16 раз, когда актеры встретились спустя годы после съемок. И это безумно греет наши сердечки
Некоторые фильмы и сериалы настолько западают нам в душу, что когда они заканчиваются, мы тоскуем по любимым героям и втайне надеемся на продолжение истории. А еще очень радуемся, когда актеры и актрисы из этих кинолент встречаются вновь.
Похоже, тетушки действительно ведьмы
Viacom/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News
Джейми Ли Кертис спустя 20 лет после выхода «Чумовой пятницы» рядом со своей экранной дочерью — Линдси Лохан
EAST NEWS
Стефан, Энзо и Деймон снова вместе
«Если это изображение не заставит вас улыбнуться, то я не знаю, что вообще на это способно», — написал в своих соцсетях Йен Сомерхолдер.
Когда в 2023 году Маколей Калкин получал звезду на Голливудской аллее славы, его экранная мама Кэтрин О’Хара пришла поддержать актера
А Мэнди Мур, которая получала звезду в 2019 году, пришел поддержать партнер по «Спеши любить» Шейн Уэст
Коллеги по «Криминальному чтиву» Сэмюэль Л. Джексон и Ума Турман 28 лет спустя после съемок фильма
Харрисон Форд и Ке Хюи Куан на съемках фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» и их встреча спустя годы — в 2022 году
Album Online/East News
Коллеги по «Сплетнице» Пенн Бэджли и Тейлор Момсен заметно повзрослели
А вот близнецы Уизли и Джинни почти не изменились
Много лет спустя после выхода «Парка Юрского периода» его звезды Джозеф Маццелло и Лора Дерн встретились вновь
Сериал «Во все тяжкие» закончился уже более 10 лет назад, а Брайан Крэнстон и Аарон Пол продолжают дружить и после съемок
Кстати, Аарон и Брайан попали в список звезд, чью дружбу пользователи сети считают образцовой.
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Звезды «Назад в будущее» снова вместе
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Энди Макдауэлл и Хью Грант встретились на церемонии вречения премии «Оскар» в 2023 году
© Four Weddings and a Funeral / PolyGram Filmed Entertainment and co-producers, A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group/Grosby Group/East News
Джейсон Айзекс и Том Фелтон в 2010 и 2022 годах
Хотя многие ненавидели персонажа Тома Фелтона в поттериане, Драко Малфой был отличным парнем. И вот несколько фактов, доказывающих это.
AdMe/Кино/16 раз, когда актеры встретились спустя годы после съемок. И это безумно греет наши сердечки
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