18 изысканных сериалов, в которых бушует дух настоящей Франции. Без багетов, беретов и круассанов

Искусство кинематографа не перестает удивлять. Можно без труда оказаться в любой стране, не вставая с дивана, а хорошее кино погрузит в нужную атмосферу. Сегодня для путешествия мы выбрали Францию. Комедии и детективы, исторические сюжеты и фантастика перенесут нас в современный Париж, Францию конца XIX века, расскажут о временах Моне, покажут настоящую французскую кухню, парижскую филармонию и многое другое.

1. Шефы

Рейтинг IMDB — 7,1 Главный герой — шеф-повар с уникальным кулинарным талантом, невыносимым характером и непомерно высокими требованиями к сотрудникам. Раз в год он берет в свою команду правонарушителя, находящегося на испытательном сроке. Ромену предстоит пройти все ступени карьерной лестницы, чтобы выяснить, чего он стоит.

2. Эмили в Париже (с 2020 года)

Рейтинг IMDb — 6,9 Эмили — амбициозный менеджер по маркетингу из Чикаго, которого неожиданно переводят в Париж для продвижения местной компании. Она полностью уверена в себе, но все оказывается не так просто. Ведь привычные стратегии во Франции совершенно не работают. В попытках доказать, что она настоящий профессионал, Эмили предстоит покорить строгую начальницу и привести компанию к успеху.

3. Летиция (2019)

Рейтинг IMDb — 7,0 Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает историю исчезновения молодой девушки. У полиции есть скутер пропавшей, найденный рядом с ее домом, и подозреваемый. Но нет полноценных доказательств. Вместе с властями в произошедшем пытаются разобраться родственники девушки, включая ее сестру-близняшку.

4. Смешанный лицей (с 2021 года)

Рейтинг IMDb — 7,8 Франция 1963 года. Сериал рассказывает о том, как в школу, где раньше учились только мальчики, впервые поступили девочки. Думаете, ученики были рады? Вовсе нет. Кажется, будто весь их мир перевернулся с ног на голову.

5. Черный барон (2016)

Рейтинг IMDb — 7,8 Филипп — заместитель мэра небольшого французского городка. Однажды он предал своего наставника Френсиса, и тому пришлось покинуть свой пост. Теперь Френсис изо всех сил пытается вернуться на политическую арену и ради этого готов на все. Даже заключить союз с советницей заклятого врага и окунуться в вихрь хитросплетений политических интриг.

6. Найди меня в Париже (2018–2020)

Рейтинг IMDb — 7,0 Лена Гриски — ученица балетной труппы Парижской оперы, случайно перемещается из 1905 года в XXI век. Пока ее парень Генри всеми силами пытается вернуть девушку в свое время, юная балерина должна адаптироваться в новой для нее реальности и улизнуть от зловещих агентов времени.

7. Филармония (2018–2019)

Рейтинг IMDb — 7,1 Элен вернулась в Париж спустя 20 лет. Ей предстоит возглавить национальный оркестр филармонии, чтобы спасти его от полного краха. Едва появившись на новой должности, она заменяет первую скрипку на девушку из третьего ряда оркестра. 20-летняя скрипачка напоминает Элен молодую копию ее самой. Новый дирижер хочет сделать ее своей преемницей. Но как передать ей все секреты мастерства, если самое большое желание Элен — порвать со своим прошлым?

8. Клара Шеллер (2005–2008)

Рейтинг IMDb — 7,1 Жан и Клара — лучшие друзья, которые вместе снимают квартиру. Их отношения трогательны и чисты, и совершенно никакой романтики между ними быть не может (и не будет). Оба — неунывающие жители Парижа, перекусывают на бегу, стараются везде поспеть, гонят прочь вопросы о смысле жизни и мечтают встретить настоящую любовь. Одну из главных ролей исполняет звезда «Такси» Фредерик Дифенталь.

9. Импрессионисты (2006)

Рейтинг IMDb — 8,1 Мини-сериал переносит во Францию конца XIX века. Клод Моне вспоминает, как впервые приехал в Париж в 1862 году. В последующие годы он подружился с Ренуаром и встретил свою жену Камиллу. Рассказывает, как родился их сын, о чем мечтал сам Моне и, конечно же, о том, как зарождался импрессионизм.

