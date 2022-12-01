15 знаменитостей, которые решили наплевать на стереотипы, поэтому выложили фото в купальниках. И правильно сделали
Существует стереотип о том, что дама за 40 должна надеть балахон и не светить голыми коленками. Однако многие звезды не считают, что должны стесняться своего тела, и публикуют на своих страничках в социальных сетях фотографии в бикини. И мы считаем, что с них стоит брать пример.
Деми Мур, 59 лет
Сальма Хайек, 55 лет
Кристи Бринкли, 68 лет
Элизабет Херли, 56 лет
Полина Поризкова, 57 лет
Джейн Сеймур, 71 год
Брук Шилдс, 54 года
Ева Лонгория, 47 лет
Синди Кроуфорд, 56 лет
Ким Кэттролл, 66 лет
Шэрон Стоун, 63 года
Хизер Локлир (слева), 54 года
Мелани Гриффит, 63 года
София Вергара, 50 лет
Кейт Бекинсейл, 49 лет
А как считаете вы, нужно ли вести себя скромнее после определенного возраста или не стоит ничего стесняться?
AdMe/Кино/15 знаменитостей, которые решили наплевать на стереотипы, поэтому выложили фото в купальниках. И правильно сделали
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