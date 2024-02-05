20+ актеров из поттерианы, которых мы внезапно узнали в других фильмах. И немного ошалели

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Актеры и актрисы, сыгравшие в серии культовых фильмов о юном волшебнике, стали для поклонников словно родными. А образы персонажей, которые они создали, настолько сильно ассоциируются с ними, что зрители с трудом представляют этих звезд за пределами волшебного мира. А ведь знакомые нам по «Гарри Поттеру» звезды снимались в очень крутых проектах.



Ричард Гриффитс

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011).

Джули Уолтерс

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Джейн Остин» (2007).

Робби Колтрейн

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Ван Хельсинг» (2004).

Джеральдин Сомервилль

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Джентльмены» (2019).

Донал Глисон

«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011) и «Анна Каренина» (2012).

Дэвид Тьюлис

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Чудо-женщина» (2017).

Хелен Маккрори

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) и «Доктор Кто» (2005).

Джон Клиз

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Желтая борода» (1983).

Кэти Льюнг

«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) и «Отец Браун» (2013).

Тимоти Сполл

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007).

Джемма Джонс

«Гарри Поттер и тайная комната» (2002) и «Разум и чувства» (2008).

Клеманс Поэзи

«Гарри Поттер и кубок огня» (2005) и «Война и мир» (2007).

Джон Херт

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).

Рэйф Файнс

«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011) и «Госпожа горничная» (2002).

Джим Бродбент

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) и Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (2020).

Алан Рикман

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Крепкий орешек» (1988).

Уорвик Дэвис

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019).

Гари Олдман

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Леон» (1994).

Мэттью Льюис

«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «До встречи с тобой» (2016).

Фрэнсис де ла Тур

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Щелкунчик и Крысиный Король» (2010).

Билл Найи

«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010) и «Реальная любовь» (2003).