15 актрис, которые во время съемок умело скрывали свою беременность

Ученые приводят множество доказательств того, что беременность сильно влияет на организм женщин, особенно работающих. Но все эти воздействия не помеха для супермам Голливуда. Большинство культовых ролей наши любимые актрисы играли, когда вынашивали детей, и мы, возможно, этого даже не заметили.

1. Эмили Блант в мюзикле «Чем дальше в лес...»

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Роль Жены Пекаря, которая мечтает о ребенке, в фильме «Чем дальше в лес...» идеально подходила Эмили Блант, поскольку во время съемок мюзикла она была беременна дочерью Хейзел. Блант рассказала, что из-за ее растущего живота костюмерам приходилось вносить в одежду коррективы примерно каждые 4 дня.

Операторы и актриса также должны были учитывать ракурс. «Я пряталась за каждым деревом в том лесу», — поделилась подробностями съемочного процесса Эмили.

2. Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе»

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В 5-м сезоне ситкома «Секс в большом городе» было всего 8 серий, и причиной этого стала Сара Джессика Паркер, которая играла писательницу-модницу Кэрри Брэдшоу. Во время съемок она забеременела, а потом родила сына Джеймса Уилки.

На помощь пришли костюмеры. Они одели актрису в мешковатую, свободную одежду и велели прикрывать живот сумкой. Тогда на съемочной площадке работали 2 будущие мамы: Паркер и ее коллега Синтия Никсон, которая ждала сына Чарльза Иезекииля.

3. Пенелопа Крус в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

East News , AP / East News

Пенелопа Крус могла бы отказаться от такого насыщенного приключения, как съемки в 4-й части «Пиратов Карибского моря». Тем не менее она продолжала играть роль Анжелики, женщины-пирата, несмотря на то, что была беременна сыном Лео.

На подмогу пришла семья: сестра актрисы Моника стала ее дублером в сценах боев на мечах. «Моника пришла в конце съемок, чтобы сыграть в нескольких эпизодах. Она танцовщица и очень хорошо владеет мечом», — рассказала Пенелопа.

4. Кейт Уинслет в ленте «Дивергент»

В «Дивергенте» почти нет сцен, где Джанин, героиню Кейт Уинслет, можно увидеть без папки или планшета, который она держит перед собой. Но это не случайность: во время съемок актриса была уже на 5-м месяце беременности.

Съемочная группа проявила немного изобретательности и решила подарить ей планшет, чтобы прикрыть живот. Несмотря на 2-й триместр беременности, Кейт все же выполнила некоторые трюки самостоятельно, без дублера. Профессионализм актрисы удивил режиссера фильма Нила Бёргера.

5. Риз Уизерспун в драме «Ярмарка тщеславия»

Лондонская мода периода Регентства отлично подошла Риз Уизерспун, когда она снималась в драме «Ярмарка тщеславия». Актриса была на 5-м месяце беременности, и костюмеры прятали ее растущий живот под многочисленными слоями шикарных платьев.

6. Джиллиан Андерсон в сериале «Секретные материалы»

East News , Grant Pollard / Invision / AP / East News

Когда Джиллиан Андерсон узнала, что беременна, она как раз снималась во 2-м сезоне «Секретных материалов». Однако сценаристы просто написали совершенно новую сюжетную линию, чтобы дать ей больше экранного времени. После съемок родилась дочь актрисы Пайпер Мару.

7. Лиза Кудроу в ситкоме «Друзья»

Как и следовало ожидать, за кулисами популярного телешоу происходило много интересного. Одним из важных моментов стало то, что Лиза Кудроу забеременела. Вместо того чтобы скрывать живот до конца 4-го и 5-го сезонов, режиссеры создали специальную сюжетную линию.

И Фиби, которую играла Лиза, стала суррогатной матерью тройняшек для брата и его жены. Во время съемок коллеги активно поддерживали актрису. «Когда я была беременна, они говорили: „Хороших съемок! Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, маленький Джулиан!“ Потому что все знали, что у меня будет мальчик и как мы его назовем. Так мило, что мой ребенок тоже стал частью нашей большой семьи», — делилась своими эмоциями Кудроу.

8. Минди Калинг в сериале «Проект Минди»

East News

Героиня Калинг была беременна в 3-м сезоне «Проекта Минди», а в реальной жизни актриса вынашивала дочь Кэтрин во время съемок последнего сезона. Костюмерам пришлось скрывать живот Минди с помощью различных сумок и кошельков.

9. Галь Гадот в фильме «Чудо-женщина»

East News , AFP / EAST NEWS

Играя воительницу-амазонку в «Чудо-женщине», Галь Гадот узнала, что беременна (после съемок на свет появилась ее 2-я дочь Майя). Но вместо того чтобы отступить, она убедила съемочную группу придумать способы скрыть ее 5-месячный живот, в том числе использовать зеленую ткань.

10. Блейк Лайвли в триллере «Отмель»

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Глядя на Блейк Лайвли в бикини, мы и подумать не могли, что во время съемок «Отмели» она была беременна. Тогда актриса ждала 2-ю дочку Инес. Съемочная группа проявила творческий подход: использовала реквизит и подбирала ракурсы, чтобы скрыть живот Лайвли.

11. Скарлетт Йоханссон в ленте «Мстители: Эра Альтрона»

Черный приталенный костюм, который Черная Вдова носила в фильме «Мстители: Эра Альтрона», несомненно, на Скарлетт Йоханссон смотрелся шикарно, несмотря на то, что актриса тогда ждала дочь Роуз. Беременность не помешала ей сниматься в экшен-сценах. Создатели картины закупили несколько костюмов, наняли дублеров-каскадеров, снимали актрису крупным планом и экспериментировали с визуальными эффектами.

12. Айла Фишер в комедии «Руки-ноги за любовь»

EAST NEWS , SNAPPER / bauergriffinonline.com / East News

Костюмы XIX века оказались кстати во время съемок комедии «Руки-ноги за любовь». В то время Фишер была беременна дочерью Элулой, но съемочная группа и даже коллеги актрисы этого не заметили. Айла носила пышные платья и пальто большого размера, чтобы скрыть свой живот, и старательно избегала корсетов.

13. Хелена Бонем Картер в мюзикле «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

Именно во время съемок финальных сцен музыкального триллера «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» Хелена Бонем Картер обнаружила, что беременна. Актрисе стали подбирать более темные платья, а при создании некоторых эпизодов операторы регулировали освещение, чтобы скрыть ее растущий живот.

14. Мелисса Фумеро в сериале «Бруклин 9-9»

Съемки 3-го сезона сериала «Бруклин 9-9» были в самом разгаре, когда Мелисса объявила о своей беременности (она ждала сына Энцо). Создатели ситкома подумали, что детективу Эми еще слишком рано заводить ребенка, поэтому не стали вписывать ее беременность в сюжет. Чтобы скрыть живот, Мелисса носила мешковатую одежду.

15. Джули Боуэн в ситкоме «Американская семейка»

Джули Боуэн оставалось всего полмесяца до рождения близнецов Густава и Джона, когда она начала сниматься в пилотном эпизоде сериала «Американская семейка». Чтобы скрыть живот, ее героиню Клэр одевали в свободные свитеры, а съемочная группа давала актрисе в руки какие-то вещи: корзины для белья, подушки и даже коробки из-под хлопьев.