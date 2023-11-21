20+ малоизвестных фактов о том, что творилось на съемках фильмов Марка Захарова
За свою творческую жизнь режиссер Марк Захаров снял 28 фильмов. Абсолютно каждый из них может похвастаться высокой художественной ценностью, ведь режиссер привлекал к работе лучших мастеров своего дела. Мы решили собрать факты о 4 культовых картинах Марка Анатольевича, которые каждый из нас хоть раз смотрел, а может, даже и неоднократно пересматривал.
Что происходило на съемках «12 стульев»
- Свою экранизацию романа «12 стульев» Ильфа и Петрова Марк Захаров представил в 1976 году, через 5 лет после того, как на экраны вышли «12 стульев» Леонида Гайдая. Это одно из любимых произведений Марка Захарова, он его часто перечитывал и давно вынашивал идею снять по нему фильм. Кстати, Гайдаю настолько не понравилась экранизация Захарова, что он даже назвал ее «уголовным преступлением».
- Уже с самого начала Марк Анатольевич знал, что его Остапа Бендера будет играть Андрей Миронов, забракованный Леонидом Гайдаем, а Кису Воробьянинова — Анатолий Папанов, который также не прошел пробы у Гайдая. Захаров вспоминал: «Миронов и Папанов — это не те люди, которых надо пробовать. Я их просто пригласил. И снял их не случайно: мы вместе долго работали в театре».
- Одного из самых колоритных женских персонажей в «12 стульях» — мадам Грицацуеву сыграла Лидия Федосеева-Шукшина. Незадолго до съемок она потеряла мужа Василия Шукшина, а во время съемочного процесса — отца. На съемку самой веселой сцены — свадьбу Грицацуевой с Бендером — актриса приехала прямо с похорон. В кадре она все время улыбается, а в перерывах между съемками уходила плакать. По этой же причине Федосеева-Шукшина отказалась петь самостоятельно, ведь ей было очень тяжело. Многие помнят сцену с падающим на мадам Грицацуеву карнизом. Так вот сам карниз был настоящим, а актрисе эпизод за эпизодом приходилось от него уворачиваться.
- Роль Эллочки-людоедки досталась Елена Шаниной. Перед пробами чуть более чем за 2 месяца она похудела на 41 кг, а потом по просьбе Марка Захарова за 3 недели до съемок сбросила еще 10 кг. В конечном итоге актриса весила 50 кг.
- В сцене собрания «Союза меча и орала» должен был присутствовать говорящий попугай. Дрессировщик, представляя свою подопечную птицу, произнес: «Мой попугай — самый умный и самый говорящий попугай. Сейчас мы вам попробуем продемонстрировать лишь малую часть того, что он умеет». Однако питомец не слушался команд хозяина и все время молчал. Потом дрессировщик захотел продемонстрировать смех птицы, но тот снова молчал. Наконец, после команды «Мотор!» попугай резко встрепенулся и заразительно захохотал. За ним начала смеяться вся съемочная группа.
Как снимали «Обыкновенное чудо»
- Пьеса Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» уже была экранизирована, однако версия 1964 года не пользовалась успехом. Марку Захарову предложили вновь переложить ее на киноязык. Режиссер был полон сомнений, но все равно решился на это, сделав из пьесы музыкальную сказку с любимыми актерами.
- Андрей Миронов исполнял песни сам, а за остальных пели Лариса Долина и Леонид Серебренников. Кстати, в начальных титрах внимательные зрители могут услышать чуть переделанную композицию из фильмов о Джеймсе Бонде. Все дело в том, что Захаров — горячий поклонник композитора Джона Барри, автора музыки к 11 частям о спецагенте.
- Изначально на роль Медведя Захаров планировал взять Александра Збруева, но тот не горел желанием играть в картине. Режиссер рассматривал кандидатуру Александра Курепова, но тот переехал за границу. Тогда он предложил роль Александру Абдулову. Актер сказал: «С удовольствием, потому что все равно пробуюсь всегда я, а снимается потом Костолевский».
- Перед съемками у Евгения Леонова был намечен отпуск за границу, которым он не хотел жертвовать. Актер сказал режиссеру, что готов сниматься сколько угодно, но лишь на протяжении 10 дней. Евгений Павлович не успевал заучивать реплики своего героя и знакомился с ними прямо в съемочные дни или же импровизировал.