10. Бюро (2015–2020)

Рейтинг IMDb — 8,7 После завершения 6-летней миссии и работы под прикрытием агент французской разведки возвращается в Париж. Ему приходится столкнуться с реальной жизнью, в которой есть бывшая жена, проблемы с дочерью и куча других нерешенных вопросов. А кроме этого, еще необходимо обучать молодого коллегу.

11. Исчезновение (2015)

Рейтинг IMDb — 7,3 Действия разворачиваются во французском городе Лионе. Сюжет связан с таинственным исчезновением одной из героинь, которое произошло после городского музыкального праздника. Детективное расследование укладывается в 9 эпизодов, которые показывают не только как развязывается цепочка событий, но и как с этим справляются главные герои.

12. На зов скорби (2012–2015)

Рейтинг IMDb — 8,1 В небольшом городке в горах Франции в один день внезапно появляются люди, которые совершенно никак не связаны между собой. Все дезориентированы, но каждый хочет добраться домой. Они еще не знают, что прошло уже много лет с момента их исчезновения, их больше никто не ждет, а сами они не постарели ни на минуту. В попытках вернуться в русло привычной жизни становится ясно, что их загадочное появление — не единственная странность в городе.

13. Очень секретная служба (2015–2018)

Рейтинг IMDb — 7,7 Комедийный сериал, который вновь переносит во Францию 1960-х годов. Молодой, умный, хорошо воспитанный, но впечатлительный Мерло обучается высшему пилотажу мастерства разведчика. Он научится выполнять деликатные, порой диковинные поручения вместе с наставниками из французской разведки, а заодно раскроет хитрые интриги правительства.

14. Богомол (2017)

Рейтинг IMDb — 7,4 Париж, наши дни. Жанна Дебер по прозвищу Богомол помогает сыну-полицейскому расследовать серию преступлений. Дамьен не очень рад этому сотрудничеству, но только мать сможет ему раскрыть это дело. Ведь 25 лет назад Богомол сама была на месте нарушителя закона, который, ко всему прочему, копирует ее стиль.

15. Мунч (с 2016 года)

Рейтинг IMDb — 7,2 Габриэль Мунчовски (она же Мунч) — юрист, который неистово борется с судебными ошибками. Справедливость для нее превыше всего, порой даже превыше самого закона. Вместе с другом Мунч организует юридическую фирму и помогает несправедливо обвиненным людям добиться честного правосудия.

16. Царство (2013–2017)

Рейтинг IMDb — 7,4 Исторический сериал, в центре сюжета которого находится молодая королева Шотландии Мария Стюарт. Все детство Мария провела в монастыре, но настает день, когда она должна выйти замуж во имя дружбы Франции и Шотландии. Новое окружение сразу невзлюбило будущую королеву. Масла в огонь подливает Нострадамус с пророчеством о том, что невеста опасна для жениха. Не по своей воле девушка с головой окунается в интриги французского двора и старается спасти не только свою честь, но и свою жизнь.

17. Загадочные убийства Агаты Кристи (2009–2021)

Рейтинг IMDb — 7,6 Детективный комедийный сериал по мотивам знаменитых произведений Агаты Кристи. Теперь действия разворачиваются во Франции, а вместо сыщика Эркюля Пуаро и капитана Артура Гастингса расследования ведут комиссар Ларозьер и инспектор Лампьон. Первый сезон переносит зрителей во Францию 1930-х, второй — 1950–1960-х, а третий — в 1970-е годы. Создатели сильно переработали сюжетные линии, поэтому картина не дублирует оригинал, а рассказывает историю на французский манер.

18. Версаль (2015–2018)

Рейтинг IMDb — 7,9 Исторический сериал о том, как в 1667 году Людовик XIV решил построить величайший дворец в мире — Версаль. Это была попытка закрепиться на престоле и не потерять свой авторитет. К тому же для будущего короля это был единственный способ выжить. Но задача оказалась не такой простой. Опустошенный бюджет и политические интриги стали серьезной преградой для достижения цели.