20+ фактов о Ким Кэттролл, у которой «Секс в большом городе» разрушил брак до основания, а сама она выбрала карьеру вместо материнства
У многих Ким Кэттролл стойко ассоциируется исключительно со своей раскрепощенной героиней Самантой из сериала «Секс в большом городе». Однако мало кто догадывается о том, что на счету этой актрисы десятки блистательных ролей в кино и сериалах. Бурная личная жизнь Кэттролл с 3 браками и многочисленными романами также никого не оставляет равнодушными. Кстати, один из ее союзов, по утверждению самой актрисы, распался из-за ее занятости в сериале «Секс в большом городе».
- Ким Кэттролл родилась в Ливерпуле. Ее мать была секретаршей, а отец — инженером-строителем. В возрасте 3 месяцев она вместе с семьей переехала на канадский остров Ванкувер, где росла вместе с 2 сестрами и братом. В 11 лет девочка с родными отправилась в родной Ливерпуль, чтобы присматривать за своей больной бабушкой. Там-то на сцене одного из театров Ким впервые посетила спектакль по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» и твердо решила связать жизнь с актерством.
Ким Кэттролл с мамой.
- Чтобы приблизиться к мечте, Ким окончила курсы в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Однако через год ей пришлось вернуться в Ванкувер, где она в 16 лет окончила школу и получила стипендию для обучения в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке. Дебют Ким в кино состоялся на последнем курсе учебы. Тогда она сыграла в боевике «Розовый бутон» (1975).
- Актриса так вспоминает о своих первых впечатлениях о Голливуде: «Когда я перебралась в Голливуд, мне в один голос говорили о том, что я несомненно талантлива, но есть несколько но. Мне нужно было немного похудеть, убрать диастему между зубами, сделать иную прическу, начать носить что-то другое, кроме джинсов. Я обратилась к дерматологу и села на диету, но потом задумалась о том, что все это не имеет ничего общего с работой. Просто я так выгляжу».
- В 1977 году Кэттролл вышла замуж за канадского писателя Ларри Дэвиса, но спустя 2 года они развелись. В конце 70-х Ким начала часто мелькать в телевизионных сериалах. Одной из первых ее работ стал эпизод в сериале «Медэксперт Куинси» (1977). Далее последовали роли в сериалах «Коломбо» (1978), «Старски и Хатч» (1978), «Невероятный Халк» (1979). Когда работа на телевидении перестала приносить деньги, Ким обратилась к кинематографу.
- В 1982 году актриса вступила во второй брак с немецким архитектором Андре Лайсоном. Супруги жили во Франкфурте, Ким даже научилась свободно говорить по-немецки, но признавалась, что многое впоследствии забыла. Их брак просуществовал до 1989 года.
- Тем временем кинокарьера Кэттролл набирала обороты. В 1980 году актриса появилась в фильме «Награда», а спустя год — в «Билете на небеса». Далее последовали фильмы «Полицейская академия» (1984), «Ограбление» (1985) с Жан-Полем Бельмондо и «Большой переполох в маленьком Китае» (1986). В 1987 году Ким сыграла главную роль в фильме «Манекен», который принес ей большой успех среди зрителей.
- Одной из самых запоминающихся работ Ким Кэттролл того периода стала роль лейтенанта Валериса в фильме «Звездный путь — 6: Неоткрытая страна» (1991). Актриса принимала активное участие в создании персонажа, в том числе разработала прическу и помогла придумать имя.
- В 1998 году актриса в третий раз вышла замуж. На этот раз ее избранником стал аудиоинженер Марк Левинсон. Но и этот брак через 6 лет закончился разводом.
- Пожалуй, самой значительной работой в карьере Ким стал телесериал «Секс в большом городе», где она сыграла Саманту — одну из 4 главных героинь. В 1998 году вышла первая серия, а в 2004-м — последняя. Интересно, что актриса трижды отказывалась от этого проекта. Одной причиной, по которой Ким сказала нет, стало то, что ее просто-напросто не заинтересовал сериал. Во-вторых, она была не уверена в том, что сможет изобразить 40-летнюю женщину, которая будет считаться привлекательной. Читая откровенные сцены в сценарии, она находилась в состоянии ужаса и не понимала, как их можно будет осуществить. Ким признавалась, что, в отличие от нее, Саманта все же более раскрепощенная.
- Кстати, примерно в то же время актриса сказала следующее: «В сегодняшние 40 лет я понимаю, что чем меньше косметики я наношу на свое лицо, тем лучше. Я думаю, что с возрастом нужно становиться как можно мягче. Это касается всего, кроме мужчин».
- За роль Саманты Ким была удостоена 5 номинаций на «Эмми», а также 4 номинаций на «Золотой глобус», одну из которых выиграла. В 2008 году актриса повторила свой успех, сыграв в полнометражном фильме «Секс в большом городе», а спустя 2 года появилась во второй части ленты.
- Позднее Кэттролл признавалась, что сериал разрушил ее третий брак: «Я проводила больше времени со своей сериальной семьей, чем с настоящей. <...> Я редко бывала дома, из-за этого мой муж всегда был одинок и сильно расстроен». Также активная работа в «Сексе в большом городе» вынудила ее отказаться от материнства и сделать выбор в пользу карьеры. Ким собиралась прибегнуть к процедуре ЭКО, однако проект просто-напросто не оставлял свободного времени.
