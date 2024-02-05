20+ актеров из поттерианы, которых мы внезапно узнали в других фильмах. И немного ошалели
Актеры и актрисы, сыгравшие в серии культовых фильмов о юном волшебнике, стали для поклонников словно родными. А образы персонажей, которые они создали, настолько сильно ассоциируются с ними, что зрители с трудом представляют этих звезд за пределами волшебного мира. А ведь знакомые нам по «Гарри Поттеру» звезды снимались в очень крутых проектах.
Ричард Гриффитс
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011).
Джули Уолтерс
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Джейн Остин» (2007).
Робби Колтрейн
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Ван Хельсинг» (2004).
Джеральдин Сомервилль
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Джентльмены» (2019).
Донал Глисон
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011) и «Анна Каренина» (2012).
Дэвид Тьюлис
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Чудо-женщина» (2017).
Хелен Маккрори
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) и «Доктор Кто» (2005).
Джон Клиз
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Желтая борода» (1983).
Кэти Льюнг
«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) и «Отец Браун» (2013).
Тимоти Сполл
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007).
Джемма Джонс
«Гарри Поттер и тайная комната» (2002) и «Разум и чувства» (2008).
Клеманс Поэзи
«Гарри Поттер и кубок огня» (2005) и «Война и мир» (2007).
Джон Херт
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).
Рэйф Файнс
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011) и «Госпожа горничная» (2002).
Джим Бродбент
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) и Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (2020).
Алан Рикман
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Крепкий орешек» (1988).
Уорвик Дэвис
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019).
Гари Олдман
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Леон» (1994).
Мэттью Льюис
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «До встречи с тобой» (2016).
Фрэнсис де ла Тур
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Щелкунчик и Крысиный Король» (2010).
Билл Найи
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010) и «Реальная любовь» (2003).
С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло 23 года. Юные актеры и актрисы, за превращением которых в тинейджеров следил весь мир, стали взрослыми. Многие из них уже обзавелись собственными семьями, а некоторые построили успешную карьеру в Голливуде.