15 актеров и актрис, которых ленивые режиссеры взяли на роль только потому, что те уже играли похожую

Подобрать идеального актера на роль в фильме или сериале — задача не из простых. Возможно, по этой причине режиссеры идут на хитрость и ищут среди актеров и актрис, которые уже успели когда-то примерить похожий образ. Риски сплоховать и попасть мимо в таком случае весьма малы. Но в итоге актерам все сложнее выбраться из прилипшего амплуа.

Кира Найтли

Безусловно, Кира Найтли — талантливая и любимая многими актриса. И все же сложно не заметить однотипность большинства ее ролей. Например, зрители полюбили Элизабет Суонн в «Пиратах Карибского моря». В исторической драме «Анна Каренина» Найтли сыграла главную роль, а некоторые зрители отметили, что почти в таком же образе актриса появилась в фильме «Герцогиня». Судя по всему, режиссеры поняли, что наиболее выигрышно актриса раскрывается в исторических драмах. Да и сама Найтли получает наслаждение от таких ролей.

Мелисса Маккарти

У Мелиссы Маккарти выработалось определенное амплуа — она везде смешная толстушка. Именно такой образ режиссеры комедий вовсю предлагают актрисе. Большинство ее персонажей странные, громкие и экспрессивные. Комедийные роли — это то, в чем она может по-настоящему раскрыться, и зрители любят ее за это. Но также есть мнение, что Мелисса застряла в одном образе, хотя способна на гораздо большее. Дошло до того, что некоторых героинь из разных фильмов просто друг от друга не отличить. Взять хотя бы Диану из ленты «Поймай толстуху, если сможешь» или Сьюзан Купер из «Шпиона».

Кэтрин Хайгл

Из фильма в фильм создатели ромков эксплуатируют образ нервной блондинки без чувства юмора, которая только и может что доставлять парням неприятности. Один раз снявшись в подобном амплуа, Кэтрин Хайгл осталась в нем надолго. Фильм «Немножко беременна» аудитория считает одним из самых смешных в карьере актрисы. Однако игру Хайгл в лентах «27 свадеб» и «Голая правда» зрители находят слабой, да и комедии выглядят несмешными и клишированными.

Джейсон Бейтман

В отличие от других актеров, Джейсон Бейтман играет обычного парня, который противостоит эксцентричным персонажам. Его манера поведения и выражение лица показывают, что он полная противоположность какой-нибудь нестандартной коллеге по фильму. В комедии «Хэнкок» Бейтман играет специалиста по пиару, которому приходится водиться с неуклюжим супергероем. Здесь очень заметен контраст между любящим острить главным персонажем и тонким юмором героя Бейтмана. В целом зрители оценили эту комедию выше среднего. А персонаж актера в «Несносных боссах» — офисный работник, который терпит издевательства тираничного шефа. Поклонники заявляют: несмотря на то что во всех комедиях Бейтман играет практически одну и ту же роль, он всегда делает это уморительно.

Лесли Манн

Многие знают Лесли Манн по роли возлюбленной Джорджа из фильма «Джордж из джунглей». Ее персонаж очарователен и безусловно вызывает симпатию. Однако позже карьера актрисы повернула в другую сторону. Ей достаются роли вечно взволнованной и нервной мамы или жены. К примеру, в ленте «Немножко беременна» Лесли и Пол Радд играют второстепенных персонажей — семейную пару. А в картине «Любовь по-взрослому» снова играют пару, но в этот раз у них главные роли. Если первый фильм был довольно забавным и вызвал в основном хвалебные отклики, то вторую комедию некоторые называют несмешной и монотонной.

Сэмюэл Л. Джексон

Однажды Сэмюэл Л. Джексон появился в фильме о звездных войнах как Мейс Винду — харизматичный джедай, осторожный и сдержанный, но в то же время с хорошо подвешенным языком. И этот герой чем-то напоминает Ника Фьюри из вселенной Marvel: загадочный, прагматичный и решительный, к тому же склонный к манипуляциям. Даже стиль одежды этих двух персонажей похож, только посмотрите на их плащи. Схожесть настолько очевидна, что фанаты фильмов порой задаются вопросом, что бы произошло, если бы два персонажа встретились.

Кристофер Минц-Пласс

Судьбу актера определил его персонаж из фильма «SuperПерцы». Кристоферу досталась роль второго плана, однако он перетянул все внимание на себя. С этого момента ему было поручено изображать занудного, чудаковатого парня. В ленте «Взрослая неожиданность» герой Минц-Пласса безумно увлечен средневековыми ролевыми играми. Аудитория видит, что Кристофер играет тут буквально того же самого персонажа, но делает это все еще талантливо.

