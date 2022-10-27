20 звезд, которые так давно носят бороду, что мы и забыли, как они могут выглядеть без нее

Не секрет, что многие знаменитые актеры и певцы решают отпустить бороду, чтобы выглядеть брутально и мужественно, а кто-то даже использует густую растительность на лице просто чтобы выделиться на фоне остальных. Некоторые голливудские звезды так давно не брали в руки станок для бритья, что мы уже и не можем себе представить их без густой щетины на лице. Поэтому мы решили обратиться за помощью к искусственному интеллекту, чтобы наконец определиться, кому из звездных мужчин не помешает сбрить все колючки с подбородка, а кому будет лучше остаться крутым бородачом.