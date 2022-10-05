17 комедий прошлых десятилетий, пересматривая которые хочется сказать: «Ну шедевр же!»
Искушенный зритель порой не скупится в выражениях в адрес современных блокбастеров. А вот о фильмах своей юности никому не позволит слова дурного сказать. И пусть эти ленты не могут похвастаться навороченными визуальными эффектами, зато они согревают сердце. Особенно комедии.
Папаши (1983)
Кристина в отчаянии: сын-подросток сбежал из дома, а его поиски не дают никаких результатов. Женщина решает обратиться за помощью к своим бывшим возлюбленным — меланхоличному Франсуа и дерзкому Жану Люка. Чтобы мотивировать мужчин на активное сотрудничество, Кристина «по секрету» сообщает каждому, что в бегах находится именно его сын. Стоит ли говорить, что эта ложь перевернет жизнь героев?
- Прекрасная комедия! Сумасбродная, но с душой. © jack_94706 / IMDb
Смерть ей к лицу (1992)
Хелен и Мэдлин когда-то были подругами, но теперь они враждуют из-за мужчины. И та и другая мечтают превзойти соперницу в красоте, а потому не желают мириться с возрастными изменениями внешности. Так получается, что обе женщины принимают волшебный эликсир молодости, дарующий бессмертие. Да только у зелья есть один неприятный побочный эффект, с которым придется столкнуться главным героиням.
- Крутой фильм, который не должен быть забытым. © filipemanuelneto / IMDb
Мистическая пицца (1988)
Сюжет строится вокруг 3 официанток, работающих в кафе «Мистическая пицца». Кокетка Дэйзи считает, что ее привлекательность поможет ей заполучить любого мужчину, Кэт ставит во главу угла учебу, а Джоджо стремится к размеренной жизни рядом с другом детства. Но жизнь — штука непредсказуемая, в чем придется убедиться каждой из подруг.
- Невероятно теплый и забавный фильм. Сентиментальный, но не приторный. © SamJamie / IMDb
Веселая Пасха (1984)
Бизнесмен и дамский угодник Стефан провожает жену в аэропорт. Попрощавшись с благоверной, герой тут же знакомится с 18-летней красоткой Жюли и везет ее к себе домой. Но вдруг, как в старых добрых анекдотах, жена нежданно-негаданно возвращается домой. И тогда Стефан решает соврать, что молодая особа — это его дочь.
- Одна из самых крутых ролей Бельмондо. © gerazoli / IMDb
Мы не ангелы (1989)
Двум заключенным в исполнении Шона Пенна и Роберта Де Ниро подвернулась возможность сбежать, и плохие парни оказались на свободе. Чтобы не привлекать к себе внимание стражей закона, герои надевают рясы священнослужителей. Они намерены принять участие в крестном ходе, пересечь границу и устроить свою жизнь в другой стране. Однако новоиспеченные монахи даже не догадываются, какие испытания им подготовила судьба.
- 10 лет спустя после первого просмотра включил снова. Отличный кастинг, отличный сценарий, отличная работа. Таких фильмов больше не снимают. © dvision23 / IMDb
Война супругов Роуз (1989)
Кэтлин Тернер и Майкл Дуглас играют супругов, которые прожили в счастливом браке 17 лет. Но совет да любовь остались в прошлом. Между партнерами будто черная кошка пробежала. А все потому, что жене наскучило быть простой домохозяйкой и захотелось открыть дело, но мужу эта идея не понравилась. Супруги решают поделить собственный дом на две половины, чтобы каждый жил своей жизнью. Да только проблемы на этом не заканчиваются.
- Один из лучших фильмов, когда-либо снятых. © CinefanR / IMDb
Бинго-Бонго (1982)
В Конго находят человека, который рос и жил рядом с обезьянами. Его доставляют в научный центр Милана для дальнейшего изучения. Как только одичавший мужчина видит антрополога Лауру, то тут же влюбляется. А когда молодая женщина увольняется из-за разногласий с руководством, он находит способ сбежать. Герой намерен отыскать свою возлюбленную, но сперва он должен познакомиться с каменными джунглями.
- Смешное кино с очень глубоким смыслом. © das_ly / IMDb
С девяти до пяти (1980)
Вчерашняя домохозяйка Джудит в силу обстоятельств вынуждена искать работу. Она устраивается секретаршей, и в первый же рабочий день директор едва не доводит ее до слез. Придя в себя, героиня замечает, что мужчина треплет нервы всему офису. Джудит объединяется с другими женщинами, чтобы воздать несносному боссу по заслугам. Однако в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.
