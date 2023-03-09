16 заезженных киностереотипов, которые заставляют зрителей лишь глаза закатывать и вздыхать: «Опять одно и то же»
В кино нам часто попадаются однотипные персонажи и сюжетные ходы. Причем их кладезем не стоит считать только легкие ленты вроде романтических комедий. Порой штампы можно встретить даже в серьезных картинах. Мы решили узнать у зрителей, какие клише, переходящие из фильма в фильм, им ужасно надоели.
- Если героям нужно решить какую-то задачу и они разрабатывают подробный план, то велика вероятность того, что этот план провалится. Если же персонажи лишь в общих чертах знают, что будут делать, или вообще действуют по наитию, то все выйдет великолепно.
- Шляпа — непременный атрибут необычных героев (если, конечно, речь не об исторических лентах). Как правило, ее носят веселые и забавные персонажи, которые должны вызывать у зрителей смех. А надвигающий шляпу на глаза человек обязательно окажется загадочной персоной. Возможно, даже злодеем.
- Если в кино начинается гроза, то гром часто гремит одновременно со вспышкой молнии. Хотя в жизни такое происходит далеко не всегда. Люди, которые находятся совсем рядом с эпицентром грозы, могут услышать звук сразу. Но обычно гром доносится лишь спустя некоторое время после появления молнии. Все потому, что скорость света быстрее скорости звука.
- В фильмах не бывает измороси. Дождь всегда льет стеной, как будто киношники хотят добавить больше драматичности. Конечно, чтобы капли были заметны на экране, дождь нужно несколько усилить. Но иногда видно, что создатели ленты явно перестарались.
- В фильмах или сериалах о далеких исторических эпохах порой можно увидеть героинь, которые разговаривают чуть ли не феминистскими лозунгами. Например, вместо того, чтобы просто пожаловаться на слишком тугой корсет, они выдают громкие речи о том, что это символ патриархата и от него надо срочно избавляться.
- Почти в каждой научно-фантастической ленте о космосе шлем скафандра у главного героя имеет идеальное внутреннее освещение. И зрителям обязательно показывают крупным планом лицо знаменитого актера, сыгравшего эту роль.
- Героини, у которых работа отнимает много времени, всегда выкроят часик-другой, чтобы нормально пообедать или даже встретиться с друзьями. Но у них почему-то не находится ни минутки на личную жизнь, и они жалуются, что не могут из-за работы строить романтические отношения.
- В мелодрамах часто применяют одни и те же трюки с танцами. Влюбленная парочка может начать кружиться прямо посреди улицы. Если вокруг есть люди, то они не возмущаются нарушителями общественного порядка, а тоже танцуют. Еще пуститься в пляс может только девушка, а парень будет за ней неотрывно и с восхищением наблюдать.
- Кровотечение в период беременности обязательно означает, что героиня потеряет ребенка. В некоторых случаях это явление действительно может быть признаком серьезных неполадок в организме. Но вообще кровянистые выделения во время беременности наблюдаются нередко, особенно в первые 12–13 недель.
- Когда киногероини рожают, они не просто стонут от боли. Они начинают истошно визжать на весь роддом. А некоторые еще успевают послать кучу проклятий в адрес своего мужа или бойфренда.
- Часто уже по первым кадрам становится ясно, что героиня влюблена. Но она сама осознает это только в конце. То же самое случается и с мужскими персонажами. А порой оба человека в паре не осознают свои чувства до самого финала ленты.
- Положительный герой уже в самом начале фильма совершает какой-то крутой, а возможно, даже геройский поступок. Видимо, чтобы зрители сразу догадались, где здесь силы добра и за кого надо болеть. Этот прием в литературном и сценарном искусстве даже имеет отдельное название: «Спасти кошку».
- Зрители отметили, что киногерои почти никогда не надевают чехлы на телефоны и демонстрируют всем свои дорогие гаджеты. Хотя в реальной жизни чехлы на смартфонах встречаются довольно часто. А еще зрители заметили, что пароли на телефонах устанавливают, только если так нужно для сюжета. Причем тогда это будет не просто код, а сложнейший шифр.
- Самый обычный, ничем не выделяющийся подросток, который ведет скучный образ жизни, внезапно оказывается единственным, кто должен спасти мир от зла: инопланетян, злых волшебников, роботов-киллеров и т.д.
- Когда злодей вот-вот должен погубить главного героя и последний даже может быть ранен и беспомощно лежать, обязательно появится кто-то, кто устранит злодея и спасет героя.
- На хрупкую девушку, худощавую и небольшого роста, обязательно нападет компания здоровых, мускулистых и натренированных бандитов. Но героиня всех обставит и одолеет.
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