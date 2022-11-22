13 звезд, которые реально пашут, чтобы добиться успеха

Наверняка у каждого из нас есть друзья и знакомые, у которых не было несметных богатств до того, как они достигли успеха. Такие же целеустремленные личности порой встречаются и среди звезд, многим из которых пришлось как следует постараться, чтобы однажды стать своими среди богатых и знаменитых коллег по цеху.

1. Эмили Блант

Starface / STARFACE PHOTO / East News

Эмили Блант сама победила заикание, из-за которого у нее в детстве были большие проблемы в общении со сверстниками. Чтобы суметь выразить себя, девушка решила избавиться от своего недостатка с помощью занятий в школьном театре. Там она начала выступать и пробовать говорить с разными акцентами. Со временем сила воли и трудолюбие начинающей артистки помогли ей проявить талант и развить неплохие актерские способности.

2. Натали Портман

Paul Marks / Broadimage / Broad Image / East News

Натали Портман привыкла выкладываться на полную катушку: готовясь к одной из своих культовых ролей, актриса даже посещала курсы балета и тренировалась по 5 часов 6 дней в неделю. Результаты столь ответственного отношения к работе не заставили себя ждать: артистке вручили золотую статуэтку «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Черный лебедь».

3. Гордон Рамзи

Распорядок дня самого известного на планете шеф-повара ужаснет многих: Гордон спит по 3 часа в сутки и большую часть времени уделяет работе. Но телеведущий и не думает жаловаться: он с удовольствием занимается съемками и приготовлением блюд высокой кухни.

4. Леди Гага

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Леди Гага настолько увлечена карьерой, что репетирует выступления и поет даже во время спортивных тренировок. Такая подготовка помогает артистке держать все под контролем: исполнительница уверена, что ее шоу проходят идеально только благодаря ее требовательному к ним отношению.

5. Эрик Робертс

JR Davis / PHOTOlink.net / Everett Collection / East News

Хотя талантливого Эрика Робертса в какой-то момент затмила его сестра Джулия, этот факт не отменяет невероятного трудолюбия актера. Робертс не только снялся в сотнях картин, но и отметился в постпродакшене еще нескольких дюжин фильмов и сериалов.

6. Дженнифер Лопес

Invision / Invision / East News

Талант Джей Ло многогранен: она известна не только как певица и актриса, но и как танцовщица, ведущая телешоу и продюсер. Однако бешеная популярность Дженнифер — результат ее упорного труда и многочисленных лишений. Например, чтобы воплотить свою детскую мечту в реальность, в подростковом возрасте Лопес сбегала от матери и порой ночевала в школе танцев.

7. Майли Сайрус

NO CREDIT / Bauer Griffin / East News

Роль Ханны Монтаны в одноименном подростковом сериале могла бы стать для Майли Сайрус последней, если бы девушка вовремя не создала новый бунтарский образ. Над формированием амплуа взрослой и экстравагантной особы Майли как следует попотела: для достижения цели ей пришлось не только давать по несколько концертов в неделю, но и порой удивлять своих поклонников весьма неоднозначными выходками.

8. Жерар Депардье

ISOPIX / East News

Несмотря на несносный характер, о котором в Голливуде ходят легенды, актеру удалось сняться в более чем 200 фильмах. Такая работоспособность поражает, и Депардье смело можно назвать одним из самых продуктивных и трудолюбивых на планете актеров.

9. Гвинет Пэлтроу

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Гвинет Пэлтроу не только актриса, но и успешный предприниматель. Она и активно снимается в кино, и является создателем высококлассного онлайн-портала Goop, который специализируется на еде, одежде, путешествиях и уходе за собой.

10. Опра Уинфри

Chris Pizzello/Invision / East News

Упорная работа и талант сделали Опру Уинфри одним из известнейших международных и самых высокооплачиваемых на планете телеведущих. И это вопреки тому, что ей пришлось пережить в юношеские годы: тогда она потеряла ребенка спустя 2 недели после родов. Несмотря на столь печальное событие, Опра не только сосредоточилась на своем образовании и с отличием окончила колледж, но и построила головокружительную карьеру.

11. Дженнифер Энистон

Michael Tran / Sipa USA / East News

Дженнифер Энистон тоже та еще трудяга: до начала своей карьеры на ТВ она работала телемаркетологом и уборщицей туалетов. По признанию звезды, уже в самом юном возрасте она зарабатывала на карманные расходы абсолютно самостоятельно.

12. Эштон Кутчер

Invision / Invision / East News

Сегодня Эштон Кутчер — известный актер, предприниматель и продюсер. Его энергичность проявилась во время учебы в колледже: уже тогда после занятий Эштон подрабатывал уборщиком на лимонадном заводе. Для того чтобы совместить учебу и труд на предприятии, будущему актеру приходилось выходить в ночную смену.

13. Пол Маккартни

PHOTOlink / Everett Collection / East News

Звезда The Beatles и не думает уходить на покой, несмотря на то, что уже отпраздновал 80-летие. Так, Пол Маккартни до сих пор устраивает по несколько концертов в год, чтобы порадовать поклонников своим творчеством.