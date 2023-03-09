16 заезженных киностереотипов, которые заставляют зрителей лишь глаза закатывать и вздыхать: «Опять одно и то же»

В кино нам часто попадаются однотипные персонажи и сюжетные ходы. Причем их кладезем не стоит считать только легкие ленты вроде романтических комедий. Порой штампы можно встретить даже в серьезных картинах. Мы решили узнать у зрителей, какие клише, переходящие из фильма в фильм, им ужасно надоели.