13 случаев, когда в кино так круто показали героя в разном возрасте, что сразу стало ясно: не зря кастинг-менеджеры свой хлеб едят

В сериалах и фильмах нам часто показывают не один отрезок жизни героя, а несколько. Соответственно, персонаж предстает на экране в разном возрасте: мы видим его ребенком, подростком, взрослым или пожилым. И подобрать похожих друг на друга актеров — задача не из легких. Но кастинг-менеджеры с ней успешно справляются, и сегодняшняя наша статья — тому доказательство.

«Леденящие душу приключения Сабрины»

Взрослую Сабрину на экране воплотила Кирнан Шипка, а героиню в детстве изобразила Маккенна Грейс.

«Ход королевы»

Главную героиню Бет Хармон в детские годы сыграла актриса Айла Джонстон, ну а основную роль блестяще исполнила Аня Тейлор-Джой.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и серия фильмов о Гарри Поттере

Для роли молодой Минервы Макгонагалл в «Преступлениях Грин-де-Вальда» была приглашена актриса Фиона Глэскотт. В «Гарри Поттере» же профессора трансфигурации сыграла несравненная Мэгги Смит.

«Джинни и Джорджия»

Джорджию в подростковые годы в сериале играет Никки Румель, а взрослую героиню — Брианна Хоуи. И сходство между актрисами порой просто поражает.

«Уэнсдэй»

Об актерском таланте Дженны Ортеги наслышаны уже многие, а вот эпизодическую роль маленькой Уэнсдэй исполнила малоизвестная пока актриса Карина Варади. Но мы о ней наверняка еще услышим.

«Круэлла»

Маленькую Эстеллу (еще до того, как она стала Круэллой) сыграла Типпер Сайферт-Кливленд — молодая актриса, которая уже успела сняться в «Игре престолов». В главной роли же блистала Эмма Стоун.

«Детство Шелдона» и «Теория Большого взрыва»

Мелиссу Купер, сестру-близняшку главного героя, в «Детстве Шелдона» сыграла Реган Реворд. Своей мимикой и манерами она очень сильно напоминает взрослую Мелиссу, которую в «Теории Большого взрыва» изобразила Кортни Хенгелер.

На роль Джорджи, брата Шелдона, подобрали очень харизматичного актера. Впервые мы увидели, как выглядел Джорджи в юности, в «Детстве Шелдона»: его сыграл Монтана Джордан. А уже после этого персонаж ненадолго появляется в последних сезонах «Теории Большого взрыва», где его изображает Джерри О’Коннелл.

В «Теории Большого взрыва» мы видим Мэри Купер, маму Шелдона, лишь в нескольких сериях. Ее играет Лори Меткалф. А вот в «Детстве Шелдона» Мэри одна из ключевых героинь, и съемочная группа подошла к делу настолько ответственно, что взяла на эту роль дочь Лори — Зои Перри. Неудивительно, что молодая и взрослая Мэри в разных сериалах так похожи.

«Однажды в сказке»

В сериале «Однажды в сказке» Белоснежку сыграла Джиннифер Гудвин, актриса с запоминающейся внешностью. А роль Белоснежки в детстве досталась Бэйли Мэдисон — девочке, удивительно похожей на Джиннифер.

«Амели»

Маленькую фантазерку Амели Пулен (а она, как мы помним, такой была уже с детства) сыграла Флора Гие. Ну а взрослую Амели, оставшуюся все такой же мечтательной, воплотила на экране не кто иная, как обаятельная Одри Тоту.

«Викинги»

Бьерн Железнобокий, сын Рагнара, был суровым даже в детстве, как и подобает викингу. Молодого воителя сыграл Нейтан О’Тул, а Бьерна в более зрелом возрасте (до самого конца сериала) изображал Александр Людвиг.

«Люди Икс: Темный Феникс»