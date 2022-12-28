20+ фактов о том, как из нескладного сценария создали шедевр на годы — фильм «Карнавальная ночь»
Перед Новым годом всегда хочется волшебства. 29 декабря 1956 года одно из таких чудес подарил людям никому не известный режиссер Эльдар Рязанов, создавший цветной фильм с искрометными шутками, яркими карнавальными костюмами и зимними декорациями. Сегодня мы решили рассказать о том, как снималась лента «Карнавальная ночь», ради просмотра которой люди часами стояли в очередях.
- «Карнавальная ночь» стала первой художественной лентой Эльдара Рязанова, который до этого снимал только документальные фильмы. Сценарий этой картины уже давно пылился на полке, и его, по сути, впихнули Рязанову, когда тот заикнулся, что хочет снимать художественное кино. Так как другого шанса поработать на «Мосфильме» могло не представиться, молодой режиссер пожертвовал запланированным отпуском и начал работу.
- Одной из основных сложностей стало то, что сценарий фильма был очень сырой: в нем были подробно описаны сатирические моменты с Огурцовым, а вот характер и поведение остальных персонажей были совершенно не прописаны. Одна из самых ярких и любимых зрителями сцен фильма, в которой Гурченко поет песню «Пять минут», была и вовсе описана одной-единственной фразой: «Леночка Крылова поет песню-приветствие».
- Также в сценарии было много недочетов и несостыковок, и режиссер боялся, что зритель это заметит. Поэтому прибегнул к хитрому приему: быстрой смене сцен, танцевальных и музыкальных номеров, резким сюжетным поворотам, чтобы не дать зрителю времени вдуматься в сюжет. Некоторые сцены специально переснимались, и если в первых дублях они шли минуты по 2, то в 5–6-м их сокращали до 1 минуты. В результате фильм получился феноменально коротким для того времени — немногим более 1 часа 10 минут.
- Многие сцены придумывались практически с нуля. Рязанов вспоминал, как ему принесли текст песни «Пять минут», а что с ней делать — непонятно. Постепенно пришла идея, что песню нужно петь за 5 минут до полуночи, а чтобы это показать — поставить на сцену огромный будильник. Вокруг него расположились музыканты, а на кнопку звонка посадили ударника.
- «Карнавальная ночь» стала первой цветной лентой, которую снимали в помещении. Дело в том, что тогда для съемок фильма в цвете требовалось очень много освещения, а лампы так нагревались, что становилось душно. На съемках фильма актеры даже падали в обморок.
- Людмила Гурченко изначально провалила пробы по вине неопытного оператора, который неправильно подобрал ей одежду и свет. И на главную роль взяли актрису самодеятельности Людмилу Касьянову. Лишь на 3-й день Эльдар Рязанов понял, что Касьянова не годится на эту роль. Встретив случайно в коридоре «Мосфильма» Гурченко, директор киностудии Пырьев, который во многом помогал Рязанову при съемках фильма, предложил ей повторные пробы, на которых и утвердил ее на роль Леночки Крыловой.
- По словам Эльдара Рязанова, на пробах Гурченко хорошо пела, танцевала, но молодой оператор так отснял ее, что она казалась чудовищно некрасивой — прямо обезьянка. Пырьев убрал молодого оператора и заменил более опытным.
- А чтобы актриса в кадре выглядела еще более миловидно и озорно, ей приподняли кончик носа при помощи ленты, которая шла вдоль переносицы.
- Для роли актрису нарядили в платья, пошитые по образцам Dior конца 1940-х годов. За весь фильм Леночка Крылова поменяла 6 платьев силуэта new look, которые эффектно подчеркивали осиную талию Гурченко.
- Вопреки слухам, талия у Гурченко не была феноменально тонкой, а вполне нормальной — 68 см. Но, как утверждает костюмер актрисы Ирина Великанова, благодаря узкой кости для съемок «Карнавальной ночи» ее без проблем затянули до 58 см.
- Для Людмилы Гурченко «Карнавальная ночь» стала вторым фильмом, в котором она снялась, и сразу сделала ее знаменитостью, а также эталоном красоты для своего поколения.
- Чтобы походить на Леночку Крылову и выглядеть стройнее, женщины затягивались в корсеты, а также делали легкую химическую завивку. А столичные красавицы из обеспеченных семей вовсю старались достать себе предмет всеобщего вожделения — роскошную белую муфту.
- Эта муфта повлияла не только на моду, но и на мир кинематографа: год спустя в мультфильме «Снежная королева» у Герды появилась такая же белая муфточка, которая так приглянется Маленькой разбойнице.
- Но главная роль на самом деле предназначалась не Леночке Крыловой, а напыщенному бюрократу Серафиму Ивановичу Огурцову. Эта роль досталась опытному актеру — Игорю Ильинскому. Сценаристы переживали, как он отнесется к своему образу. А тот не на шутку увлекся сценарием, предлагал много своих шуток и идей, бегал и прыгал, как мальчишка, и мог по несколько раз отыгрывать одну и ту же сцену, чтобы найти более точное движение или интонацию.
- Немолодой актер все делал сам: прыгал в воду при необходимости, сидел в душном ящике. Он хотел даже, чтобы его поднимали в ящике в воздух над сценой, и стоило больших трудов отговорить его от этого. А над сценой с подменой доклада голубями и лентами, в подготовке которой участвовал известный иллюзионист Кио, он тренировался раз 10, пытаясь обуздать своевольных голубей, пока не отыграл ее словно настоящий фокусник.
- Эпизод с лектором по астрономии, который рассказывал о том, есть ли жизнь на Марсе, был чистой импровизацией режиссеров. Дело в том, что в то время появилось Общество научных знаний, в котором было немало странных людей, готовых рассказывать что угодно, лишь бы платили за лекции. Это и решили высмеять режиссеры.
- Причем Сергей Филиппов получил эту роль безо всяких проб. К тому времени, как подошел момент съемок лектора, Рязанов никого не нашел на эту роль, так как Пырьев отвергал все предложенные им кандидатуры. И тут пришел Филиппов. Его решили добавить прямо в сцену, а если результат окажется неудачным — убрать эпизод вовсе. Но результат оказался отличным, Пырьев, пересматривая кадры, хохотал, а актера утвердили.
- Именно сцены из «Карнавальной ночи», где все сидят за столиками и смотрят концерт, дали толчок традиции «Новогодних огоньков» на телевидении.
- Рязанов одним из первых добавил сцену-«хвост»: после того как на экране появляется слово «конец», вдруг снова возникает Огурцов, который убеждает, что за все происходящее «он лично никакой ответственности не несет». Однако при первом показе фильма механик взял и оборвал картину на слове «конец». После этого Рязанов лично подбегал и предупреждал, чтобы кино не отключали раньше времени.
- Рязанов при съемках не только сильно запоздал со сроками, но и потратил средств куда больше, чем планировалось, — на целый миллион рублей.
- Когда практически готовый фильм показали худсовету, его забраковали, посчитав скучным и бездарным. 29 декабря 1956 года «неудавшийся» фильм выпустили без афиш, без объявлений о премьере. И он стал лучшим фильмом 1957 года по опросу журнала «Советский экран», затраченные на него деньги вернулись с лихвой, так как было продано больше 48 млн билетов.
- А песня «Пять минут» стала настоящим гимном Нового года, который исполняют из года в год.
Какие чувства и воспоминания у вас вызывает этот фильм?
Фото на превью Карнавальная ночь / Мосфильм, Девушка с гитарой / Мосфильм
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