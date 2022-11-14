20 великолепных новогодних фильмов на любой вкус
Постепенно приближаются новогодние праздники — лучшее время для просмотра атмосферных фильмов и поглощения вкусностей. Мы подготовили для вас топ самых лучших новогодних фильмов всех времен, чтобы не скучно было доедать в каникулы салаты и торт. В нашей волшебной подборке вас ждут картины с хорошими рейтингами и отзывами. Устройте себе незабываемое киноприключение вместе с нами. Ведь когда еще, если не зимой, укутаться в одеяло и окунуться в сказочный мир кино? Приятного просмотра!
Новая рождественская сказка
Ничто в этом мире, кроме денег, не может увлечь Фрэнка. И уж точно на это не способна какая-то там рождественская суета. Фрэнка вообще не назовешь хорошим парнем. Ясное дело, его нужно перевоспитать. А займутся этим проказливые духи Рождества, которые преподнесут ему несколько уроков.
К слову, эта добротная семейная комедия основана на произведении Чарльза Диккенса. А Билл Мюррей в роли жадины-магната невозможно обаятелен.
Рейтинг IMDb — 6,9
Рождественская сказка
Взрослые дети Юноны и Абеля наконец должны собраться в семейном гнезде на рождественский праздник впервые за последние 6 лет. Но незадолго до торжества мать семейства узнает, что больна.
Это фильм о том, как члены семьи, не слишком ладящие между собой, способны сплотиться перед лицом общей проблемы и выстроить хорошие отношения. Ну а роскошная Катрин Денев в главной роли, разумеется, украшает собой картину.
Рейтинг IMDb — 7
Ноябрьское Рождество
Эту ленту не отнесешь к искрометным уморительным комедиям, но это однозначно один из самых светлых и трогательных рождественских фильмов. Он повествует о маленькой девочке, которая отважно борется с болезнью. Она очень хочет увидеть снег и этой своей мечтой вдохновляет людей вокруг себя. Кино обязательно к просмотру всем, кто хочет самую чуточку взгрустнуть, а потом снова поверить в лучшее.
Рейтинг IMDb — 7,5
Рождественские хроники
Можете себе представить, что Курт Рассел, который играл негодяя в фильме у Тарантино, вдруг воплотил на экране Санта-Клауса? В «Рождественских хрониках» так и случилось. В этом фильме двое детей, брат и сестра, решают снять Санта-Клауса на камеру, но все оборачивается потрясающим приключением. Лента идеальна для семейного просмотра.
Рейтинг IMDb — 7
Эдвард Руки-ножницы
Пожалуй, один из самых трогательных рождественских фильмов, несмотря на то, что о Рождестве в нем напоминают лишь городские декорации. Рекомендуем непременно включить его в ваш новогодний киномарафон.
Кажется, всем знакома эта история Тима Бертона об Эдварде — человекоподобном изобретении старого мастера. Несмотря на то, что это не человек, он способен на любовь. А рождественское чудо случится и с ним.
Рейтинг IMDb — 7,9
Маленькие женщины
Вы точно слышали о книге и сериале с таким названием, а вот фильм 1994 года кто-то мог и упустить из виду. А между тем здесь восхитительный актерский состав: Сьюзан Сарандон, Вайнона Райдер, Кирстен Данст и многие другие прекрасные актрисы.
Действие фильма разворачивается в XIX веке. Мы познакомимся с четырьмя сестрами, которые взрослеют, влюбляются и ищут себя. Без зимних праздников в этой истории, конечно, тоже не обошлось, поэтому мы и включили картину в наш топ новогодних фильмов.
Рейтинг IMDb — 7,3
Пока ты спал
Люси, кассир на вокзале, в канун Рождества спасает на перроне незнакомца, к которому уже давно испытывает симпатию. И пока объект ее любви находится в больнице, его семья принимает Люси за невесту парня.
Фильм однозначно достоин занять место в нашем списке лучшего новогоднего кино, а присутствие в нем великолепной Сандры Буллок делает его еще прекраснее.
Рейтинг IMDb — 6,7
Сезон чудес
Фильм начинается с того, что главная героиня Эмили (ее играет блистательная Карла Гуджино) вынуждена заботиться о двух маленьких племянниках, которые остались без матери. Незадолго до Рождества семья приезжает в городок Вифлеем. Там их ждет невероятная череда случайных событий, которые приведут к неожиданному счастливому финалу.
Это новогодняя лента о настоящем чуде, которая однозначно достойна занять место в списке «посмотреть на каникулах». Многие ее не смотрели, а зря.
Рейтинг IMDb — 7,6
Домик у моря
Необычная южнокорейская мелодрама, где сплетаются 2 временные линии. Молодой парень, поселившись в доме у моря, находит в своем почтовом ящике открытку, датированную 1999 годом. И все бы ничего, но на дворе еще только 1997-й.
Кстати, известный фильм «Дом у озера» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок — ремейк именно этой ленты.
Рейтинг IMDb — 7,5
Интуиция
В самый разгар рождественской суматохи Джонатан и Сара случайно встречаются в магазине. Они понимают, что, кажется, влюбились, и решают испытать судьбу. Джонатан записывает свой номер телефона на купюре, а Сара свой — внутри первой попавшейся в магазине книги. Если случаю будет угодно, влюбленные снова встретятся. Этот фильм — один из самых романтичных и отлично подходит для новогоднего киномарафона.
