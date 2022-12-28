20+ фактов о том, как из нескладного сценария создали шедевр на годы — фильм «Карнавальная ночь»

Перед Новым годом всегда хочется волшебства. 29 декабря 1956 года одно из таких чудес подарил людям никому не известный режиссер Эльдар Рязанов, создавший цветной фильм с искрометными шутками, яркими карнавальными костюмами и зимними декорациями. Сегодня мы решили рассказать о том, как снималась лента «Карнавальная ночь», ради просмотра которой люди часами стояли в очередях.