15 знаменитостей, которые решили наплевать на стереотипы, поэтому выложили фото в купальниках. И правильно сделали

Существует стереотип о том, что дама за 40 должна надеть балахон и не светить голыми коленками. Однако многие звезды не считают, что должны стесняться своего тела, и публикуют на своих страничках в социальных сетях фотографии в бикини. И мы считаем, что с них стоит брать пример.