Рейтинг IMDb — 6,8
Мой мальчик
38-летний холостяк Уилл находит новый способ знакомиться с женщинами: он начинает посещать встречи родителей-одиночек, куда ходят много молодых мам. Только вот незадача: детей у Уилла нет. Изворотливый парень придумывает себе легенду: якобы он в одиночку воспитывает 2-летнего ребенка.
На одной из встреч он знакомится с матерью-одиночкой и ее сыном, для которого неожиданно становится кем-то вроде старшего брата или... отца. Рождество играет в этом фильме самую что ни на есть главную роль. Но понять это получается ближе к финалу.
Рейтинг IMDb — 7,1
Эльф
Эта комедия с Уиллом Ферреллом и Зоуи Дешанель идеально подходит для новогоднего киномарафона. Фильм повествует о мальчике, который много лет назад спрятался в мешке у Санты и уехал на Северный полюс. Там его и вырастили эльфы.
Лишь позже мальчишка узнает, что он на самом деле не эльф, а человек, и едет искать своих настоящих родителей. Лучше комедии для рождественских праздников и не придумаешь!
Рейтинг IMDb — 7
Реальная любовь
Уверены, многие наслышаны об этом фильме, где сыграли великолепные Хью Грант, Лиам Нисон, Кира Найтли и многие другие хорошие актеры. Этот новогодний фильм повествует о жизни 8 пар, чьи любовные истории взаимосвязаны. И, конечно же, дело происходит перед Рождеством — в те дни, когда мечты людей волшебным образом переплетаются и сбываются.
Даже если вы уже смотрели эту картину 100 раз, согласитесь: она никогда не надоест.
Рейтинг IMDb — 7,6
Последний отпуск
Сюжетная завязка фильма не самая радужная: незадолго до Рождества Джорджии сообщают, что она серьезно больна. Женщина понимает, что операция ей не по карману. Она бросает работу и устремляется в самое незабываемое путешествие, как ей кажется, последнее. Именно грустные известия подтолкнули ее к тому, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Это бесконечно доброе новогоднее кино, которое, несмотря на грустное начало, только помогает зрителю поверить в чудо.
Рейтинг IMDb — 6,5
Рождественская история
Маленький мальчик по имени Николас трагически лишается родителей, и жители его деревни решают заботиться о нем по очереди: каждая семья — 1 год. Получается, что Рождество Николас всегда встречает в кругу новой семьи. В благодарность он перед уходом дарит детям этих семей подарки — самодельные игрушки.
Звучит простовато, но поверьте, дальнейшее развитие сюжета не даст вам заскучать. Этот фильм — настоящая добрая сказка, прекрасно подходящая для того, чтобы посмотреть ее в семейном кругу.
Рейтинг IMDb — 7
Все еще прекрасно
Создателям этого хорошего новогоднего фильма удалось доказать, что любви все возрасты покорны и никогда нельзя переставать мечтать. В ленте пойдет речь о пожилом мужчине, который неожиданно для себя влюбляется в соседку и внезапно решает провести с ней рождественские праздники. Будут ли они вместе? Посмотрите и сами узнаете.
Рейтинг IMDb — 7,1
Лучшее время года
Ральф летит в другой город, чтобы на рождественских праздниках навестить свою племянницу. По пути он знакомится с поваром по имени Морган. Тот помогает Ральфу зарегистрироваться на рейс, а Ральф в благодарность приглашает парня пожить в доме племянницы.
Этот смешной романтический фильм гарантированно поддержит праздничное настроение в новогоднюю ночь или в каникулы. Или создаст его, если по какой-то причине оно еще не с вами.
Рейтинг IMDb — 7,2
Потерянное Рождество
В канун Рождества маленький мальчик лишается родителей. Но трагические события дают и ему, и окружающим людям шанс на счастье, которое они заслуживают. А все благодаря странному человеку, который появился, чтобы возвращать людям утраченное. Ведь даже в самой грустной истории всегда есть место новогоднему чуду.
Рейтинг IMDb — 7,1
Ангельское дерево
По поверью, если повесить бумажку, на которой написано желание, на ангельское дерево, то мечта сбудется. В фильме писательница пытается выяснить, что за человек исполняет все эти желания, а в процессе изысканий встречается с далеким другом детства.
Рейтинг IMDb — 7
Следующая остановка — Рождество
Как правило, с новогодними праздниками и атмосферой Рождества у нас ассоциируется в основном не самое новое кино. Некоторым из наших любимых рождественских лент, к примеру, уже по 30 лет. Но этот пункт в списке отдан современному фильму: он вышел в 2021 году, а атмосферностью не уступает любимым и проверенным временем картинам.
Итак, перед нами добрая сказка о путешествии во времени. История начинается с того, что Энджи, очень занятой хирург, планирует провести Рождество в одиночестве и садится в поезд. Вот только поезд вдруг становится волшебным и переносит девушку в прошлое.
Рейтинг IMDb — 7,1
Какой у вас топ-10 новогодних и рождественских фильмов?