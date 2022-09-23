16 актеров и актрис, которых мы запомнили в культовых сериалах и совсем не ожидали увидеть в других ролях
Персонажей любимых сериалов некоторые из нас воспринимают почти как родных. Кто-то, заметив знакомое лицо в другом фильме, радостно воскликнет: «О, это же Чендлер из „Друзей“!» Ведь порой мы даже не знаем, как зовут актеров, и называем их именами героев.
Мы в ADME решили копнуть глубже и нашли не самые известные, но вполне достойные работы тех актеров и актрис, к которым прилепился лишь один сериальный образ.
Сара Чок — «Клиника» и «Я ждала тебя»
Мэтт Смит — «Корона» и «Дом Дракона»
Джим Парсонс — «Теория Большого взрыва» и «Голливуд»
Саймон Хелберг — «Теория Большого взрыва» и «Примадонна»
Обри Плаза — «Парки и зоны отдыха» и «Легион»
Эми Полер — «Парки и зоны отдыха» и «Лезвия славы: Звездуны на льду»
Гвендолин Кристи — «Игра престолов» и «Песочный человек»
Николай Костер-Вальдау — «Игра престолов» и «Вкус жизни»
Мэтт Леблан — «Друзья» и «Больной от любви»
Лиза Кудроу — «Друзья» и «Анализируй это»
Наташа Лионн — «Жизни матрешки» и «Здравствуйте, меня зовут Дорис»
Сара Мишель Геллар — «Баффи — истребительница вампиров» и «Робинзоны из Беверли-Хиллз»
Мелисса Джоан Харт — «Сабрина — маленькая ведьма» и «Арендный контроль»
Марсия Кросс — «Отчаянные домохозяйки» и «Квантовый скачок»
Нил Патрик Харрис — «Как я встретил вашу маму» и «Американская история ужасов»
Кевин Сорбо — «Удивительные странствия Геракла» и «Дорога надежды»
А каких актеров известных сериалов вы видели в других фильмах?
AdMe/Кино/16 актеров и актрис, которых мы запомнили в культовых сериалах и совсем не ожидали увидеть в других ролях
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