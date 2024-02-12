16 раз, когда актеры встретились спустя годы после съемок. И это безумно греет наши сердечки

Некоторые фильмы и сериалы настолько западают нам в душу, что когда они заканчиваются, мы тоскуем по любимым героям и втайне надеемся на продолжение истории. А еще очень радуемся, когда актеры и актрисы из этих кинолент встречаются вновь.

Похоже, тетушки действительно ведьмы

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Джейми Ли Кертис спустя 20 лет после выхода «Чумовой пятницы» рядом со своей экранной дочерью — Линдси Лохан

EAST NEWS

Стефан, Энзо и Деймон снова вместе

«Если это изображение не заставит вас улыбнуться, то я не знаю, что вообще на это способно», — написал в своих соцсетях Йен Сомерхолдер.

Когда в 2023 году Маколей Калкин получал звезду на Голливудской аллее славы, его экранная мама Кэтрин О’Хара пришла поддержать актера

© Home Alone / Twentieth Century Fox and co-producers , Jordan Strauss/Invision/East News Jordan Strauss/Invision/East News

А Мэнди Мур, которая получала звезду в 2019 году, пришел поддержать партнер по «Спеши любить» Шейн Уэст

Коллеги по «Криминальному чтиву» Сэмюэль Л. Джексон и Ума Турман 28 лет спустя после съемок фильма

Харрисон Форд и Ке Хюи Куан на съемках фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» и их встреча спустя годы — в 2022 году

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Коллеги по «Сплетнице» Пенн Бэджли и Тейлор Момсен заметно повзрослели

А вот близнецы Уизли и Джинни почти не изменились

Много лет спустя после выхода «Парка Юрского периода» его звезды Джозеф Маццелло и Лора Дерн встретились вновь

Сериал «Во все тяжкие» закончился уже более 10 лет назад, а Брайан Крэнстон и Аарон Пол продолжают дружить и после съемок

© Breaking Bad / Sony Pictures Television and co-producers , Chris Pizzello/Invision/East News Chris Pizzello/Invision/East News

Кстати, Аарон и Брайан попали в список звезд, чью дружбу пользователи сети считают образцовой.

Минди Калинг и Би Джей Новак также продолжают дружить после съемок сериала «Офис»

Звезды «Назад в будущее» снова вместе

Если вы любите трилогию «Назад в будущее», вас наверняка заинтересуют неожиданные факты о ней, которые мы собрали в этой статье.

За 9 лет, которые прошли после окончания сериала «Безумцы», Джон Хэмм почти не изменился. А вот Кирнан Шипку просто не узнать

Энди Макдауэлл и Хью Грант встретились на церемонии вречения премии «Оскар» в 2023 году

© Four Weddings and a Funeral / PolyGram Filmed Entertainment and co-producers , A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group/Grosby Group/East News A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group/Grosby Group/East News

Джейсон Айзекс и Том Фелтон в 2010 и 2022 годах