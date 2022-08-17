16 знаменитостей, которых мы миллион раз видели анфас, поэтому в профиль их порой и не узнать
Когда мы рассматриваем фото с красных ковровых дорожек, мы, как правило, видим знаменитостей с их удачного ракурса. Актеры и актрисы мгновенно принимают правильную позу, когда видят направленный на них объектив. Потому если в сеть попадает снимок звезды в профиль, то порой знаменитость и не узнать.
Мы в ADME разыскали фотографии известных людей, на которых они предстают в непривычном ракурсе.
Кирстен Данст
Эмма Стоун
Роберт Паттинсон
Эми Адамс
Кристен Стюарт
Аня Тейлор-Джой
Зендея
Лили Джеймс
Дакота Джонсон
Брэдли Купер
Мерьем Узерли
Сирша Ронан
Ана де Армас
Эмили Блант
Аманда Сейфрид
Моника Беллуччи
Какую звезду вы бы и не узнали, покажи мы вам лишь фото в профиль?
Фото на превью Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News, Patrick Cannaux / KCS / East News
AdMe/Кино/16 знаменитостей, которых мы миллион раз видели анфас, поэтому в профиль их порой и не узнать
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