- Перед самым началом съемок Олег Янковский попал в больницу с сердечным приступом. Рабочий процесс пришлось приостановить, так как Захаров видел в роли Волшебника лишь Янковского. Кстати, чтобы добиться создания образа домашнего и уютного персонажа, актер перемерил несметное число костюмов. Потом костюмеры надели на него видавшую жизнь вязаную кофту, под которой была рубашка с кружевами и водолазка. Борода Янковского — это результат трудов гримеров.
- Во время отработки одной из сцен, которая развивалась на песчаном карьере с бездонной лужей на дне, Евгению Симонову начал засасывать мокрый песок. Абдулов пытался помочь актрисе, но и сам уходил все глубже и глубже. Симонову уже засосало по пояс, когда на помощь подоспели пожарные, которые и спасли актеров.
- Александру Абдулову пришлось выполнить большое количество трюков, так как от дублеров он наотрез отказывался. Во время съемки сцены, когда его персонаж, должен был сидя на лошади на скаку проскочить под аркой, зацепиться за нее, подтянуться и залезть в окно, Абдулов, зацепившись за арку, забыл вытащить ноги из стремян. Лошадь некоторое время тащила его по земле. Но трюк удался со второй попытки.
Что происходило на съемках фильма «Тот самый Мюнхгаузен»
- Изначально Захаров планировал взять на роль барона Андрея Миронова, но тот отказался, так как был занят. Тогда режиссер остановил свой выбор на Янковском, хотя его мало кто считал подходящим для этой роли. Ведь в театральной постановке Мюнхгаузена играл Владимир Зельдин, которому на тот момент исполнилось 60, что соответствовало литературному источнику, а Олегу Ивановичу было всего лишь 35. Григорий Горин вспоминал: «Он до этого играл прямых, жестких, волевых людей <...>. Я не верил в его барона. Началась работа, он влезал в характер, на наших глазах менялся. Врастал в роль, и явился Мюнхгаузен — умный, ироничный, тонкий. Какая была бы ошибка, возьми мы другого актера!»
- Многие помнят сцену, когда Марта и пастор (Владимир Долинский) сидят за богато накрытым столом. Долинский вспоминал о съемке этого эпизода так: «Я намеренно с утра ничего не ел и сразу накинулся на еду. Когда еды совсем не осталось, Захаров решил переснять эпизод, велел ассистентам заново накрыть на стол и скомандовал: „Мотор!“ А я уже на деликатесы смотреть не могу. В итоге мне дали целлофановый пакетик, куда я сплевывал еду. Так и снимали: камера смотрит на меня — жую, камеру отводят — сплевываю».
- Непросто киношникам дался эпизод с выходящим из леса оленем с вишневыми ветками на голове. Вообще для съемок планировали взять оленя из зоопарка, но выяснилось, что в это время года они уже сбросили рога. Подумали, что нужно взять чучело, но его выдавали стеклянные глаза. Тогда решили снимать марала. Он долго не слушался команд и лишь валялся на земле. Тогда не без помощи лакомства марала удалось направить по нужному маршруту. А что касается вишневого дерева на голове, то с ним ходил балетмейстер, который, изучив заранее проход марала, старался попасть в его такт. На монтаже все это склеили и получили желаемый результат.
- Некоторые актеры на съемках часто импровизировали. Так, например, Леонид Броневой придумал сцену, где его герой сантиметровой лентой измеряет расстояние по карте от Англии до немецкого княжества, а потом радостно восклицает: «Это же совсем рядом!» Были и случайные оговорки, которые вошли в финальную версию фильма. Олег Янковский вместо того, чтобы сказать: «Серьезное лицо еще не признак ума...», промолвил: «Умное лицо еще не признак ума...» Марку Захарову эта версия очень понравилась, и он ее оставил, невзирая на все протесты Григория Горина.
- В финальном эпизоде Олег Янковский взбирается по веревочной лестнице. Марк Захаров рассказывал, что пробовал сам подняться по ней, но ему было очень страшно, так как ступеньки уходили из-под ног. Но актер смог сам, без дублера и страховки, подняться на довольно приличную высоту.
В чем состоят секреты картины «Формула любви»
- Сценарий «Формулы любви» был основан на новелле Алексея Толстого «Граф Калиостро». Это довольно мрачное произведение, но после его серьезной переработки Гориным оно приобрело совсем другой характер. Так что если бы картину снимали только лишь по новелле Толстого, то мы бы смотрели триллер или же и вовсе ужастик.
