12 свежих новогодних фильмов, которые даже унылому Гринчу обеспечили бы праздничное настроение

Новогодние праздники — время волшебное и в то же время довольно хлопотное. В веренице бесконечных дел, связанных с уборкой, закупками к праздничному столу, поиском подарков и так далее, очень легко утратить душевный покой и легкость, а вместе с ними и праздничный дух. Чтобы этого не произошло, необходимо находить время и для расслабленного отдыха. А помочь в этом могут светлые, зажигательные и незаезженные фильмы, пропитанные атмосферой новогодней сказки. Именно такие картины мы и собрали для вас в этой подборке.

12. В духе Рождества (2022)

Рейтинг IMDb — 6,6 Современное переосмысление знаменитого рассказа Чарльза Диккенса с Уиллом Ферреллом и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. Согласно древней традиции, в канун Рождества духи прошлого, настоящего и будущего навещают одну пропащую душу, чтобы помочь ей встать на правильный путь. На этот раз счастливчиком оказывается амбициозный бизнесмен Клинт Бриггс. Вот только все идет не по плану, и вместо того, чтобы исправиться, он переманивает на свою сторону призрака настоящего, который устал от своего праведного образа жизни. Фильм гораздо круче, чем я ожидала. Сценарий на удивление проникновенный, а юмор продуманный и ненавязчивый. © elizalyons-24857 / IMDb

Все члены нашей семьи в возрасте от 14 до 55 лет нашли этот фильм достойным аплодисментов. © cchriste-67053 / IMDb

11. Санта-Клаусы (2022)

Рейтинг IMDb — 6,3 Всю жизнь Скотт Калвин, по совместительству Санта-Клаус, доставлял людям подарки и радость. Однако к 65 годам он начал понимать, что больше не может выполнять обязанности доброго волшебника, и решил уйти на покой, чтобы перебраться на юг и наконец посвятить время своей семье. Но нельзя просто взять и забросить свои дела, поэтому предварительно ответственный Санта решает найти себе достойного преемника. Мы всей семьей были в восторге, очень рекомендуем к просмотру. © jyzpdsf / IMDb

10. Рождественская история: Рождество (2022)

Рейтинг IMDb — 6,8 Эта семейная комедия является сиквелом одноименной картины 1983 года. На этот раз главный герой по имени Ральфи уже стал взрослым мужчиной. У него отличная работа, любимая жена и дети, и он вполне может считать себя счастливым человеком. Вот только грядущие рождественские праздники заставляют мужчину понервничать, так как ему очень хочется устроить для своих детей такое же волшебное Рождество, как и он пережил в своем детстве.

9. Твое Рождество или мое? (2022)

Рейтинг IMDb — 6,4 Хейли и Джеймс — молодая пара, которая уже давно запланировала провести Рождество отдельно, каждый партнер со своей семьей. Однако, прощаясь друг с другом на вокзале, они вдруг осознают, насколько невыносимыми для них будут аж 3 недели разлуки. Уже почти заняв места в своих вагонах, они одновременно принимают импульсивное решение сделать друг другу сюрприз. В итоге Джеймс поехал к родителям Хейли в надежде встретить ее там, а она отправилась к его семье.

8. Последний поезд в Рождество (2021)

Рейтинг IMDb — 6 Сюжет фильма крутится вокруг беззаботного весельчака Тони Тауэрса, который вместе со своей невестой отправился на поезде в другой город, чтобы познакомить ее со своими родственниками. И все шло хорошо до тех пор, пока он перешел из одного вагона в другой и не обнаружил себя в будущем, которое сложилось для него довольно печально. Не желая мириться с этим, Тони начинает менять события прошлого. Вот только выясняется, что в таком случае своими действиями он уничтожает блестящее будущее своего брата.

