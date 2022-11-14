20 великолепных новогодних фильмов на любой вкус

Постепенно приближаются новогодние праздники — лучшее время для просмотра атмосферных фильмов и поглощения вкусностей. Мы подготовили для вас топ самых лучших новогодних фильмов всех времен, чтобы не скучно было доедать в каникулы салаты и торт. В нашей волшебной подборке вас ждут картины с хорошими рейтингами и отзывами. Устройте себе незабываемое киноприключение вместе с нами. Ведь когда еще, если не зимой, укутаться в одеяло и окунуться в сказочный мир кино? Приятного просмотра!

Новая рождественская сказка

Ничто в этом мире, кроме денег, не может увлечь Фрэнка. И уж точно на это не способна какая-то там рождественская суета. Фрэнка вообще не назовешь хорошим парнем. Ясное дело, его нужно перевоспитать. А займутся этим проказливые духи Рождества, которые преподнесут ему несколько уроков. К слову, эта добротная семейная комедия основана на произведении Чарльза Диккенса. А Билл Мюррей в роли жадины-магната невозможно обаятелен. Рейтинг IMDb — 6,9

Рождественская сказка

Взрослые дети Юноны и Абеля наконец должны собраться в семейном гнезде на рождественский праздник впервые за последние 6 лет. Но незадолго до торжества мать семейства узнает, что больна. Это фильм о том, как члены семьи, не слишком ладящие между собой, способны сплотиться перед лицом общей проблемы и выстроить хорошие отношения. Ну а роскошная Катрин Денев в главной роли, разумеется, украшает собой картину. Рейтинг IMDb — 7

Ноябрьское Рождество

Эту ленту не отнесешь к искрометным уморительным комедиям, но это однозначно один из самых светлых и трогательных рождественских фильмов. Он повествует о маленькой девочке, которая отважно борется с болезнью. Она очень хочет увидеть снег и этой своей мечтой вдохновляет людей вокруг себя. Кино обязательно к просмотру всем, кто хочет самую чуточку взгрустнуть, а потом снова поверить в лучшее. Рейтинг IMDb — 7,5

Рождественские хроники

Можете себе представить, что Курт Рассел, который играл негодяя в фильме у Тарантино, вдруг воплотил на экране Санта-Клауса? В «Рождественских хрониках» так и случилось. В этом фильме двое детей, брат и сестра, решают снять Санта-Клауса на камеру, но все оборачивается потрясающим приключением. Лента идеальна для семейного просмотра. Рейтинг IMDb — 7

Эдвард Руки-ножницы

Пожалуй, один из самых трогательных рождественских фильмов, несмотря на то, что о Рождестве в нем напоминают лишь городские декорации. Рекомендуем непременно включить его в ваш новогодний киномарафон. Кажется, всем знакома эта история Тима Бертона об Эдварде — человекоподобном изобретении старого мастера. Несмотря на то, что это не человек, он способен на любовь. А рождественское чудо случится и с ним. Рейтинг IMDb — 7,9

Маленькие женщины

Вы точно слышали о книге и сериале с таким названием, а вот фильм 1994 года кто-то мог и упустить из виду. А между тем здесь восхитительный актерский состав: Сьюзан Сарандон, Вайнона Райдер, Кирстен Данст и многие другие прекрасные актрисы. Действие фильма разворачивается в XIX веке. Мы познакомимся с четырьмя сестрами, которые взрослеют, влюбляются и ищут себя. Без зимних праздников в этой истории, конечно, тоже не обошлось, поэтому мы и включили картину в наш топ новогодних фильмов. Рейтинг IMDb — 7,3

Пока ты спал

Люси, кассир на вокзале, в канун Рождества спасает на перроне незнакомца, к которому уже давно испытывает симпатию. И пока объект ее любви находится в больнице, его семья принимает Люси за невесту парня. Фильм однозначно достоин занять место в нашем списке лучшего новогоднего кино, а присутствие в нем великолепной Сандры Буллок делает его еще прекраснее. Рейтинг IMDb — 6,7

Сезон чудес

Фильм начинается с того, что главная героиня Эмили (ее играет блистательная Карла Гуджино) вынуждена заботиться о двух маленьких племянниках, которые остались без матери. Незадолго до Рождества семья приезжает в городок Вифлеем. Там их ждет невероятная череда случайных событий, которые приведут к неожиданному счастливому финалу. Это новогодняя лента о настоящем чуде, которая однозначно достойна занять место в списке «посмотреть на каникулах». Многие ее не смотрели, а зря. Рейтинг IMDb — 7,6

Домик у моря

Необычная южнокорейская мелодрама, где сплетаются 2 временные линии. Молодой парень, поселившись в доме у моря, находит в своем почтовом ящике открытку, датированную 1999 годом. И все бы ничего, но на дворе еще только 1997-й. Кстати, известный фильм «Дом у озера» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок — ремейк именно этой ленты. Рейтинг IMDb — 7,5