- Григорий Горин видел в роли графа Калиостро лишь Олега Янковского, но тот отказался играть, так как не хотел связываться с мистикой. Совершенно случайно Марк Захаров посетил спектакль с участием грузинского актера Нодара Мгалоблишвили. Режиссер сразу увидел в нем Калиостро. Однако сам актер сомневался, что справится, так как его смущал собственный грузинский акцент. Но режиссер настоял на своем, сказав, что его переозвучат. Свой голос Мгалоблишвили подарил Армен Джигарханян.
- В разгар съемочного процесса Мгалоблишвили совершенно нелепым образом сломал ногу. Он сидел на подоконнике у открытого настежь окна и громко пел. Прямо под окнами остановилась незнакомка, на которую Нодар засмотрелся — и тотчас вывалился из окна. В результате актера снимали так: он садился верхом на рабочего, а тот на четвереньках плавно нес его. Мгалоблишвили показывали лишь до пояса, ну а если возникала необходимость показать его ноги, то снимали ноги композитора Гладкова.
- Дочь помещика Машу сыграла Елена Валюшкина, которая сначала отклонила предложение режисеера, но потом все же приняла его. И не зря, ведь эта роль по-настоящему прославила ее. В фильме снялась и дочь Марка Захарова — Александра. Отец долго не признавал ее таланта и все время заставлял дочь играть в массовке. Но он остался доволен ее работой в «Формуле любви». Кстати, во время съемок она сломала большой палец на ноге, а в одной из сцен ей предстояло танцевать. Но, превозмогая боль, она отлично двигалась в кадре.
- Во время съемки одной из сцен карета, запряженная лошадьми, которой управлял Александр Абдулов, перевернулась и упала прямо в овраг. На съемочной площадке повисла тишина. Режиссер спросил в рупор: «Саша, вы живы?» Абдулов, выбираясь из кустов, подал голос: «Жив!» Вожжи для актера оказались слишком длинными, они на ходу намотались на его сапог, и лошади побежали вперед, не слушаясь поводьев. Актер снял ботинок, что, возможно, и уберегло его от возможных печальных последствий.
- Кстати, персонажа Жакоба, которого играл Александр Абдулов, не было в первоначальном сценарии. Однако актер так хотел сняться в фильме, что Захарову и Горину пришлось включить в сценарий нового персонажа. Абдулову принадлежит множество импровизаций в фильме. Так, именно он придумал сцену со снятием парика.
- Многие помнят песенку «Уно моменто» в исполнении Фарады и Абдулова. Актеры уговорили композитора Гладкова написать для них отдельную композицию. Музыкант вспоминал: «Попросил знакомую преподавательницу иняза написать итальянские слова. Потом их зарифмовал, получилась незатейливая песенка. <...> Времени было в обрез — а у Семена никак не получалось. Тогда я спел с Абдуловым вместо Фарады <...>. При приеме фильма худсовет попросил меня сделать перевод итальянских слов: мол, нет ли в них чего неприличного. Спросили: кто автор текста? Я честно ответил, что это просто набор итальянских слов. Тогда решено было написать в титрах так: музыка — Гладкова, слова — Гладкова и народные». Перевод, который Захаров предоставил худсовету, выглядел так:
«Прекрасная женщина, море.
Верить и петь.
Подари мне мгновение
Самое прекрасное».
- Ассистентку Калиостро сыграла Елена Аминова. К ней неровно дышали Фарада и Абдулов, которые однажды решили сделать актрисе сюрприз и устлали ее кровать цветами, сорванными с местной клумбы.
- Однажды Фарада решил прокатиться с Еленой на своей машине. От нечего делать актриса взяла куколку с лобового стекла и украсила ее цветочками. По возвращении домой жена Фарады чуть было не подала на развод, ведь когда она села в машину, то увидела ту самую куклу и сказала супругу: «Ты здесь возил женщину!» Семен Львович вспоминал: «Я уж было подумал, что у нее открылось ясновидение. Пришлось подтвердить: мол, был грешок — покатал на машине красивую барышню». Позже супруга сама объяснила мужу: «Какое ясновидение? Только женщина могла так украсить ту куклу!»"
Один из любимых актеров Марка Захарова Александр Абдулов не раз перевоплощался в очень разных персонажей. Так, в «Грех. Истории страсти» он стал священником, а в «Золоте» — австрийским воином.
Фото на превью Формула любви / Мосфильм
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