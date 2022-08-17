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16 знаменитостей, которых мы миллион раз видели анфас, поэтому в профиль их порой и не узнать

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Когда мы рассматриваем фото с красных ковровых дорожек, мы, как правило, видим знаменитостей с их удачного ракурса. Актеры и актрисы мгновенно принимают правильную позу, когда видят направленный на них объектив. Потому если в сеть попадает снимок звезды в профиль, то порой знаменитость и не узнать.

Мы в ADME разыскали фотографии известных людей, на которых они предстают в непривычном ракурсе.

Кирстен Данст

ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Эмма Стоун

ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Роберт Паттинсон

TOLGA AKMEN / AFP / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Эми Адамс

VALERIE MACON / AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Кристен Стюарт

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Аня Тейлор-Джой

Invision / Invision / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Зендея

ANGELA WEISS / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Лили Джеймс

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Дакота Джонсон

MICHAEL TRAN / AFP / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Брэдли Купер

Invision / Invision / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Мерьем Узерли

AA / ABACA / Abaca / East News, AA / ABACA / Abaca / East News

Сирша Ронан

ROBYN BECK / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Ана де Армас

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Эмили Блант

ANGELA WEISS / AFP / East News, Stars Image Bank / KCS / East News

Аманда Сейфрид

John Shearer / Invision / AP / East News, John Shearer / Invision / AP / East News

Моника Беллуччи

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News, Patrick Cannaux / KCS / East News

Какую звезду вы бы и не узнали, покажи мы вам лишь фото в профиль?

Фото на превью Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News, Patrick Cannaux / KCS / East News
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AdMe/Кино/16 знаменитостей, которых мы миллион раз видели анфас, поэтому в профиль их порой и не узнать
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