Интуиция

В самый разгар рождественской суматохи Джонатан и Сара случайно встречаются в магазине. Они понимают, что, кажется, влюбились, и решают испытать судьбу. Джонатан записывает свой номер телефона на купюре, а Сара свой — внутри первой попавшейся в магазине книги. Если случаю будет угодно, влюбленные снова встретятся. Этот фильм — один из самых романтичных и отлично подходит для новогоднего киномарафона. Рейтинг IMDb — 6,8

Мой мальчик

38-летний холостяк Уилл находит новый способ знакомиться с женщинами: он начинает посещать встречи родителей-одиночек, куда ходят много молодых мам. Только вот незадача: детей у Уилла нет. Изворотливый парень придумывает себе легенду: якобы он в одиночку воспитывает 2-летнего ребенка. На одной из встреч он знакомится с матерью-одиночкой и ее сыном, для которого неожиданно становится кем-то вроде старшего брата или... отца. Рождество играет в этом фильме самую что ни на есть главную роль. Но понять это получается ближе к финалу. Рейтинг IMDb — 7,1

Эльф

Эта комедия с Уиллом Ферреллом и Зоуи Дешанель идеально подходит для новогоднего киномарафона. Фильм повествует о мальчике, который много лет назад спрятался в мешке у Санты и уехал на Северный полюс. Там его и вырастили эльфы. Лишь позже мальчишка узнает, что он на самом деле не эльф, а человек, и едет искать своих настоящих родителей. Лучше комедии для рождественских праздников и не придумаешь! Рейтинг IMDb — 7

Реальная любовь

Уверены, многие наслышаны об этом фильме, где сыграли великолепные Хью Грант, Лиам Нисон, Кира Найтли и многие другие хорошие актеры. Этот новогодний фильм повествует о жизни 8 пар, чьи любовные истории взаимосвязаны. И, конечно же, дело происходит перед Рождеством — в те дни, когда мечты людей волшебным образом переплетаются и сбываются. Даже если вы уже смотрели эту картину 100 раз, согласитесь: она никогда не надоест. Рейтинг IMDb — 7,6

Последний отпуск

Сюжетная завязка фильма не самая радужная: незадолго до Рождества Джорджии сообщают, что она серьезно больна. Женщина понимает, что операция ей не по карману. Она бросает работу и устремляется в самое незабываемое путешествие, как ей кажется, последнее. Именно грустные известия подтолкнули ее к тому, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Это бесконечно доброе новогоднее кино, которое, несмотря на грустное начало, только помогает зрителю поверить в чудо. Рейтинг IMDb — 6,5

Рождественская история

Маленький мальчик по имени Николас трагически лишается родителей, и жители его деревни решают заботиться о нем по очереди: каждая семья — 1 год. Получается, что Рождество Николас всегда встречает в кругу новой семьи. В благодарность он перед уходом дарит детям этих семей подарки — самодельные игрушки. Звучит простовато, но поверьте, дальнейшее развитие сюжета не даст вам заскучать. Этот фильм — настоящая добрая сказка, прекрасно подходящая для того, чтобы посмотреть ее в семейном кругу. Рейтинг IMDb — 7

Все еще прекрасно

Создателям этого хорошего новогоднего фильма удалось доказать, что любви все возрасты покорны и никогда нельзя переставать мечтать. В ленте пойдет речь о пожилом мужчине, который неожиданно для себя влюбляется в соседку и внезапно решает провести с ней рождественские праздники. Будут ли они вместе? Посмотрите и сами узнаете. Рейтинг IMDb — 7,1

Лучшее время года

Ральф летит в другой город, чтобы на рождественских праздниках навестить свою племянницу. По пути он знакомится с поваром по имени Морган. Тот помогает Ральфу зарегистрироваться на рейс, а Ральф в благодарность приглашает парня пожить в доме племянницы. Этот смешной романтический фильм гарантированно поддержит праздничное настроение в новогоднюю ночь или в каникулы. Или создаст его, если по какой-то причине оно еще не с вами. Рейтинг IMDb — 7,2

Потерянное Рождество

В канун Рождества маленький мальчик лишается родителей. Но трагические события дают и ему, и окружающим людям шанс на счастье, которое они заслуживают. А все благодаря странному человеку, который появился, чтобы возвращать людям утраченное. Ведь даже в самой грустной истории всегда есть место новогоднему чуду. Рейтинг IMDb — 7,1

Ангельское дерево

По поверью, если повесить бумажку, на которой написано желание, на ангельское дерево, то мечта сбудется. В фильме писательница пытается выяснить, что за человек исполняет все эти желания, а в процессе изысканий встречается с далеким другом детства. Рейтинг IMDb — 7

Следующая остановка — Рождество

Как правило, с новогодними праздниками и атмосферой Рождества у нас ассоциируется в основном не самое новое кино. Некоторым из наших любимых рождественских лент, к примеру, уже по 30 лет. Но этот пункт в списке отдан современному фильму: он вышел в 2021 году, а атмосферностью не уступает любимым и проверенным временем картинам. Итак, перед нами добрая сказка о путешествии во времени. История начинается с того, что Энджи, очень занятой хирург, планирует провести Рождество в одиночестве и садится в поезд. Вот только поезд вдруг становится волшебным и переносит девушку в прошлое. Рейтинг IMDb — 7,1