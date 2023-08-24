20+ фактов о фильме «Иван Васильевич меняет профессию», которому в 2023 году исполняется 50 лет
Зрители, которые пришли в кинотеатры в 1973 году, приняли эту искрометную комедию на ура. А ведь фильмы о путешествии во времени были тогда в новинку. Благодаря таланту режиссера и актерской группы картина до сих пор остается в сердцах современных зрителей.
- Режиссер Леонид Гайдай задумал экранизировать пьесу Михаила Булгакова сразу после премьеры своего предыдущего хита «Кавказская пленница» в 1966 году. Правда, не «Ивана Васильевича», а «Бег».
- Когда на роль изобретателя машины времени Николая утвердили Александра Демьяненко, было решено переименовать персонажа в Александра. А все потому, что зрителям актер уже полюбился как студент по имени Шурик в других комедиях Гайдая.
- Сценарист фильма Владлен Бахнов жил на одной лестничной площадке с Леонидом Гайдаем, поэтому сценарий писали прямо в квартире режиссера.
- Премьера картины, ставшей любимой миллионами зрителей, состоялась 17 сентября 1973 года.
- В иностранный прокат фильм вышел под другим названием — «Иван Грозный: Назад в будущее».
- В главной роли режиссер видел только Юрия Никулина. Дело в том, что, увидев в журнале «Наука и жизнь» портрет царя Ивана Грозного, сделанного по историческим данным, Леонид Гайдай тут же признал в нем черты Никулина. Однако актер отказался от этой роли.
- Еще один известный актер, Евгений Евстигнеев, отказался от роли Ивана Васильевича по весьма забавной причине. Во время прослушивания он принял фразу из сценария «Когда вы говорите, впечатление такое, что бредите», на свой счет.
- Сам режиссер тоже отвергал претендентов. Так, например, актера Евгения Лебедева он счел неубедительным в роли управдома. А Георгий Вицин ассоциировался у худсовета исключительно со знаменитой троицей Трус, Балбес и Бывалый.
- На роль Зиночки пробовались сразу несколько актрис, три Натальи — Гвоздикова, Гундарева и Селезнева. И хотя были опасения, что последняя ассоциируется у зрителей исключительно с Лидой из «Приключений Шурика», выбор пал именно на нее.
- Песня Владимира Высоцкого «Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная...», прозвучавшая в эпизоде, в котором царь садится на диван и случайно включает магнитофон, была записана специально для фильма. Позже она стала называться «Вариация на цыганские темы».
- На роль жены управдома Ивана Васильевича собирались утвердить талантливую актрису Нонну Мордюкову, звезду комедии «Бриллиантовая рука». Но во время прослушивания Крачковская подошла к Гайдаю и выпалила: «Возьмите меня, пожалуйста. Честное слово, я хорошо сыграю!». После чего режиссер решил дать актрисе шанс.
- Юрий Яковлев вспоминал, что режиссер всегда заранее знал, как нужно снимать ту или иную сцену. Тем не менее, случалось, что после того, как актеры доиграли сцену до конца, команды «Стоп!» от режиссера не было слышно. В этот момент талантливые артисты не смущались и импровизировали.
- Эпизод, в котором из-под подола царского платья Ивана Васильевича выглядывают носки и современные ботинки, Юрий Яковлев предложил сам.
- В сценарий вкралась ошибка. На вопрос милиционера о дате рождения царь отвечает «Тысяча пятьсот тридцать третий от Рождества Христова». Однако такое летоисчисление появилось лишь при правлении Петра I в 1700 году.
- Кроме того, благодаря историческим сведениям мы можем знать достаточно точно дату пребывания героев в прошлом. Марфа Васильевна Собакина была женой Ивана IV Грозного всего 15 дней, а значит, путешествие в прошлое состоялось между 28-м октября и 12-м ноября 1571 года.
- Наталья Селезнева по секрету рассказала, что была безумно влюблена в Юрия Яковлева. «Для меня он космос, ради него я пошла в училище. Только потому, что я увидела эти глаза. Даже сейчас смотрю на них, и у меня мороз по коже. Он имел магнетическое влияние на женщин», — говорила актриса.
- Режиссер Леонид Гайдай снимал свою супругу Нину Гребешкову практически в каждом своем фильме, однако в этот раз актриса отказалась, несмотря на просьбы мужа, сыграть царицу Марфу.
- Шуба для царя была взята из реквизита другого фильма — «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. Главную роль в нем сыграл Николай Черкасов.
- А жена изобретателя Зина носила костюмы от дизайнера Вячеслава Зайцева. Кстати, один из париков исполнительницы этой роли Натальи Селезневой был позаимствован из реквизита картины «Русский сувенир». В нем должна была сниматься Любовь Орлова.
- Свидетель киносъемок рассказывал, что телефонную будку, в которой снимали эпизод с Натальей Кустинской, поставили прямо на тротуаре. Она стояла там 2 дня и мешала местным.
- В 1977 году был снят фильм-концерт «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика». В его основу легли популярные комедии Леонида Гайдая с музыкой Александра Зацепина. Любимые актеры пели под фонограмму и делали вид, что играли на музыкальных инструментах. А Александр Демьяненко был ведущим концерта.
- В 1997 году Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская и Наталья Селезнева вернулись на экраны все вместе, вновь сыграв своих персонажей из «Ивана Васильевича» в новогодней музыкальной комедии «Старые песни о главном 3».
- По сюжету картины любимые герои собираются вместе отпраздновать Новый год. В этот момент Шурик показывает всем новую машину времени.
- По иронии судьбы роль Шурика, которую так не любил Александра Демьяненко, стала последней в его кинокарьере.
- Многих актеров из любимого фильма сегодня уже нет в живых, но их дети и внуки продолжили актерскую династию. Так, например, дочь Владимира Этуша играла в театре и в кино, а еще ее можно увидеть в эпизоде другого легендарного фильма — «Вокзал для двоих».
- Дочь Юрия Яковлева Алена тоже стала востребованной актрисой. А Мария Козакова является внучкой не только Юрия Яковлева, но и не менее известного актера Михаила Козакова. Сегодня девушка активно снимается в кино и сериалах.
Мало кто знает, что Юрий Яковлев, талантливо сыгравший двух таких разных персонажей в одном фильме, чуть было не провалил поступление в театральный вуз. А его будущий коллега Владимир Этуш, председатель приемной комиссии, даже «забраковал» юношу, отправив его «на завод».
AdMe/Кино/20+ фактов о фильме «Иван Васильевич меняет профессию», которому в 2023 году исполняется 50 лет
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