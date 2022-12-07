12 типажей в нашем любимом кино, которые упорно кочевали из одного фильма в другой

При всем богатстве отечественного кинематографа можно заметить, что в разных фильмах повторяются одинаковые типажи героинь и героев. Обычно их исполняют разные люди, хотя иногда заложником образа может стать один актер или актриса. Мы решили проанализировать, какие типажи персонажей чаще всего встречаются в любимых всеми нами фильмах и какой смысл они в себе несут.

Страдалица

Персонажи: Лариса Огудалова из кинофильма «Жестокий романс», Катя Лаврова из мелодрамы «С любимыми не расставайтесь». Основной темой обоих фильмов являются страдания и несчастная любовь этих героинь. Обе они из тех женщин, что влюбляются в проблемных мужчин, отношения с которыми приносят больше разочарования, чем счастья. Паратов из уязвленного самолюбия приударивает за Ларисой, которая уже назначена в невесты другому, а Митя Лавров из-за приступов неоправданной ревности подает на развод с любимой женщиной.

Продвинутая женщина, интеллектуалка

Персонажи: Сусанна из «Самой обаятельной и привлекательной», Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби». Обе эти женщины образованные, утонченные, следуют веяниям своего времени. Сусанна верит в силу науки и пытается просчитать совместимость Нади с потенциальным женихом на ЭВМ, а также учит ее добиваться успеха в любви с помощью аутотренинга. Раиса Захаровна взахлеб рассказывает об экстрасенсах и телекинезе. Но каждая из этих женщин идет по кривой дорожке: Сусанна завоевывает супруга с помощью хитростей и уловок, а Раиса Захаровна вообще пытается присвоить чужого мужа. И в результате их личная жизнь идет под откос.

Обаятельный проходимец

Персонажи: Остап Бендер из «12 стульев», Афоня из одноименного фильма, Жорж Милославский из киноленты «Иван Васильевич меняет профессию», Геша Козодоев из «Бриллиантовой руки». У всех этих персонажей есть одна общая черта: они совершают преступления с обаянием и без какой-либо грубости. Остап Бендер знает множество относительно честных способ раздобыть деньги, Афоня без зазрения совести выносит чужую раковину, чтобы поставить ее в квартиру приглянувшейся ему молодой женщины. А Геша Козодоев и Жорж Милославский совершают свои преступления с такой харизмой и сияющей улыбкой, что невольно начинаешь им сопереживать.

Спасательница



Персонажи: Катя Снегирева из фильма «Афоня», официантка Вера Нефедова из «Вокзала для двоих». Отличительная черта спасательницы — ее готовность рвануть хоть на край света ради того, чтобы помочь любимому человеку. Спасательница, не колеблясь, поедет в глухую деревню, потому что, перефразируя фразу Кати Снегиревой, «ей кто-то позвонил, а она подумала, что это он», она же первой позвонит в милицию, чтобы защитить приглянувшегося ей человека от хулиганов. Официантка Вера, в свою очередь, так заигралась в спасательницу пианиста Платона, что умудрилась в него влюбиться. Движимая чувством вины, что из-за ее любовника Андрея тот потерял паспорт, она старается незадачливого путешественника устроить в гостиницу. А когда тот опаздывает на проверку в колонию, бежит вместе с ним и даже тащит его тяжелый аккордеон.

Активистка, бой-баба

Персонажи: Клавдия Матвеевна «Из самой обаятельной и привлекательной», управдом Варвара Сергеевна из «Бриллиантовой руки», Шурочка из «Служебного романа». Всех этих дам объединяет то, что их до крайности занимает чужая личная жизнь, в которую они вмешиваются со всей своей бесцеремонностью. Клавдия Матвеевна считает своим долгом свести между собой коллег — Надю Клюеву и Лешу Пряхина, — несмотря на то, что первая дала понять, что Пряхин ее не интересует. Управдом Варвара Сергеевна шпионит за Семеном Горбунковым. А Шура из бухгалтерии разносит по всему учреждению сплетни о любви своей коллеги Ольги Рыжовой к Самохвалову. Последних двух персонажей объединяет и то, что они охотно занимаются общественной работой и обожают распоряжаться чужими деньгами: так, Шура собирает с сотрудников деньги в честь важных событий, а Варвара Сергеевна принуждает жильцов брать лотерейные билеты, угрожая отключением газа.

Роковая красотка

Персонажи: подружка режиссера Якина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», Анна Сергеевна из «Бриллиантовой руки». Эти героини напоминают звезд иностранного кино, а не типичных наших женщин того времени. Появляются эти красавицы-блондинки только в эпизодах, а роли у них небольшие, но весьма запоминающиеся: ради героини Натальи Кустинской режиссер Якин бросает свою «кикимору», а Анна Сергеевна пытается соблазнить простачка Семена Горбункова.

