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20 звезд, которые так давно носят бороду, что мы и забыли, как они могут выглядеть без нее

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Не секрет, что многие знаменитые актеры и певцы решают отпустить бороду, чтобы выглядеть брутально и мужественно, а кто-то даже использует густую растительность на лице просто чтобы выделиться на фоне остальных. Некоторые голливудские звезды так давно не брали в руки станок для бритья, что мы уже и не можем себе представить их без густой щетины на лице. Поэтому мы решили обратиться за помощью к искусственному интеллекту, чтобы наконец определиться, кому из звездных мужчин не помешает сбрить все колючки с подбородка, а кому будет лучше остаться крутым бородачом.

1. Джаред Падалеки

Charles Sykes/Invision/AP/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

2. Зак Галифианакис

Invision/Invision/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

3. Чак Норрис

Emiley Schweich / Everett Collection / East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

4. Джон Красински

Invision/Invision/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

5. Принц Гарри

AP/Associated Press/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

6. Питер Динклэйдж

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

7. Хавьер Бардем

Invision/Invision/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

8. Дэвид Бекхэм

Hasan Bratic/DPA/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

9. Джейми Дорнан

Invision/Invision/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

10. Джейк Джилленхол

ROBYN BECK/AFP/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

11. Кит Харингтон

Invision/Invision/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

12. Киану Ривз

Invision/Invision/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

13. Джастин Тимберлейк

Invision/Invision/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

14. Райан Рейнольдс

Associated Press/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

15. Джесси Тайлер Фергюсон

VALERIE MACON/AFP/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

16. Крис Эванс

Invision/Invision/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

17. Джейсон Момоа

Invision/Invision/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

18. Крис Прэтт

Sipa USA/Sipa USA/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

19. Крис Хемсворт

Invision/Invision/East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

20. Лиам Хемсворт

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, © CC0 1.0, © Stable Diffusion

Кому из звездных мужчин стоит попробовать сбрить бороду, а кому все-таки лучше с густой растительностью на лице?

Фото на превью Hasan Bratic/DPA/East News, CC0 1.0, Stable Diffusion, Invision/Invision/East News, CC0 1.0, Stable Diffusion
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AdMe/Кино/20 звезд, которые так давно носят бороду, что мы и забыли, как они могут выглядеть без нее
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