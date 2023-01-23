18 киноприемов, которые всем уже порядком надоели. Но их упорно продолжают применять в каждом фильме
Пользователи сети в треде на Reddit высказались о популярных киноприемах, которые часто используются в фильмах и сериалах. Среди них есть и те, что уже успели порядком надоесть зрителям. Например, киношники очень любят оправдывать злодеев сложным детством и портить хорошие картины сомнительными ремейками. Мы собрали 18 приемов, которые реально раздражают многих людей.
- Слишком темная картинка. Я понимаю, что они хотят передать мрачное настроение ленты, но включите уже свет! Я не могу смотреть фильм и просто пялюсь на черный экран. С таким же успехом это могла быть аудиокнига. © ****_Widdle_Baby
- В документальные фильмы стали часто вставлять небольшие отрывки, где герои делают что-то повседневное, прежде чем начать давать интервью. Например, готовят ужин, отвечают на телефонный звонок, выгуливают собаку. Это раздражает, поскольку выглядит как неудачная попытка «очеловечить» героя. © heylyla11
- 1980-е — повсюду. Начиная с временного отрезка, в котором разворачивается действие, заканчивая использованием музыки, одежды и популярных тогда брендов. Такое ощущение, что киношники думают, будто это очень круто и оригинально. © Biscuits_N_Gravey
- Ужасные ремейки и ностальгический бред. Я устал от сиквелов, приквелов и всевозможных повторов. © ataxi_a
- Быстрые, хаотичные движения камеры и бессвязный монтаж, с помощью которого пытаются сделать экшен-сцены более динамичными. © ****PillSoupKitchen
- Уже чувствуется какой-то перебор с отсылками к поп-культуре, которые якобы должны удивить или рассмешить зрителя. © MonkeyPunchBaby
- Уже надоели чрезмерно «остроумные» и язвительные главные герои. Они просто невыносимы. © IsThisNameTakenThen
- Я заметил, что в куче ужастиков делают ставку на психическое состояние героя, а не на что-то действительно вызывающее страх. Я уже устал от фильмов, где в конце оказывается, что призрак или демон были просто олицетворением горя и травмы. © crobtennis
- Киношники должны прекратить вводить в сюжет загадочное обстоятельство только для того, чтобы зацепить аудиторию. То есть это просто тайна ради тайны, разгадки мы никогда не узнаем. Мне кажется, такой прием уже давно исчерпал себя. © ttwbb
- Слишком часто стали использовать голографические золотые и синие световые конструкции, чтобы показать технологии будущего. © FlashbackUniverse
- Музыка к трейлерам, которая начинается с одной продолжительной фортепианной ноты. Затем, 10 секунд спустя, звучит следующая. А потом, через такой же промежуток времени, еще одна. © Autoganz
- Трясущаяся камера. Уже давно разработаны технологии, позволяющие держать кадр неподвижным, и вдруг кто-то решает, что для экшен-сцен нужна дополнительная динамика, и начинает трясти камерой. А другие подхватывают эту идею. Зачем? Чтобы помочь мне почувствовать, что я нахожусь в гуще событий? Ну так это дает совершенно обратный эффект, а картинка становится размытой и сложно вообще что-то рассмотреть. © JKLewis82
- Сцены после титров или во время их показа на экране. Я просто устал от них. © Malediction101
- Операторский прием, когда камера крепится к герою, чтобы снимать его голову в статике, в то время как фон движется. В фильме «Реквием по мечте» это выглядело весьма недурно, но потом этим стали злоупотреблять. © pulpvelvet
- Меня уже тошнит от того, что фильмы высмеивают сами себя и показывают, насколько они глупые и неправдоподобные. Особенно этим грешит Marvel. Мне все равно, насколько нереалистично это выглядит, я просто хочу отвлечься и на время уйти от реальности. © The_Flurr
- Антигерои, вызывающие симпатию. Не каждый злодей должен иметь трагическое прошлое и вытягивать из зрителей сочувствие. Порой им может просто нравиться быть злыми. © rednax2009
- Замедленные, эпичные, мрачные версии поп-песен прошлых лет в трейлерах к фильмам. © rednax2009
- В последнее время выходит так много сериалов и фильмов, в которых ломается 4-я стена. Герой просто смотрит прямо на зрителя и что-то объясняет, и вся эта сцена выглядит как в каком-нибудь кино в жанре нуар. © MoreBrosseau
А какие популярные приемы киношников надоели вам?
AdMe/Кино/18 киноприемов, которые всем уже порядком надоели. Но их упорно продолжают применять в каждом фильме
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