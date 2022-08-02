14 звезд, которые не представляют себе жизни без своих чудесных питомцев

На верного друга денег, конечно, не жалко, но финансовые воротилы готовы переплатить за редкую породу и купить собаку даже за $ 1,5 млн. К счастью, знаменитостям не нужно утверждать свой статус такими способами, и все чаще многие из них отдают предпочтение вполне обычным питомцам, а то и животным из приюта.

Следующие фото, найденные на просторах интернета редакцией ADME, убедят вас в том, что многие знаменитости питают такую же слабость к милым пушистым и пернатым созданиям, как и мы.

Сальма Хайек

У актрисы очень доброе сердце, и ни одно бесприютное животное не может оставить ее равнодушной. У Сальмы около 50 домашних животных и птиц, а она каждый раз подбирает новых бездомных животных или забирает их из приюта. В ее доме живут попугаи, кошка, собаки, альпака, хомяк, кролики, куры и индюки. Но настоящей любимицей актрисы стала пернатая красавица ночи. Наткнувшись на объявление о совах, которые требуют заботы, Сальма Хайек решила забрать одну из них и подарила ее на День святого Валентина мужу. Тот, однако, не преминул заметить, что подарок она сделала себе, а не ему. И оказался прав: теперь Керинг (так назвали сову) смотрит вместе с Сальмой фильмы, спит в ее комнате, когда муж в отъезде, и вместе с хозяйкой замирает, когда та медитирует.

Джастин Теру

После обрушившегося урагана собака попала в питомник с весьма мрачной репутацией. В приюте это несчастное облезлое существо нашел Джастин Теру. Теперь похорошевшая Кума (что в переводе с японского означает «медведица») делит трапезу со своим звездным хозяином и спит с ним на соседней подушке. А также своими фото убеждает фанатов Теру взять собаку из приюта, вместо того чтобы купить ее.

Лиам Хемсворт

Лиам Хемсворт тоже взял своих собак — Дору и Тани — из питомника. Первую из них, белоснежного лабрадудля Дору, ему разыскала в приюте его бывшая жена Майли Сайрус. Теперь Лиам называет красавиц своими настоящими возлюбленными и любит попозировать вместе с ними.

Кэти Перри

Очаровательный песик Кэти Перри по кличке Наггет имеет полное право также называться звездой. Он появился не только в рекламе, но и в клипе своей хозяйки на сингл «Small Talk» — пес был украшен бирюзовым бантиком на шее.

Райан Рейнольдс

У Райана Рейнольдса 2 пса: Бакстер (на фото сверху) и Билли. Несмотря на то что оба они кажутся сущими ангелочками, Билли изначально вел себя так, что впору было вызывать экзорциста. И лишь благодаря дрессировщику он превратился в такого обаятельного и уравновешенного пса, который смог обходиться без поводка и вести себя прилично. А вот Бакстера актер нашел в приюте, когда пришел присмотреть пса для своего друга. В результате Рейнольдс выбрал заодно собаку для себя: 2-летний ретривер с глуповатым взглядом сразу запал в сердце Райана.

Дженнифер Гарнер

Дом актрисы регулярно пополняется новыми животными. У Дженнифер есть рыбки, собака по кличке Голди, кошка и куры, но этим, скорее всего, не закончится. Дело в том, что ее трое детей дарят новых питомцев ей на день рождения или на День матери, — отказаться от очередного питомца актрисе никак не получится.

Орландо Блум

Дворняжку по кличке Бадди, что означает «приятель», актер взял, когда переживал потерю своего предыдущего питомца. Бадди мгновенно покорил Орландо Блума и заполнил его сердце, а теперь радует актера своими милыми выходками.

Хэлли Берри

У Хэлли Берри есть 2 обаятельных лабрадудля: Джакс и Ро. За время съемок в 3-й части «Джона Уика», где ей нужно было командовать овчарками малинуа, актриса немало узнала о дрессировке собак и сумела многому научить своих милых пушистых оболтусов.

Рассел Кроу

В 2017 году Рассел Кроу сообщил о том, что в его семье пополнение: в нее вошел щенок австралийского хилера. В том же году актер чуть не пропустил из-за малыша матч: его не хотели пропускать со щенком на стадион, а оставить его одного в машине Рассел никак не мог. Ему на помощь пришел друг, который согласился посидеть с песиком во время игры в регби. А в 2020 году бывший щеночек сам стал папой, и, кажется, его малыш имеет все шансы отбить у своего родителя звание любимца Рассела Кроу.

Адель

Ушастого пса Адель зовут Луи, но, как сообщается, это имя он получил не сразу. Вначале Адель, которая только что вернулась с концерта Бритни Спирс, пришла в голову сумбурная мысль назвать его Бритни, несмотря на то что песик — мальчик. Однако, услышав, как щенок заливисто подвывает под песни Луи Армстронга, она остановилась на имени Луи. Кроме него, в доме Адель живет черный кот, которого певица приютила в 2017 году.

Пинк

В 2021 году Пинк вместе со своим мужем и 2 детьми взяла щенка из организации, занимающейся спасением животных. Певица дала песику уникальное имя: Хабаньеро Маунтин Гай Кадаши Харт. Сейчас питомец заметно подрос и радует всю семью.

Эдриен Броуди

Вечно грустный Эдриен Броуди, кажется, расцветает только рядом со своими питомцами. Помимо великолепного пушистого кота, у актера есть собаки: Роки и Чикен («цыпочка»). Имя последней собаке (на фото справа) Броуди выбрал при помощи своих фанатов.

Генри Кавилл

Актер так любит своего пса Кэла, что берет его в любые путешествия. Для него Кэл — это не только друг, но персональный психотерапевт, который помогает сохранять позитивный настрой и справляться с кризисами. По словам Кавилла, его 8-летний гигант породы американская акита любит подолгу наблюдать за ним и ведет себя тихо, но если лает, то так, что даже посуда звенит.

Дрю Бэрримор

В 1996 году Дрю Бэрримор купила дворняжку по кличке Флосси на барахолке и подарила ей любовь и дом, и та отплатила актрисе сполна. Спустя 2 года ночью дом Бэрримор загорелся. В это время она и ее бойфренд спали. Тогда Флосси начала лаять и стучать в дверь спальни, пока не разбудила хозяйку. Бэрримор с бойфрендом, Флосси и еще 2 собаками выбрались из дома, но к моменту, когда приехали пожарные, от здания почти ничего не осталось. После того как Флосси в 2010 году не стало, Дрю приютила у себя нового песика — Дугласа (на фото выше).