Тимоти Сполл

В 2007 году британский актер сыграл двух невероятно похожих персонажей в совершенно разных по атмосфере фильмах. Объединяло их только то, что оба являются мюзиклами. В фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» Сполл был вечно хныкающим помощником злого судьи, а в картине «Зачарованная» актер предстал как преданный и бесхребетный слуга злой королевы. Выходит, что в обеих ролях он оказывается неприятным прихвостнем важной особы. Как бы то ни было, в этих двух фильмах актер чувствовал себя как рыба в воде и с успехом смешил зрителей.

Хавьер Бардем

Вероятно, благодаря своей суровой внешности Хавьер Бардем то и дело играет злодеев. Причем многие его герои отличаются особой жестокостью, безжалостностью и хладнокровием. Таким персонажем был психопат Антон Чигур из фильма «Старикам тут не место», противник Джеймса Бонда Рауль Сильва из картины «007: Координаты „Скайфолл“» и охотник на пиратов Армандо Салазар из ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». В первых двух фильмах актер по-настоящему наводил жуть на зрителей. Однако последние «Пираты» получили не самые лучше отзывы от зрителей и критиков. Даже сам Хавьер Бардем не смог сделать картину лучше.

Энн Хэтэуэй

Многие впервые увидели миловидную актрису в фильме «Как стать принцессой» и посчитали ее игру очаровательной, а роль — идеально подходящей ей. Там она сыграла неловкую, скромную, но милую и умную девушку, которая расцветает к середине фильма. По классике, из гадкого утенка она превращается в элегантного лебедя. Спустя 5 лет в свет выходит фильм «Дьявол носит Prada». Повзрослевшая Энн Хэтэуэй предстает в роли помощницы главного редактора модного журнала. В начале истории персонаж выглядит и ведет себя весьма неуклюже. Затем постепенно одевается более модно и действует смелее. Но все-таки кинолюбители видят, что кроме внешнего облика героиня Энн Хэтэуэй почти ничего в себе не меняет. К тому же есть мнение, в начале фильма она выглядела тоже симпатично, просто менее вызывающе.

Мэгги Смит

Строгий взгляд и гордая осанка этой великой британской актрисы иногда побуждают режиссеров предлагать актрисе похожие роли. Зрители описывают ее героинь как строгих женщин со сдержанными эмоциями и острым языком, но где-то внутри все-таки добрых и способных на сострадание. Такими чертами обладают миссис Медлок из фильма «Таинственный сад», Минерва Макгонагалл из серии о Гарри Поттере и Вайолет Кроули из «Аббатства Даунтон».

Мэттью Макконахи

В середине 90-х на экраны вышел триллер «Время убивать», в котором молодой Макконахи сыграл умного и храброго адвоката Джейка Бригенса. Аудитория признает, что со своей ролью актер справился превосходно. Спустя годы нам снова выпала возможность увидеть уже повзрослевшего Макконахи в роли адвоката в фильме «Берни». Стиль этого персонажа очень напоминает нам того паренька из 90-х. Игру Мэттью зрители все так же называют великолепной. Однако некоторые признают, что роль далась ему с трудом.

Сальма Хайек

Жгучая брюнетка часто играла немного неотесанную красотку в вестернах. Одной из таких картин стала комедия с Уиллом Смитом «Дикий, дикий Запад». Здесь девушка выглядит бесподобно, однако зрителям показалось, что в кадре она появляется слишком редко. Как будто ее персонажа впустую вписали в фильм. А вот в дуэте в Пенелопой Крус в фильме «Бандитки» актриса выглядит органично. Есть мнение, что уточенная Сальма Хайек смогла здесь показать свою суровую сторону.

Скарлетт Йоханссон

В 2017 году в копилку ролей Скарлетт Йоханссон добавилась Майор из научно-фантастической ленты «Призрак в доспехах». Здесь она играет девушку, которая заключена в тело робота. Фильм снят по известной манге с таким же названием. Поклонники оригинала хвалят актрису, но все-таки считают, что ее персонажу не хватило уверенности в себе. Кроме того, есть мнение, что этот персонаж в интерпретации актрисы — нечто среднее между Черной Вдовой из «Мстителей» и девушкой с суперспособностями из фильма «Люси». Если, к примеру, с ролью Черной Вдовы Йоханссон справилась великолепно, то второй героине она не смогла придать индивидуальности. Однако другие зрители считают, что именно такие персонажи особенно хорошо получаются у Скарлетт, ведь она мастерски изображает поведение киборга или машины.

Дженна Ортега