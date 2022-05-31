14 пар знаменитостей, которые влюбились друг в друга на съемках

Многие люди не одобряют романы на рабочем месте. Но пары, представленные в этой статье, своим существованием доказывают, что зря, потому что эти актеры познакомились на съемочной площадке и неразлучны по сей день. А некоторые из них так давно вместе, что даже забыли, где встретились.

ADME верит, что встретить «своего» человека можно где угодно, и предлагает полюбоваться этими милыми парочками.

1. Джош Даллас и Джиннифер Гудвин

Джиннифер Гудвин и Джош Даллас сыграли Белоснежку и Прекрасного принца в сериале «Однажды в сказке», и их сказочный роман перерос в настоящий. Они обручились в 2013 году и поженились в 2014-м. Пара воспитывает двоих сыновей.

2. Питер Краузе и Лорен Грэм

Эти двое знали друг друга задолго до работы в сериале «Родители», но начали встречаться только тогда, когда стали партнерами по съемочной площадке. Это произошло в 2010 году. Актеры предпочитают не обсуждать подробности личной жизни, но нам известно, что они вместе уже 12 лет.

3. Machine Gun Kelly и Меган Фокс

Меган и Machine Gun Kelly познакомились на съемках фильма «Полночь на злаковом поле» в 2020 году. Их отношения начались с дружбы, так как Меган тогда была замужем. Ее уход от супруга Брайана Остина Грина спровоцировал появление слуха о том, что она и Machine Gun Kelly больше чем друзья. Вскоре они подтвердили это и в январе 2022 года объявили о помолвке.

4. Фредди Принц — младший и Сара Мишель Геллар

Молодые артисты познакомились на съемках триллера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Им пришлось проводить много времени вместе вне рабочей площадки. У Сары Мишель не было водительских прав, и Фредди отвозил ее к месту съемок и обратно. Они подружились, а встречаться начали, когда снимались в фильме о Скуби-Ду в 2002 году. В том же году актеры поженились.

5. Элайза Тейлор и Боб Морли

Элайза и Боб были партнерами по сериалу «Сотня», но в какой-то момент их дружба переросла в нечто большее. Однако объявить о своих отношениях они решили только после того, как, к удивлению своих поклонников, поженились в 2019 году. В феврале 2022 года супруги объявили, что ждут первенца.

6. Стивен Мойер и Анна Пэкуин

Вот еще один пример экранного романа, который перенесся в реальную жизнь. Стивен Мойер сыграл объект романтического интереса героини Анны Пэкуин в сериале «Настоящая кровь». Между ними пробежала искра еще во время прослушивания. Стивен говорит, что сразу понял, что проведет остаток своей жизни с Анной, несмотря на то, что они еще не очень хорошо друг друга знали. И он был прав: в 2010 году актеры поженились, и сейчас у них двое детей.

7. Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг познакомились за некоторое время до совместной работы в фильме «Дом грез» в 2010 году. А уже на съемочной площадке полетели искры. Они поженились примерно через год, устроив частную церемонию. У пары есть дочь.

8. Грейс Джили и Трэй Байерс

Молодые люди встретились на съемках сериала «Империя», и, кажется, это была любовь с первого взгляда. Они обручились в 2015-м — в год выхода сериала, а поженились через год, отдав предпочтение частной церемонии.

9. Кирстен Данст и Джесси Племонс

Данст и Племонс сыграли семейную пару в сериале «Фарго», и, как у многих, их отношения вышли за рамки съемочной площадки. Забавно, что до встречи с Кирстен Джесси был ее большим поклонником. Теперь он помолвлен со своей любимой актрисой, и у них двое детей. В ближайшее время актеры хотят пожениться, но пока у них нет на это времени.

10. Рами Малек и Люси Бойнтон

Съемки оскароносной ленты «Богемская рапсодия» свели этих актеров, и их отношения до сих пор крепки. Они часто появляются вместе на красных дорожках, но мало распространяются о своей личной жизни. Однако все помнят романтический жест Рами Малека на церемонии вручения премии «Оскар». Получая награду за лучшую мужскую роль, он сказал: «Люси Бойнтон, ты — сердце этого фильма. Ты невероятно талантлива. Ты покорила мое сердце. Огромное тебе спасибо».

11. Джаред Падалеки и Женевьев Падалеки (Кортезе)

Джаред Падалеки снимался в сериале «Сверхъестественное» около 15 лет и именно там встретил свою будущую жену Женевьев, которая время от времени начала появляться в разных эпизодах с 4-го сезона. До первого свидания они знали друг друга около 4 месяцев. Джаред и Женевьев поженились в 2010 году, у них трое детей.

12. Зендея и Том Холланд

Том Холланд и Зендея — последние актеры, воплотившие на большом экране Человека-паука и его возлюбленную Мэри Джейн. Слухи об их связи поползли в 2016 году, когда шли съемки фильма «Человек-паук: Возвращение домой», но молодые люди не подтверждали их до 2021 года, пока не были замечены целующимися. Говорят, что долгое время Том и Зендея просто дружили, а потом их отношения переросли в романтические.

13. Майкл Джей Фокс и Трэйси Поллан

Будущие супруги встретились на съемках сериала «Семейные узы», где сыграли влюбленных. Но по-настоящему влюбились друг в друга несколько лет спустя во время работы над следующим совместным проектом — «Яркие огни, большой город». Тогда Майкл пригласил Трэйси на свидание. Актеры поженились в 1988 году, у них четверо детей.

14. Райан Гослинг и Ева Мендес

Эта звездная пара редко рассказывает о своей семейной жизни, но кое-что мы смогли выяснить. Актеры познакомились в 2011 году на съемках фильма «Место под соснами» и с тех пор неразлучны. Официально они не женаты, но у них двое детей. В интервью Ева Мендес сказала, что до встречи с Гослингом она не планировала становиться матерью, но передумала, поскольку «ей захотелось завести не просто детей, а его детей».