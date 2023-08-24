20+ фактов о фильме «Иван Васильевич меняет профессию», которому в 2023 году исполняется 50 лет

Зрители, которые пришли в кинотеатры в 1973 году, приняли эту искрометную комедию на ура. А ведь фильмы о путешествии во времени были тогда в новинку. Благодаря таланту режиссера и актерской группы картина до сих пор остается в сердцах современных зрителей.