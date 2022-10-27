20 звезд, которые так давно носят бороду, что мы и забыли, как они могут выглядеть без нее
Не секрет, что многие знаменитые актеры и певцы решают отпустить бороду, чтобы выглядеть брутально и мужественно, а кто-то даже использует густую растительность на лице просто чтобы выделиться на фоне остальных. Некоторые голливудские звезды так давно не брали в руки станок для бритья, что мы уже и не можем себе представить их без густой щетины на лице. Поэтому мы решили обратиться за помощью к искусственному интеллекту, чтобы наконец определиться, кому из звездных мужчин не помешает сбрить все колючки с подбородка, а кому будет лучше остаться крутым бородачом.
1. Джаред Падалеки
2. Зак Галифианакис
3. Чак Норрис
4. Джон Красински
5. Принц Гарри
6. Питер Динклэйдж
7. Хавьер Бардем
8. Дэвид Бекхэм
9. Джейми Дорнан
10. Джейк Джилленхол
11. Кит Харингтон
12. Киану Ривз
13. Джастин Тимберлейк
14. Райан Рейнольдс
15. Джесси Тайлер Фергюсон
16. Крис Эванс
17. Джейсон Момоа
18. Крис Прэтт
19. Крис Хемсворт
20. Лиам Хемсворт
Кому из звездных мужчин стоит попробовать сбрить бороду, а кому все-таки лучше с густой растительностью на лице?
Фото на превью Hasan Bratic/DPA/East News, CC0 1.0, Stable Diffusion, Invision/Invision/East News, CC0 1.0, Stable Diffusion
AdMe/Кино/20 звезд, которые так давно носят бороду, что мы и забыли, как они могут выглядеть без нее
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