- Ходили слухи о том, что Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл не ладили на съемочной площадке. В 2018 году, когда ушел из жизни брат Ким, она написала в своей соцсети такой пост: «Сара Джессика Паркер, я не нуждаюсь в твоей поддержке в это трагичное для меня время. Сегодня мама спросила меня: „Когда эта лицемерка (Паркер) оставит тебя в покое?“ Твои постоянные упоминания обо мне — это болезненные напоминания о том, насколько жесткой ты была и остаешься по сей день. Ты не моя семья. Ты не мой друг. Поэтому я пишу в последний раз о том, чтобы ты перестала использовать нашу трагедию для того, чтобы восстановить свой образ „хорошей девочки“».
- Помимо трех браков, у Кэттролл было большое количество романтических увлечений. Так, она была помолвлена с театральным актером Дэниэлом Бензали, встречалась с музыкантом Джеральдом Казале, философом Бернаром-Анри Леви и актером Александром Сиддигом, который, кстати, был на 9 лет младшее нее. Актриса прямо признавалась: «Я люблю мужчин помоложе. Они гораздо более открыты для сильных и независимых женщин, чем мужчины-ровесники».
- В 2007 году актриса исполнила серьезную роль в драме «Мой мальчик Джек», а в 2010-м сыграла в фильме Романа Полански «Призрак». В 2009 году на Канадской аллее славы в Торонто была заложена звезда Ким Кэттролл. Не забывала она и о театре. В 2010 году актриса сыграла Клеопатру в спектакле «Антоний и Клеопатра». Впоследствии за неоценимый вклад в драматическое искусство артистку признали почетным членом Ливерпульского университета Джона Мура.
- В 2014 году Кэттролл выступила как продюсер и сыграла в телесериале «Нежная кожа». Он был номинирован на многочисленные канадские кинопремии и на международную премию «Эмми». В 2015-м Ким предложили главную роль в одном спектакле, но актриса ответила отказом из-за того, что страдала «хронической и изнурительной бессонницей». Впоследствии с помощью когнитивно-поведенческой терапии она устранила эту проблему.
- С 2016 года началась новая глава в личной жизни Ким Кэттролл. Она обрела любовь в лице сотрудника BBC Рассела Томаса. Актриса так рассказывает о своем избраннике: «Мне очень комфортно рядом с ним. Он — фейерверк, у него офигенное чувство юмора, а еще Расселл довольно приятен на вид». По словам Ким, их день начинается с чашки чая с молоком и без сахара. Актриса не устает признаваться в нежных чувствах любимому человеку: «Я обожаю Рассела. И это стоило того, чтобы так долго его ждать».
- Кэттролл продолжает активное участие в съемках сериалов. Так, в 2016 году она блистала в двухсерийном «Свидетеле обвинения», который был снят по мотивам одного из детективов Агаты Кристи, а в 2017-м присоединилась к актерскому составу шведского сериала «Модус».
- В 2020 году Ким выступила как продюсер и актриса в сериале «Неприлично богатые», который был удостоен награды одного из телевизионных фестивалей. Тогда же стало известно о начале съемок сиквела сериала «Секс в большом городе». Однако Ким, в отличие от 3 других актрис, уже не принимала участия в этой работе, объяснив свой отказ несогласием с сюжетной линией.
- Как-то Ким призналась: «Часто талантливых людей списывают со счетов, когда им исполняется 50–60 лет. Но самое печальное — то, что с возрастом мы становимся все только лучше». Актрису продолжают активно зазывать во всевозможные проекты. Так, в 2022 году на экраны вышел сериал «Как я встретила вашего папу», который стал спин-оффом легендарного «Как я встретил вашу маму». Кэттролл сыграла ключевую роль рассказчицы. Присоединилась она и к актерскому составу фильма «О моем отце», выход которого запланирован на 2023 год. В этой ленте Ким выступит в тандеме с легендарным актером Робертом Де Ниро.
- Не так давно на вручении очередной премии актриса произнесла яркую речь: «Я хочу рассказать вам о том, что на протяжении многих лет помогало мне в управлении своей личной жизнью и карьерой. Это просто, но в то же время очень сложно. Это слово, лишь одно слово — „нет“. Оно помогает выйти из одной главы и заставляет поверить в то, что в будущем человека ожидает множество захватывающих глав. Отказаться от своего прошлого — значит сказать „да“ своему будущему. В конечном итоге вы сами сценаристы собственной жизни».
- Актриса тщательно следит за своей внешностью и в свои 66 выглядит просто сногсшибательно. Недавно она сказала: «Сейчас я нахожусь в том моменте, когда достигла многих целей, о которых мечтала. Но я все еще продолжаю следовать своим желаниям. Я бы никогда не захотела оказаться в ситуации, когда даже в течение одного часа мне пришлось бы не очень-то наслаждаться собой».
Какие фильмы или сериалы с участием Ким Кэттролл являются вашими самыми любимыми?
AdMe/Кино/20+ фактов о Ким Кэттролл, у которой «Секс в большом городе» разрушил брак до основания, а сама она выбрала карьеру вместо материнства
Поделиться этой статьёй