут правы. Несколько переосмыслив оригинал, авторы сериала предлагают нам свой вариант приключений героя Дэвида Теннанта и его друзей. Костюмы и декорации создают яркую картинку, которая погружает нас в атмосферу позапрошлого века и манит пуститься в приключение. Рейтинг IMDb — 7,1

Кухарка из Кастамара (2021)

В результате несчастного случая герцог Кастамара лишается своей любимой жены. После смерти отца молодая девушка Клара остается без средств к существованию. Так череда несчастий сводит их в замке герцога, куда Клара устраивается работать кухаркой. Ее кулинарный талант не остается незамеченным. Герцог проявляет все больший интерес и симпатию к Кларе, а та не прочь закрутить роман с хозяином. Вокруг героев бурлит придворная жизнь с ее скандалами, интригами и предательством. Рейтинг IMDb — 7,4

Инсайдер (2022)

Осужденный, помогающий следствию не хуже Шерлока, молодая журналистка и священник из тихой деревушки — что может связывать этих незнакомых между собой людей, да еще и на разных континентах? Цепочка непредсказуемых событий приводит к неожиданным последствиям и поступкам героев. На что способен обычный заботливый человек ради того, чтобы спасти тех, кого он любит? Сценарист «Шерлока» Стивен Моффат знает толк в интриге, а Стэнли Туччи и Дэвид Теннант — как приковать внимание зрителя к экрану. Рейтинг IMDb — 6,6

Необычный адвокат (2022)

У Ен У — лучшая выпускница юридического факультета, у нее высокий уровень IQ и феноменальная память. Казалось бы, перед ней открыты все двери, но не каждый работодатель готов принять сотрудника с диагнозом «аутизм». Сюжет разворачивается вокруг работы девушки в крупной юридической фирме. Там Ен У приходится сталкиваться с трудностями не только в общении с коллегами, но и с запутанными делами клиентов. Авторам сериала и актерскому составу удалось создать сбалансированную историю, в которой есть место как для юмора и романтики, так и для сложных социальных тем. Рейтинг IMDb — 8,7

Помоги мне, Тодд (2022)

Частный детектив Тодд Райт лишается лицензии и остается без любимого дела. Он безусловно талантлив, но при этом совершенно не организован и неряшлив. Его властная мать Маргарет — успешный адвокат, строго соблюдающий закон. Их методы ведения дел полностью расходятся, а отношения никак нельзя назвать теплыми. Тодд случайно объединяется с Маргарет в расследовании дела ее клиента, и результаты сотрудничества оказываются неожиданными для них обоих. Рейтинг IMDb — 7,4

Современная любовь: Мумбай (2022)

6 отдельных историй об отношениях и любви в самых разных ее формах: романтической, платонической, родительской, супружеской, семейной и любви к себе. Это истории о свободе и счастье, о тонком романтизме и разрушенных табу, о глубоком погружении в эмоции и о последствиях пережитого. Мумбай затягивает в свои яркие, шумные сети, окутывает соленым воздухом Аравийского моря и никогда не спит. Рейтинг IMDb — 8,2

Прошлое не отпустит (2021)

Детектив Брум никак не может забыть нераскрытое дело, над которым начал работать еще 17 лет назад. Меган счастлива в браке и воспитывает 3 детей. Рэй когда-то был фотографом-документалистом, но так и застрял на бесперспективной работе. Прошлое настигает каждого, угрожая разрушить их жизни, и связывает судьбы героев воедино. В основу сериала лег бестселлер Харлана Кобена с одноименным названием. Рейтинг IMDb — 6,9

Женщина при деньгах (2022)

Что делать, если тебе изменили после 20 лет брака? Не впадать в отчаяние, особенно если после развода ты стала владелицей $ 87 млрд. Молли Новак, не работавшая ни дня в своей жизни, сначала пускается во все тяжкие. После череды скандалов и изрядно подпорченной репутации она решает взять себя в руки и заняться благотворительным фондом. Постепенно сближаясь с сотрудниками и помогая простым людям, Молли все больше окунается в реальный мир и в итоге обретает себя. Рейтинг IMDb — 6,7

Очень британский скандал (2021)

Сюжет сериала основан на реальных событиях и разворачивается вокруг бракоразводного процесса герцога и герцогини Аргайл. В Британии их развод до сих пор считается самым громким скандалом ХХ века. Харизматичная и стильная Маргарет, герцогиня Аргайл (которая и пережила скандальный развод), не сходит с первых полос газет, а жадная до сенсаций публика смакует подробности дела. Не каждый день семейные тайны титулованных особ становятся достоянием общественности. Отдельной похвалы заслуживает визуальная часть. Интерьеры, автомобили, наряды героев с точностью отражают время и место действия. Рейтинг IMDb — 7

Доисторическая планета (2022)