Мудрая женщина в возрасте

Персонажи: мама Жени Лукашина Марина Дмитриевна из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», тетя Костика Алиса Витальевна из «Покровских ворот», миссис Хадсон из цикла фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Эти немолодые женщины не лезут в чужую личную жизнь, не навязывают свое мнение, ведут размеренный образ жизни и при этом вызывают очень теплое и светлое чувство. Такая женщина, если говорить фразой из «Иронии судьбы», — мировая мама, всепрощающая и понимающая. Все эти женщины незаслуженно остаются на заднем фоне происходящего в кинолентах: именно благодаря тому, что они налаживают быт и умеют вовремя оставить молодое поколение в покое, разворачиваются все события в фильмах.

Трудоголичка

Персонажи: Катерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит», Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», Кира Шемаханская из «Чародеев». Эти героини все время заняты своей работой и карьерой. Они могут быть разочарованы своей личной жизнью, как Катерина и Людмила Прокофьевна, но не слишком стараются ее изменить, пока в их судьбе не наступает какой-то перелом. Директор научного универсального института необыкновенных услуг Кира Шемаханская все время откладывает помолвку со своим замом Иваном Кивриным. Катерина, став директором крупного предприятия, поддерживает бесперспективные отношения с женатым мужчиной. А «мымра» Людмила Прокофьевна лишь из-за дерзких высказываний ее подчиненного Новосельцева начинает менять свою жизнь.

Осмелевший мямля

Персонажи: Женя Лукашин из комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», Новосельцев из «Служебного романа», Хоботов из «Покровских ворот». В начале кинолент все эти мужские персонажи одинаково нерешительны и слабовольны. Невесте Лукашина Гале самой приходится подталкивать своего мужчину-мямлю к предложению женитьбы. Новосельцев и вовсе заикается и несет околесицу рядом с начальницей, а Хоботов покорно терпит над собой главенство бывшей жены, обзаведшейся новым любовником. Но в момент развязки все эти персонажи проявляют определенную смелость и готовность дать отпор тому, кого они считают обидчиками, и отстоять свое право на выбор и любовь.

Интриганка

Персонажи: Миледи из фильма «Д’Aртаньян и три мушкетера», Людмила Свиридова из киноленты «Москва слезам не верит». Жизнь Миледи состоит из сплошных интриг: она то лишает пары подвесок герцога Бекингема, то вертит влюбленными в нее мужчинами, начиная с Д’Артаньяна и заканчивая Фельтоном, то безжалостно мстит своим врагам и обидчикам. Людмила же ввязывается в куда более мирные авантюры, потому что цель у нее куда более прозаичная: выйти замуж за статусного москвича. Но изворотливости в этом она проявляет не меньше, чем Миледи: то представляется профессорской дочкой и выдает себя за коренную москвичку, то ловит потенциальных женихов в библиотеке.

Собака на сене

Персонажи: графиня Диана де Бельфлор из кинокомедии «Собака на сене», Вадим Дашков из фильма «Зимняя вишня», бывшая жена Хоботова Маргарита Павловна из «Покровских ворот». Все эти персонажи в меру возможностей мешают счастью главных героев. Графиня де Бельфлор делает все, чтобы разлучить своего привлекательного слугу Теодоро с горничной, хотя сама снизойти до него, в силу различного социального положения, не решается. А Маргарита Хоботова и Вадим ведут себя как махровые эгоисты. Первая, даже выходя повторно замуж, вовсю вертит бывшим мужем и не дает ему обрести счастье с другой женщиной. А Вадим разлучает Ольгу с завидным женихом Гербертом, хотя сам не готов ей предложить ничего, кроме роли любовницы.

Спортсменка, отличница и просто красавица

Персонажи: Лида из второй части фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», Нина из киноленты «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Девушки-студентки, из-за которых Шурик теряет голову, совсем не похожи внешне, но обе красивые, улыбчивые и неунывающие. Обе учатся на пятерки и попадают в нестандартные приключения, из которых успешно выкручиваются. Любопытно, что обе студентки настолько хороши, что Шурик едва ли рискнул познакомиться сам, предпочитая любоваться издали. За Ниной он идет, потому что за ней следует его осел, и так случайно и завязывается их общение. А на том, чтобы познакомить его с Лидой, настаивает приятель Шурика, и Шурик явно при этом чувствует себя не в своей тарелке.