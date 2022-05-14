19 фактов о «Докторе Хаусе», который не только стал популярным сериалом, но и спас жизнь человеку

Первый эпизод сериала «Доктор Хаус» вышел на экраны в 2004 году, а последний — 10 лет назад. Но зрителей до сих пор не отпускает медицинская драма, ставшая в свое время самым просматриваемым телешоу в мире. В 2008 году аудитория «Доктора Хауса» превысила 81,8 млн человек.