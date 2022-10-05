17 комедий прошлых десятилетий, пересматривая которые хочется сказать: «Ну шедевр же!»

Искушенный зритель порой не скупится в выражениях в адрес современных блокбастеров. А вот о фильмах своей юности никому не позволит слова дурного сказать. И пусть эти ленты не могут похвастаться навороченными визуальными эффектами, зато они согревают сердце. Особенно комедии.

Папаши (1983)

Рейтинг IMDb — 6,9 Кристина в отчаянии: сын-подросток сбежал из дома, а его поиски не дают никаких результатов. Женщина решает обратиться за помощью к своим бывшим возлюбленным — меланхоличному Франсуа и дерзкому Жану Люка. Чтобы мотивировать мужчин на активное сотрудничество, Кристина «по секрету» сообщает каждому, что в бегах находится именно его сын. Стоит ли говорить, что эта ложь перевернет жизнь героев? Прекрасная комедия! Сумасбродная, но с душой. © jack_94706 / IMDb

Смерть ей к лицу (1992)

Рейтинг IMDb — 6,6 Хелен и Мэдлин когда-то были подругами, но теперь они враждуют из-за мужчины. И та и другая мечтают превзойти соперницу в красоте, а потому не желают мириться с возрастными изменениями внешности. Так получается, что обе женщины принимают волшебный эликсир молодости, дарующий бессмертие. Да только у зелья есть один неприятный побочный эффект, с которым придется столкнуться главным героиням. Крутой фильм, который не должен быть забытым. © filipemanuelneto / IMDb

Мистическая пицца (1988)

Рейтинг IMDb — 6,3 Сюжет строится вокруг 3 официанток, работающих в кафе «Мистическая пицца». Кокетка Дэйзи считает, что ее привлекательность поможет ей заполучить любого мужчину, Кэт ставит во главу угла учебу, а Джоджо стремится к размеренной жизни рядом с другом детства. Но жизнь — штука непредсказуемая, в чем придется убедиться каждой из подруг. Невероятно теплый и забавный фильм. Сентиментальный, но не приторный. © SamJamie / IMDb

Веселая Пасха (1984)

Рейтинг IMDb — 6,3 Бизнесмен и дамский угодник Стефан провожает жену в аэропорт. Попрощавшись с благоверной, герой тут же знакомится с 18-летней красоткой Жюли и везет ее к себе домой. Но вдруг, как в старых добрых анекдотах, жена нежданно-негаданно возвращается домой. И тогда Стефан решает соврать, что молодая особа — это его дочь. Одна из самых крутых ролей Бельмондо. © gerazoli / IMDb

Мы не ангелы (1989)

Рейтинг IMDb — 6,1 Двум заключенным в исполнении Шона Пенна и Роберта Де Ниро подвернулась возможность сбежать, и плохие парни оказались на свободе. Чтобы не привлекать к себе внимание стражей закона, герои надевают рясы священнослужителей. Они намерены принять участие в крестном ходе, пересечь границу и устроить свою жизнь в другой стране. Однако новоиспеченные монахи даже не догадываются, какие испытания им подготовила судьба. 10 лет спустя после первого просмотра включил снова. Отличный кастинг, отличный сценарий, отличная работа. Таких фильмов больше не снимают. © dvision23 / IMDb

Война супругов Роуз (1989)

Рейтинг IMDb — 6,8 Кэтлин Тернер и Майкл Дуглас играют супругов, которые прожили в счастливом браке 17 лет. Но совет да любовь остались в прошлом. Между партнерами будто черная кошка пробежала. А все потому, что жене наскучило быть простой домохозяйкой и захотелось открыть дело, но мужу эта идея не понравилась. Супруги решают поделить собственный дом на две половины, чтобы каждый жил своей жизнью. Да только проблемы на этом не заканчиваются. Один из лучших фильмов, когда-либо снятых. © CinefanR / IMDb

Бинго-Бонго (1982)

Рейтинг IMDb — 6 В Конго находят человека, который рос и жил рядом с обезьянами. Его доставляют в научный центр Милана для дальнейшего изучения. Как только одичавший мужчина видит антрополога Лауру, то тут же влюбляется. А когда молодая женщина увольняется из-за разногласий с руководством, он находит способ сбежать. Герой намерен отыскать свою возлюбленную, но сперва он должен познакомиться с каменными джунглями. Смешное кино с очень глубоким смыслом. © das_ly / IMDb

С девяти до пяти (1980)

Рейтинг IMDb — 6,9 Вчерашняя домохозяйка Джудит в силу обстоятельств вынуждена искать работу. Она устраивается секретаршей, и в первый же рабочий день директор едва не доводит ее до слез. Придя в себя, героиня замечает, что мужчина треплет нервы всему офису. Джудит объединяется с другими женщинами, чтобы воздать несносному боссу по заслугам. Однако в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля. Испытание временем пройдено. © ecatalan98 / IMDb

Пустоголовые (1994)