7. Приключения Тедди (2022)

Рейтинг IMDb — 6,5 Однажды на рождественской ярмарке Марианна замечает ожившего плюшевого медвежонка Тедди. Она всю жизнь мечтала о таком друге, поэтому идет на риск и пытается его выиграть, но попытка заканчивается неудачей. Девочка убегает домой, чтобы раздобыть у родителей еще монетку. И в это же время хитрый медвежонок, который всегда мечтал попасть именно в богатый дом, делает все для того, чтобы его выиграл подходящий паренек из обеспеченной семьи. Вот только все оказалось для него не так радужно, да и Марианна не готова сдаваться.

6. Одни на каникулах (2022)

Рейтинг IMDb — 7,7 11-летняя Ава переживает сложный возраст, когда опека родителей становится ей уже невмоготу. Вот и на зимних каникулах в отеле ей становится невыносимо скучно из-за постоянного родительского контроля и отсутствия приключений. Но однажды утром случается чудо: все взрослые неожиданно исчезают. Дети счастливы, ведь теперь они могут делать что угодно. Только на деле оказалось, что быть без родителей не так уж весело и даже опасно. Поэтому Ава с друзьями решают во что бы то ни стало отыскать своих мам и пап.

5. Дневник Ноэль (2022)

Рейтинг IMDb — 6,1 Канун Рождества. Молодой писатель Джейкоб Черчер спустя много лет приезжает в отчий дом, чтобы навести там порядок и вступить в права наследства. Перебирая запыленные вещи, мужчина находит старый дневник, принадлежавший некой Ноэль. Одновременно с этим в его жизнь внезапно врывается девушка по имени Рэйчел, которая ищет свою биологическую мать. Герои решают объединиться, чтобы найти ответы на свои вопросы.

4. Здравствуй, папа, Новый год! Часть 2 (2017)

Рейтинг IMDb — 6 В первом фильме отец Дасти и отчим Брэд боролись за внимание детей на Рождество. События же второй части искрометной комедии разворачиваются после того, как закончилось их противостояние. Теперь мужчины довольно дружны и решают объединить силы, чтобы организовать для своих детей идеальный праздник. Вот только на этот раз в жизнь героев врываются их собственные своенравные отцы, и снова все встает с ног на голову, а Рождество превращается в настоящий хаос. Я смеялась без остановки. Это мой новый любимый фильм! © emailcarissa / IMDb

3. Что-то от «Тиффани» (2022)

Рейтинг IMDb — 6,2 Парни Гэри и Итан незнакомы друг с другом и по чистой случайности оказываются в одном и том же магазине «Тиффани», чтобы купить подарки своим девушкам. Гэри запланировал купить пару бриллиантовых сережек, а Итан — обручальное кольцо, чтобы сделать предложение. Вот только коробочки случайно путают, и в итоге Гэри неожиданно для себя делает любимой предложение, а Итан, напротив, разочаровывает свою девушку отсутствием кольца. Герои возвращаются в магазин, чтобы разобраться с недоразумением, и это знакомство меняет их жизни. Остроумно, очаровательно, а игра актеров превосходна. © walshs101-811-970114 / IMDb

Вы не будете разочарованы! © bzxkvjvw / IMDb

2. Ирония судьбы в Голливуде (2022)

Рейтинг IMDb — 6,3 Марго и Гриффин очень похожи. Они оба романтики, всем сердцем верят в большую и светлую любовь и мечтают о счастливом браке. Вот только у девушки на примете нет ни одного подходящего кандидата, а парень постепенно осознает, что его девушка-блогер, которая из любого события делает шоу для подписчиков, не совсем ему подходит. Тогда в дело решает вмешаться сама судьба, и случайным образом пути героев наконец пересекаются.

1. Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск (2022)

Рейтинг IMDb — 6,9 Стражи Галактики обычно тоже дружно и с энтузиазмом отмечают рождественские праздники. Однако Питеру Квиллу на этот раз веселье и радость только снятся, так как он впал в депрессию из-за разрыва с Гаморой. Не в силах дальше наблюдать за страданиями друга, галактические стражи решают привести к Питеру его любимого актера Кевина Бейкона в качестве подарка на Рождество. Но тот, конечно же, совсем не был готов к встрече с инопланетянами. Я отлично провел время. После просмотра улыбка не сходила с лица. © kjproulx / IMDb