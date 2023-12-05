13 актеров и актрис, которые могут сыграть реальных людей так, что аж волосы дыбом встают

Ежегодно именитые режиссеры радуют нас всевозможными биографическими лентами. Большинство из них производят фурор, ведь в главных ролях обычно снимаются очень талантливые актеры. Они не только филигранно воссоздают нужный образ — некоторых из них даже внешне сложно отличить от реальных прототипов.

Эль Фаннинг — Екатерина II («Великая»)

Премьера «Великой» состоялась в 2020 году. И хотя сюжет не претендует на историческую достоверность (более того, он порой абсурден), сериал имел большую популярность и продлился три сезона. Главную роль исполнила 22-летняя Эль Фаннинг. За свою игру актриса получила престижную награду и две номинации на «Золотой глобус». «Исполняя эту роль, я открывала новые грани себя. Я горжусь работой всей съемочной группы», — признавалась Эль. По словам зрителей, от игры Фаннинг просто «сносит крышу». «Она невероятна! Я понятия не имел, что у нее такой талант», — пишет один из них.

Энтони Хопкинс — Зигмунд Фрейд («Последний сеанс Фрейда»)

В декабре на экраны выходит фильм «Последний сеанс Фрейда», в котором будет идти речь о вымышленной встрече Клайва Стейплза Льюиса, автора серии повестей «Хроники Нарнии», и Зигмунда Фрейда. Роль знаменитого психолога исполнил мэтр Голливуда Энтони Хопкинс. Люди, которым повезло уже увидеть ленту, отмечают, что актер блистательно вжился в свою роль благодаря глубокому погружению в материал. А режиссер говорит, что Энтони опирался на свой жизненный опыт и добавил немало личного в характер своего персонажа.

Киллиан Мерфи — Роберт Оппенгеймер («Оппенгеймер»)

© Oppenheimer / Universal Pictures and co-producers , EAST NEWS EAST NEWS

В биографическом триллере Киллиан сыграл реального физика-ядерщика. Как только актер получил сценарий, он прочитал его залпом и был в восторге. Мерфи вместе с режиссером усердно работали над образом своего персонажа, продумывая мельчайшие детали. В итоге зрители высоко оценили игру Киллиана и назвали эту роль лучшей в его карьере.

Мерьем Узерли — Хюррем Султан («Великолепный Век»)

Мерьем получила эту роль в непростой период жизни. В то время она разорвала шестилетние отношения, у нее не было работы, ей нечем было оплачивать аренду квартиры. Актриса ответственно готовилась к роли строптивой султанши и читала книги по истории. Но в конце концов решила придать героине собственные черты характера. Мерьем получила признание критиков и множество наград. А зрители называли ее игру смелой и проникновенной.

Мег Беллами — Кейт Миддлтон («Корона»)

В финальном сезоне сериала «Корона» наконец-то появилась юная Кейт Миддлтон. Зрители увидели начало отношений девушки и принца Уэльского, с которым она познакомилась во время учебы в университете. Роль Кейт сыграла 19-летняя Мэг Беллами. О том, что ей предстоит исполнить роль будущей принцессы Уэльской, актриса эмоционально сообщила на странице в своей социальной сети: «Ущипните меня, пожалуйста. Для меня большая честь присоединиться к самому невероятному актерскому составу и съемочной группе. Я постараюсь сыграть Кейт достойно».

Вики Крипс — Елизавета Баварская («Корсаж»)

Фильмы и сериалы о жизни австрийской императрицы Сиси выходили на экраны с завидной регулярностью. Для многих надолго в памяти остался образ, созданный Роми Шнайдер в 1950-х годах. А в 2022 году состоялась премьера драмы «Корсаж», в которой тонко переданы переживания 40-летней императрицы из-за уходящей молодости и того, что ее супруг увлекся другой женщиной. Вики Крипс, сыгравшая главную роль, получила награду «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за свою игру. Зрители согласны с мнением критиков и отмечают, что актриса идеально подошла на роль Сиси.

