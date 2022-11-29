20+ фактов о Ким Кэттролл, у которой «Секс в большом городе» разрушил брак до основания, а сама она выбрала карьеру вместо материнства

У многих Ким Кэттролл стойко ассоциируется исключительно со своей раскрепощенной героиней Самантой из сериала «Секс в большом городе». Однако мало кто догадывается о том, что на счету этой актрисы десятки блистательных ролей в кино и сериалах. Бурная личная жизнь Кэттролл с 3 браками и многочисленными романами также никого не оставляет равнодушными. Кстати, один из ее союзов, по утверждению самой актрисы, распался из-за ее занятости в сериале «Секс в большом городе».