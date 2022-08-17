16 знаменитостей, которых мы миллион раз видели анфас, поэтому в профиль их порой и не узнать

Когда мы рассматриваем фото с красных ковровых дорожек, мы, как правило, видим знаменитостей с их удачного ракурса. Актеры и актрисы мгновенно принимают правильную позу, когда видят направленный на них объектив. Потому если в сеть попадает снимок звезды в профиль, то порой знаменитость и не узнать.