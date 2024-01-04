15 актеров, которые умеют так перевоплощаться, что мы восклицаем «А это точно один человек?»

Умение перевоплощаться в совершенно иного человека — базовое качество хорошего актера. Но иногда преображения бывают настолько сильными, что мы с трудом узнаем на экране лица полюбившихся артистов. Так, например, Джессика Честейн совсем непохожа на себя в «Глазах Тэмми Фей», а почти каждая героиня Хелены Бонем Картер отличается от других в ее исполнении своей мимикой и походкой. Мы сделали подборку 15 талантливых актеров и актрис, которым под силу сыграть диаметрально противоположных персонажей.

Хелена Бонем Картер

Хелену Бонем Картер годами воспринимали исключительно в амплуа нежной и чувствительной героини. Но актриса не стала мириться с образом, который ей навязывали, и показала свою «темную» сторону в «Бойцовском клубе», сыграв безбашенную Марлу Сингер. Так она доказала, что умеет перевоплощаться в кого угодно — в том числе в коварную Беллатрису Лестрейндж в кинофраншизе о Гарри Поттере.

Натали Дормер

Нежная Виктория в фильме «Казанова» в исполнении Натали Дормер бесконечно далека от властной Маргери Тирелл в «Игре престолов». Да так, что нам пришлось напрячься, чтобы понять, что роли исполняет одна и та же актриса. Ну а сыграв Крессиду в ленте «Голодные игры: Сойка-пересмешница», Натали окончательно покорила сердца поклонников.



Стеллан Скарсгард

Стеллан Скарсгард сыграл в «Пиратах Карибского моря» отца Уилла Тернера — пирата по прозвищу Прихлоп Билл. Потом мы встретили его в кинематографической вселенной Marvel в роли ученого Эрика Селвига. Ну а уж барона Владимира Харконнена запомнили все, кто смотрел «Дюну». Ведь его персонажа трудно позабыть.

Густаф Скарсгард

Талант к перевоплощению унаследовал и сын Стеллана — Густаф. Он сыграл Кристера в драме «Мы», а потом влюбил в себя целую толпу поклонников, изобразив кораблестроителя и друга Рагнара Лодброка в сериале «Викинги». Ну а «Мир Дикого Запада» без этого актера и представить себе невозможно.

Кейт Уинслет

В роли Розы Дьюитт Бьюкейтер — главной героини фильма «Титаник», — Кейт Уинслет окончательно и бесповоротно покорила Голливуд. Затем она сыграла не менее яркую Клементину Кручински из «Вечного сияния чистого разума». Ну а в долгожданной картине «Аватар: Путь воды» Кейт воплотила на экране воительницу Ронал из клана Меткайина.

Аня Тейлор-Джой

Харизма и талант Тейлор-Джой позволили ей заработать свою первую номинацию на «Эмми» и получить премию «Золотой глобус» всего через 7 лет после дебюта в кино. Прорывной для молодой актрисы стала роль в фильме «Ведьма» 2015 года, и с тех пор Аня каждой своей работой доказывает, что способна ярко и убедительно воплотить любой доверенный ей образ.

Джессика Честейн

Красавица Джессика Честейн сыграла женственную блондинку Селию Фут в драме «Прислуга». Но тем, кто запомнил ее в этой роли, трудно было догадаться, что Мёрф в «Интерстелларе» играет тоже она. А уж в образе Тэмми Фэй актрису можно узнать только по ярким глазам.

Чарли Ханнэм

Профессия актера сама нашла Чарли. Однажды он пришел в обувной магазин вместе с братом и нарвался на менеджера одного телевизионного проекта. Так Ханнэм попал на экраны и в сердца поклонников. Впереди была «Холодная гора», 7 раз номинированная на премию «Оскар», где Чарли сыграл отвратительного персонажа по имени Бози, а его врагом был Джуд Лоу. Актеры вновь встретились через 14 лет на съемках ленты «Меч короля Артура», где все было наоборот — Чарли сыграл хорошего парня, а Джуд злодея. Ну а игра Ханнэма в сериале «Шантарам» и вовсе оказалась выше всяких похвал.

Джош Бролин

Джош Бролин — номинант на премию «Оскар» и такой разноплановый актер, что мы и сами не поняли: молодой агент Кей из «Людей в черном» и мощный Танос из «Мстителей» — оказывается, один и тот же человек. Ну а в «Дюне» Джош сыграл Гурни Халлека — воина, фанатично преданного Дому Атрейдес, который обучил Пола в исполнении Тимоти Шаламе воинскому искусству, а впоследствии стал его близким другом и соратником.

Кейт Хадсон

Кейт полюбилась зрителям в роли улыбчивой Энди Андерсон в культовой ленте нулевых «Как отделаться от парня за 10 дней», затем Хадсон пришлось стать брюнеткой ради роли в фильме «Фундаменталист поневоле». А для музыкально-драматического фильма «Мьюзик» актриса и вовсе побрилась налысо.

Джейк Джилленхол

В фильме «Принц Персии: Пески времени» Джейк сыграл утонченного принца Дастана, а потом взял и в спортивной драме «Левша» перевоплотился в Билли Хоупа — чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе. Ну а в роли Мистерио в ленте «Человек-паук: Вдали от дома» мы вообще с трудом узнали актера.

Пол Беттани

Еще один мастер перевоплощения — Пол Беттани. Любители фэнтези помнят его персонажа Сажерука в «Чернильном сердце», но с трудом узнают актера в образе борца с нежитью из фильма «Пастырь». Ну и, конечно, роль Вижна — возлюбленного Алой Ведьмы в «Мстителях», — удалась ему на славу.

Энди Серкис

Если в театральных ВУЗах появится факультет перевоплощения, возглавить его сможет только Энди Серкис. За свою долгую карьеру он успел «оживить» на экране Голлума во «Властелине колец», Кинг-Конга, примата Цезаря в «Восстании планеты обезьян» и верховного лидера Сноука в саге «Звездные войны». Ну а истинное лицо актера мы видели в ленте «Престиж».

Гвендолин Кристи

Гвендолин Кристи стала известна на родине после съемок в фантастическом телесериале «Волшебники против пришельцев», а мы полюбили ее благодаря блестящему исполнению роли Бриенны Тарт в «Игре престолов». Ну и вишенка на торте — роль директрисы Ларисы Уимс в популярном сериале «Уэнсдэй», где она выглядит так изящно, что не сразу узнаешь в ней ту суровую даму, что мастерски управляется с мечом и мечтает стать рыцарем.

Робби Колтрейн