Рейтинг IMDb — 6,1 3 друга основали рок-группу «Одинокие рейнджеры» и мечтают, чтобы их песни слушали миллионы. Но, как на зло, никто не верит в талант молодых музыкантов. Потому парни задумывают авантюру. Они берут в руки детские игрушки, с помощью которых можно брызгать водой, и идут на местную радиостанцию в надежде заставить работников пустить в эфир их трек. Но все идет не по плану. Ставлю фильму высокую оценку, потому что я хохотал беспрерывно. © dobbin-4 / IMDb

Клуб первых жен (1996)

Рейтинг IMDb — 6,4 3 бывшие подруги встречаются спустя 30 лет после окончания колледжа. Каждая из этих женщин служила надежной опорой своему мужу до достижения им успеха, и каждая была им же брошена ради молодой девицы. Героини решают поквитаться со своими бывшими. Но вскоре они понимают, что месть — это слишком мелочно. Другое дело — начать оказывать помощь всем женщинам, которых предали мужья. Яркая комедия со звездным составом, благодаря которой смеешься просто во весь голос. © Isaac5855 / IMDb

Час пик (1998)

Рейтинг IMDb — 7 Дочь китайского консула исчезла. К поискам девочки было решено подключить ее учителя кунг-фу, который тут же прибыл из Поднебесной в Лос-Анджелес. Иностранного гостя «закрепляют» за весьма болтливым полицейским Джеймсом. Новоиспеченным напарникам, которых разделяет культурный барьер, придется как следует потрудиться ради общего дела. 2 часа чистого удовольствия. © Li_85 / IMDb

Смертельное влечение (1988)

Рейтинг IMDb — 7,2 Комедия с Вайноной Райдер в главной роли придется по душе любителям черного юмора. В старшей школе Вестерберг есть своя иерархия. На вершине находится компания крутых девчонок, и они в грош не ставят других учеников. Например, отличница Вероника вынуждена им прислуживать. Но в какой-то момент девушка осознает, что так не может больше продолжаться. Заручившись поддержкой нового знакомого, Вероника встает на тропу жестокой мести. Конфетка для мозгов. © dogspit / IMDb

Бэби-бум (1987)

Рейтинг IMDb — 6,2 Джей Си — деловая женщина, которая посвятила свою жизнь карьере. Она занимается любимым делом и даже не думает о том, чтобы завести семью. Но волей судьбы на руках героини оказывается маленькая девочка. Она ребенок преждевременно скончавшегося брата Джей Си. И теперь женщине предстоит найти баланс между работой и воспитанием малышки. Я был настроен скептически, когда сел смотреть фильм. Разве мне может понравится что-то, что любит моя мама? Как же я ошибался. Пересматриваю раз за разом. © Watcher-37 / IMDb

История с ограблением (1991)

Рейтинг IMDb — 6,2 Бармен Монти в исполнении Дэвида Боуи хочет жениться на официантке Люси ради грин-карты. А ей ну совсем не до этого. Девушка намерена прославиться как Гудини в юбке, но раз за разом позорится на всевозможных конкурсах. Люси считает, что все ее проблемы мигом решатся, если она будет носить кольцо своего кумира. Да вот беда: оно стоит больших денег. Монти собирается помочь девушке заполучить реликвию в обмен на ответную услугу. Это кино определенно для тех, кто любит причудливые неординарные комедии. © wmhawth / IMDb

Аромат любви Фанфан (1993)

Рейтинг IMDb — 6,7 Александр пришел к выводу, что только платоническая любовь не угасает. Потому когда герой воспылал чувствами к прекрасной Фанфан, то решил пронести их через всю жизнь. Молодой мужчина пообещал себе, что даже целовать возлюбленную не станет. Но Фанфан, которая тоже неравнодушна к Александру, такой расклад совсем не устраивает. Легкий и несерьезный в своей подаче фильм попадает прямо в душу. © paidinfull13 / IMDb

Действуй, сестра! (1992)

Рейтинг IMDb — 6,5 Неудачливая певица Делорис встречается с успешным бизнесменом и даже не догадывается, что он в довесок еще и гангстер. Узнает она о скрытой стороне своего возлюбленного случайно, когда становится свидетельницей его злодеяния. После происшествия Делорис вынуждена залечь на дно. Она отправляется в монастырь и надевает рясу. Парадоксально, но именно в этом месте певица сможет в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Абсолютно не теряет своего очарования с годами. © cricketbat / IMDb

Роми и Мишель на встрече выпускников (1997)

Рейтинг IMDb — 6,3 Роми и Мишель дружат со школьной скамьи. И вот бывшие одноклассники приглашают девушек отпраздновать 10-летие выпуска. Героини хватаются за голову: им совершенно нечем похвастаться перед сверстниками — ни блестящей карьерой, ни удачным замужеством. Посовещавшись, Роми и Мишель решают всех одурачить, появившись на вечере встречи в образах успешных бизнес-леди. Не забудьте взять салфетки, потому что при просмотре глаза слезятся от смеха. © zack2085 / IMDb