Мэтт Дэймон — Сонни Ваккаро («Air: Большой прыжок»)

© Air / Amazon Studios and co-producers , East News East News

В спортивной драме 2023 года рассказывается о том, как в середине 1980-х годов представители знаменитой компании по производству кроссовок пытались подписать контракт с баскетболистом Майклом Джорданом. Мэтт сыграл в этом фильме менеджера по маркетингу Сонни Ваккаро. Актер был давно знаком с реальным Сонни, поэтому хорошо подметил его манеру говорить и передал ее на экране. А сам Виккаро поделился, что смотрел фильм, словно загипнотизированный, и остался в восторге.

Тэрон Эджертон — Хенк Роджерс («Тетрис»)

© Tetris / AI-Film and co-producers , Jack Plunkett / Invision / East News Jack Plunkett / Invision / East News

В биографическом триллере 2023 года идет речь о Хенке Роджерсе — сотруднике компании, занимающейся выпуском видеоигр, которая хочет купить права на «Тетрис». Главную роль исполнил Тэрон Эджертон. Критики считают эту роль лучшей в его карьере. А сам Хенк признается, что во время просмотра фильма был настолько тронут, что несколько раз не мог сдержать слезы.

Элизабет Дебики — принцесса Диана («Корона»)

В 5-м и 6-м сезонах сериала «Корона» принцессу Диану играла Элизабет Дебики. В интервью актриса откровенно поделилась своими мыслями: «Мне выпала возможность показать всю ту радость и любовь, которую испытывала Диана по отношению к своим сыновьям». Пользователи сети в основном положительно оценивают игру 33-летней актрисы. Одна девушка написала, что Элизабет безупречно показала всеми любимую принцессу.

Джулия де Нуньес — Брижит Бардо («Брижит Бардо: Искусство Жить»)

Сериал повествует о карьере легендарной женщины. Главную роль в нем исполняет удивительно похожая на Бардо актриса Джулия де Нуньес. Молодая звезда признавалась, что ее поразил бунтарский характер ее героини. Поскольку актрисы никогда не встречались, Джулия подчеркивает, что при создании образа она опираясь на собственное видение. За свою работу она получила награду «Международная золотая нимфа» как самая многообещающая актриса. «Джулия прекрасно сыграла эту роль. Именно такой я Брижит и представляла. Она красивая, свободная, хрупкая, сильная и несчастная», — пишет одна зрительница.

Ванесса Кирби — Жозефина («Наполеон»)

В 2023 году на экраны вышел исторический фильм Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли. Супругу Наполеона Жозефину Богарне сыграла Ванесса Кирби, известная публике благодаря ролям в серии фильмов «Миссия невыполнима» и сериалу «Корона». Несмотря на шквал критики, обрушившийся на фильм и режиссера, игра Ванессы пришлась зрителям по душе. «Она была гвоздем этого фильма. Честно говоря, картину следовало бы назвать „Жозефина“», — пишет один из них.

Майвенн — Жанна («Жанна Дюбарри»)

Майвенн Ле Беско, более известная как просто Майвенн, не только была режиссером картины, но и сыграла в ней главную роль — фаворитку короля Людовика XV. Звезда говорит, что влюбилась в ту эпоху. Она писала сценарий в течение трех лет, кропотливо собирая информацию. В итоге Майвенн нашла у себя много общих черт со своей героиней: тот же темперамент, жажду жизни, любопытство, даже схожие комплексы. Не всем из тех, кто посмотрел фильм, он понравился: «Она играет очень хорошо, но я не вижу мадам Дюбарри. Я вижу только Майвенн». Зато зрители отметили химию между женщиной и ее партнером по фильму Джонни Деппом.

Кэйли Спэни— Присцилла Пресли («Присцилла: Элвис и я»)

Почти следом за нашумевшем байопиком об Элвисе Пресли на экраны вышла драма Софии Копполы, основанная на мемуарах его жены Присциллы Пресли. Главную роль сыграла 25-летняя Кэйли Спэни. Перед съемками актриса лично разговаривала по телефону с Присциллой и задавала ей вопросы. Позже, увидев готовый фильм, та похвалила Кэйли. По словам зрителей, актриса прекрасно показала развитие персонажа от невинной девушки до взрослой женщины, которая обрела свободу. «Игра Кэйли достойна „Оскара“», — пишут пользователи интернета.