- Испытание временем пройдено. © ecatalan98 / IMDb
Пустоголовые (1994)
3 друга основали рок-группу «Одинокие рейнджеры» и мечтают, чтобы их песни слушали миллионы. Но, как на зло, никто не верит в талант молодых музыкантов. Потому парни задумывают авантюру. Они берут в руки детские игрушки, с помощью которых можно брызгать водой, и идут на местную радиостанцию в надежде заставить работников пустить в эфир их трек. Но все идет не по плану.
- Ставлю фильму высокую оценку, потому что я хохотал беспрерывно. © dobbin-4 / IMDb
Клуб первых жен (1996)
3 бывшие подруги встречаются спустя 30 лет после окончания колледжа. Каждая из этих женщин служила надежной опорой своему мужу до достижения им успеха, и каждая была им же брошена ради молодой девицы. Героини решают поквитаться со своими бывшими. Но вскоре они понимают, что месть — это слишком мелочно. Другое дело — начать оказывать помощь всем женщинам, которых предали мужья.
- Яркая комедия со звездным составом, благодаря которой смеешься просто во весь голос. © Isaac5855 / IMDb
Час пик (1998)
Дочь китайского консула исчезла. К поискам девочки было решено подключить ее учителя кунг-фу, который тут же прибыл из Поднебесной в Лос-Анджелес. Иностранного гостя «закрепляют» за весьма болтливым полицейским Джеймсом. Новоиспеченным напарникам, которых разделяет культурный барьер, придется как следует потрудиться ради общего дела.
- 2 часа чистого удовольствия. © Li_85 / IMDb
Смертельное влечение (1988)
Комедия с Вайноной Райдер в главной роли придется по душе любителям черного юмора. В старшей школе Вестерберг есть своя иерархия. На вершине находится компания крутых девчонок, и они в грош не ставят других учеников. Например, отличница Вероника вынуждена им прислуживать. Но в какой-то момент девушка осознает, что так не может больше продолжаться. Заручившись поддержкой нового знакомого, Вероника встает на тропу жестокой мести.
- Конфетка для мозгов. © dogspit / IMDb
Бэби-бум (1987)
Джей Си — деловая женщина, которая посвятила свою жизнь карьере. Она занимается любимым делом и даже не думает о том, чтобы завести семью. Но волей судьбы на руках героини оказывается маленькая девочка. Она ребенок преждевременно скончавшегося брата Джей Си. И теперь женщине предстоит найти баланс между работой и воспитанием малышки.
- Я был настроен скептически, когда сел смотреть фильм. Разве мне может понравится что-то, что любит моя мама? Как же я ошибался. Пересматриваю раз за разом. © Watcher-37 / IMDb
История с ограблением (1991)
Бармен Монти в исполнении Дэвида Боуи хочет жениться на официантке Люси ради грин-карты. А ей ну совсем не до этого. Девушка намерена прославиться как Гудини в юбке, но раз за разом позорится на всевозможных конкурсах. Люси считает, что все ее проблемы мигом решатся, если она будет носить кольцо своего кумира. Да вот беда: оно стоит больших денег. Монти собирается помочь девушке заполучить реликвию в обмен на ответную услугу.
- Это кино определенно для тех, кто любит причудливые неординарные комедии. © wmhawth / IMDb
Аромат любви Фанфан (1993)
Александр пришел к выводу, что только платоническая любовь не угасает. Потому когда герой воспылал чувствами к прекрасной Фанфан, то решил пронести их через всю жизнь. Молодой мужчина пообещал себе, что даже целовать возлюбленную не станет. Но Фанфан, которая тоже неравнодушна к Александру, такой расклад совсем не устраивает.
- Легкий и несерьезный в своей подаче фильм попадает прямо в душу. © paidinfull13 / IMDb
Действуй, сестра! (1992)
Неудачливая певица Делорис встречается с успешным бизнесменом и даже не догадывается, что он в довесок еще и гангстер. Узнает она о скрытой стороне своего возлюбленного случайно, когда становится свидетельницей его злодеяния. После происшествия Делорис вынуждена залечь на дно. Она отправляется в монастырь и надевает рясу. Парадоксально, но именно в этом месте певица сможет в полной мере реализовать свой творческий потенциал.
- Абсолютно не теряет своего очарования с годами. © cricketbat / IMDb
Роми и Мишель на встрече выпускников (1997)
Роми и Мишель дружат со школьной скамьи. И вот бывшие одноклассники приглашают девушек отпраздновать 10-летие выпуска. Героини хватаются за голову: им совершенно нечем похвастаться перед сверстниками — ни блестящей карьерой, ни удачным замужеством. Посовещавшись, Роми и Мишель решают всех одурачить, появившись на вечере встречи в образах успешных бизнес-леди.
- Не забудьте взять салфетки, потому что при просмотре глаза слезятся от смеха. © zack2085 / IMDb
Какие фильмы вы бы добавили в этот список?