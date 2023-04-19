15 актеров и актрис, которые не застряли в ролях из франшизы «Игра престолов», а сыграли в других крутых фильмах и сериалах

«Игра престолов» и ее спин-офф «Дом Дракона» буквально взрастили некоторых звезд кино, а другим принесли большую популярность. Довольно часто бывает так, что к актерам и актрисам известного сериала буквально прилипает их роль и они редко играют что-то выдающееся после. Однако героям нашей статьи удалось не застрять в одном образе и продолжить успешную актерскую карьеру.

Педро Паскаль

В «Игре престолов» актеру досталась небольшая роль второго плана. После сериала Педро играл в таких известных фильмах, как «Великий уравнитель — 2», «Чудо-женщина: 1984». Но получил он заслуженную известность благодаря сериалам «Мандалорец» и «Одни из нас».

Эмилия Кларк

Эмилия Кларк сыграла одну из главных ролей в «Игре престолов» — Дейенерис Таргариен. После этого девушка долго не снималась в фильмах и сериалах, скорее всего, из-за серьезной болезни. Однако в 2019 году вышла комедия «Рождество на двоих», где актриса сыграла Катарину. И уже в этом году она вернется на экраны в кинокартине «Поколение стручков» и сериале «Секретное вторжение». Посмотрите также, как выглядели звезды из «Игры престолов» до того, как снялись в сериале, — «Актеры „Игры престолов“: тогда и сейчас».

Кит Харингтон

После роли Джона Сноу актер не сидит без дела и активно снимается в кино. Но самый запоминающийся его персонаж — Черный рыцарь в кинокартине «Вечные».

Гвендолин Кристи

Кажется, после «Игры престолов» Гвендолин получила заслуженную популярность, она сыграла множество ролей как во время съемок сериала, так и после. Самыми запоминающимися кинокартинами были «Звездные войны» и сериал «Уэнсдэй». А еще у нас есть статья про вторые половинки актеров и актрис из «Игры престолов» — «Как выглядят возлюбленные 20 актеров и актрис из „Игры престолов“ за пределами Вестероса».

Питер Динклейдж

У актера была впечатляющая фильмография и до «Игры престолов». Но и после окончания сериала он не переставал радовать фанатов новыми фильмами. Самые запоминающиеся его роли были в кинокартинах «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Сирано».

Софи Тернер

Для Софи роль в «Игре престолов» была первой, это дало ей неплохой старт в актерской карьере. После окончания сериала она сыграла в фильме «Люди Икс: Темный феникс» и других отличных кинокартинах.

Николай Костер-Вальдау

Актер исполнял роль Джейме Ланнистера с самого первого эпизода сериала в 2011 году. После завершения съемок в «Игре престолов» он сыграл в нескольких датских фильмах: «Домино» (2019), «Вкус жизни» (2021), «Борьба со льдом» (2022). А в этом году он появится на экранах вместе с Дженнифер Гарнер в сериале «Последнее, что он сказал мне».

Роуз Лесли

В «Игре престолов» Роуз исполнила роль Игритт. Очевидно, талант актрисы заметили и стали часто звать на съемки в других фильмах и сериалах. Самые запоминающиеся из них — сериалы «Хорошая борьба» и «Жена путешественника во времени», фильм «Смерть на Ниле».

Джон Брэдли

В «Игре престолов» актер исполнил роль добродушного Сэмвелла Тарли. А после участия в сериале Джон снимался в таких фильмах, как «Первый встречный» и «Падение Луны».

Лина Хиди

И до «Игры престолов» актриса регулярно снималась в кино и сериалах. А после выдающейся роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди сыграла в нескольких фильмах и даже не думает останавливаться. Самые запоминающиеся ее роли — в кинокартинах «Потоп», «Афера Оливера Твиста», «Пороховой коктейль», «9 жизней».

Эйдан Гиллен

Как и Лина Хиди, Эйдан Гиллен был довольно популярным актером и до «Игры престолов». Но и потом он успешно продолжил свою актерскую деятельность и принял участие в таких кинокартинах, как «Бегущий в лабиринте», «Острые козырьки», «Проект „Синяя книга“».

Натали Дормер

После окончания съемок в сериале «Игра престолов» актриса продолжает свою довольно успешную карьеру. Она снялась в таких фильмах и сериалах, как «Невидимка», «Игры разумов», «Пикник у Висячей скалы», «Страшные сказки: Город ангелов».

Мэйси Уильямс

Мэйси Уильямс — очень талантливая девушка, ведь она не только актриса, но еще интернет-предприниматель. После роли Арьи Старк Мэйси продолжила сниматься в кино и играла в таких фильмах, как «Люди Икс: Новые мутанты», «Не входи», «Пистолет».

Милли Олкок

Милли сыграла молодую Рейениру Таргариен, а после окончания съемок в «Доме Дракона» она продолжила сниматься в сериале «Пианино», где исполнила одну из главных ролей. А в этом году актриса приняла участие в театральной постановке «Суровое испытание».

Оливия Кук