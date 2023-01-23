18 киноприемов, которые всем уже порядком надоели. Но их упорно продолжают применять в каждом фильме

Пользователи сети в треде на Reddit высказались о популярных киноприемах, которые часто используются в фильмах и сериалах. Среди них есть и те, что уже успели порядком надоесть зрителям. Например, киношники очень любят оправдывать злодеев сложным детством и портить хорошие картины сомнительными ремейками. Мы собрали 18 приемов, которые реально раздражают многих людей.