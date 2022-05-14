19 фактов о «Докторе Хаусе», который не только стал популярным сериалом, но и спас жизнь человеку
Первый эпизод сериала «Доктор Хаус» вышел на экраны в 2004 году, а последний — 10 лет назад. Но зрителей до сих пор не отпускает медицинская драма, ставшая в свое время самым просматриваемым телешоу в мире. В 2008 году аудитория «Доктора Хауса» превысила 81,8 млн человек.
Мы в AdMe.ru тоже не ровно дышим к культовому сериалу и помним цитаты из него. И к 10-летию завершения шоу нам захотелось узнать о нем самые увлекательные факты.
- Центральный персонаж сериала — сам доктор Хаус — основан на Шерлоке Холмсе. Продюсер Дэвид Шор говорил, что всегда был поклонником легендарного сыщика. Даже фамилия врача была подобрана так, чтобы была созвучна фамилии Холмса.
- В сериале есть множество отсылок к книгам Конана Дойла. Доктор Хаус живет в доме под номером 221B, как и Шерлок Холмс. В пилотной серии пациентку зовут Ребекка Адлер в честь Ирэн Адлер — персонажа первого рассказа о Холмсе «Скандал в Богемии». В одном из эпизодов Хаус получает в подарок книгу «Руководство по хирургическим операциям». Книга реально существует и написана Джозефом Беллом, который был прототипом Шерлока Холмса.
- Название сериала имеет скрытый смысл. На медицинском жаргоне пациента с зависимостями называют «house». Это аббревиатура, которая расшифровывается как «history of use», то есть история употребления.
- Рабочее название телешоу было «В погоне за зебрами, вокруг водостока» («Zebras, Circling the Drain»), которое также основано на медицинском жаргоне. Говоря языком врачей, «зебра» (zebra) — это код непонятного диагноза, а «вокруг водостока» (circling the drain) означает, что пациент неизлечим.
- Во время кастинга Хью Лори находился в Намибии на съемках фильма «Полет Феникса». Он записал свое видео в ванной отеля — единственном месте, где было достаточное освещение. Вместо трости актер использовал зонт.
- Папа Хью Лори — врач. И актер однажды заявил, что ему стыдно получать большой гонорар только за то, что пародирует собственного отца.
- Еще во время кастинга Лори думал, что будет играть второстепенную роль, а центральный персонаж шоу — доктор Джеймс Уилсон. Актер просто не понимал, как такой циник и человеконенавистник, как доктор Хаус, может быть главным героем.
- Хью Лори однажды признался, что роль доктора Хауса отрицательно сказалась на его здоровье. У актера начались проблемы с коленными суставами из-за того, что он постоянно изображал хромоту.
- Кстати, обычно трость используют с противоположной стороны от поврежденной ноги. Доктор Хаус, конечно, знает об этом, но в соответствии со своей противоречивой натурой настаивает на том, чтобы его трость находилась с той же стороны, что и его раненая нога.
- Роберт Шон Леонард, который сыграл Уилсона, считает, что провалился на кастинге, а роль смог получить только благодаря старой дружбе с режиссером Брайаном Сингером.
- Такая же проблема была у Дженнифер Моррисон — она считала свое прослушивание катастрофой. Однако Сингер еще перед кастингом видел видео с актрисой, в том числе в «Бухте Доусона», и в итоге она получила роль Эллисон Кэмерон.
- У Моррисон был роман с коллегой по съемочной площадке Джесси Спенсером. Актеры даже обручились в декабре 2006 года. Их персонажи — доктор Роберт Чейз и Эллисон Кэмерон — тоже начали встречаться. Реальная пара расторгла свою помолвку 8 месяцев спустя, в августе 2007 года, и их персонажи также объявили о расставании.
- Хотя герои сериала иногда намекают, что доктор Роберт Чейз глуповат, он поставил больше правильных диагнозов, чем любой другой второстепенный персонаж на протяжении всего сериала.
- Легендарная фраза Грегори Хауса «Все лгут» была позаимствована из другого сериала. Впервые она звучит в ситкоме «Клиника», и произносит ее врач доктор Боб Келсо.
- В 15-й и 16-й сериях 4-го сезона в эпизодической роли снялся вокалист группы Limp Bizkit Фред Дерст.
- Фанаты любят не только самого доктора Хауса, но и его голос, и в каждой стране он разный. В Венгрии врача озвучивал Шандор Сакачи, который умер в марте 2007 года. К сожалению, он смог закончить работу только над 11 эпизодами 2-го сезона. Отдавая артисту дань уважения, телеканал решил выпустить весь материал, озвученный Сакачи. Поэтому в 12-й серии зрители сначала услышали голос любимого актера, а после рекламы — уже другого.
- Трое из шести актеров, сыгравших ключевых персонажей, — левши: Лиза Эдельштейн (доктор Лиза Кадди), Омар Эппс (доктор Эрик Форман) и Роберт Шон Леонард (доктор Джеймс Уилсон).
- В сериале аппарат МРТ часто используют в качестве детектора лжи. Эта процедура и правда может помочь разоблачить лжеца — томография в режиме реального времени «ловит» изменения мозговой активности. Но для того, чтобы ответить на вопрос, человеку придется пошевелиться, а в аппарате МРТ рекомендуется сохранять полную неподвижность, иначе результаты могут быть ошибочными.
- Однажды доктор Хаус спас жизнь реальному человеку. Мужчина внезапно заметил ухудшение слуха и зрения. Врачи вспомнили, что в сериале были похожие симптомы. Оказалось, дело было в протезе тазобедренного сустава, который недавно заменили — с керамического на металлический. Как и в знаменитом шоу, дело было в отравлении кобальтом, который был в составе протеза.
А кто ваш любимый персонаж в сериале «Доктор Хаус»?
Фото на превью House, M. D. / Heel & Toe Films and co-producers
AdMe/Кино/19 фактов о «Докторе Хаусе», который не только стал популярным сериалом, но и спас жизнь человеку
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