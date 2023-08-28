6 секретов с киноплощадок, которые заставляют по-новому взгянуть на любимые ленты

По-настоящему хорошее кино или сериал заставляют нас сопереживать героям и полностью погружают зрителей в вымышленный мир. Чтобы создать такую магию, от всех участников съемочного процесса требуется масса усилий. И иногда те приемы, которые режиссеры, актеры и операторы используют во время создания произведения оказываются более захватывающими, чем то, что происходит на экране.

Актеры со «смартфонным лицом» портят исторические фильмы, но киношники часто закрывают глаза на это

Некоторые актеры выглядят несколько странно в исторических картинах, просто потому что их облик чересчур современный для определенной эпохи. О таких артистах говорят, что у них «смартфонное» лицо. Это означает, что их внешний вид ассоциируется с XXI веком. Зачастую к такому эффекту приводит искусственно белоснежная улыбка, использование виниров, форма бровей или следы косметических процедур. Так Блейк Лайвли, сыгравшая роль в фильме «Век Адалин», не слишком похожа на женщину из 1930-х годов, хотя многие полагают, что она подходит для роли красавицы эпохи расцвета Голливуда. А вот Кира Найтли, Сирша Ронан, Эль Фэннинг и Флоренс Пью безупречно вписываются в исторические драмы.

Аня Тейлор-Джой тоже отметилась в нескольких исторических фильмах, взять хотя бы «Ведьму» или «Эмму». Однако, по мнению некоторых интернет-пользователей, у девушка выглядит как жительница другой планеты. Поэтому зачастую получается полный провал.

Внешность Бена Аффлека в ленте «Влюбленный Шекспир» совершенно не соответствует XVI веку. А Тимоти Шаламе не похож на короля Генриха V. С другой стороны, Джеймс Макэвой отлично смотрится в фильме «Джейн Остин», где он изображает джентльмена из XIX века.

На съемочной площадке не слишком приятно пахнет

Чтобы избежать выцветания и порчи нарядов, одежду во время съемочного процесса стараются не стирать. Поэтому бедные актеры и актрисы зачастую ходят в одной и той же футболке или платье неделями. Чтобы костюмы казались свежими, их обрабатывают специальной спиртосодержащей смесью. В перерыве на обед артисты прикрывают чем-то наряд, что бы не поставить на него случайно пятно.

В особенно нежном обращении нуждаются винтажные наряды. Актриса, которая снималась в «Аббатстве Даунтон», посетовала, что на съемочной площадке у них не слишком-то приятно пахло. А все потому что костюмы не стирали, чтобы сохранить их подлинность. Чтобы защитить наряды от губительного воздействия пота, к ним пришивать специальные прокладки в области подмышек. Эти подушечки периодически мыли.

Актеры трудятся, невзирая на жару и холод

В знаменитой сцене из «Титаника», где Джек спасает Розу, Кейт Уинслет от холода вся покрылась мурашками. Из-за особенностей выставленного освещения стало заметно, что маленькие волоски на теле актрисы встали дыбом. Режиссеру Джеймсу Кэмерону это не слишком понравилось и он сделал перерыв на то, чтобы побрить Уинслет руку, которая попадала в кадр.

Звуки обычно записывают уже после окончания съемок

Практически все звуки накладывают поверх снятого материала уже в специальной студии, что порой приводит к непредвиденным проблемам. Так финальная сцена в фильме «Дневники принцессы» снималась под песню Мадонны «Like A Prayer». Создателям показалось, что благодаря этому актеры смогут расслабиться и двигаться правильно. Однако в результате этот кусок пришлось редактировать и дорабатывать, так как в финальной версии поверх кадров наложили мелодию («Miracles Happen»). Но двигались и пели артисты совершенно под другую мелодию.

Многие актеры не заучивают текст, а пользуются наушником

У некоторых актеров не получается заучить текст из-за постоянных изменений, которые сценаристы вносят в сюжет, другие же не успевают сделать это из-за напряженного графика. Известно, что специальным наушником, в котором звучали реплики, во время съемок пользовались Том Круз и Аль Пачино. Попал в этот список и Джонни Депп. Однако звезда «Пиратов Карибского моря» утверждает, что наушник на площадке ему нужен не для того, чтобы прослушивать текст. На самом деле актер нанял специального человека, дабы тот его вводил в нужное состояние. Звукоинженер включал специальные звуки на аппаратуре: плачь младенца, гудение волынок и это помогало Деппу выдать более достоверные эмоции в кадре.

Режиссеры частенько пугают актеров, но случается и обратное

Чтобы добиться от актеров необходимых эмоций, режиссеры нередко мучают бедняг, пугают их или сознательно вводят в состояние стресса. В результате на свет рождаются шедевры, но сами артисты вспоминают о таких съемках как о страшном сне. Джон Мактирнан, который снимал ленту «Крепкий орешек», решил выжать из Алана Рикмана настоящие чувства. Актер, изображавший злодея, должен был в какой-то момент упасть с большой высоты. Рикман и Мактирнан договорились, что Алана столкнут на счет «3». На деле артиста отправили в полет после цифры «1», так что его ужас в кадре вполне натуральный.

Однако актеры и сами могут привести всю съемочную команду в состояние близкое к панике. Мэгги Смит, которой роль профессора Макгонагалл принесла всемирную известность, держала всех на съемочной площадке в ежовых рукавицах. Другие актрисы вспоминали, что Мэгги была настоящим украшением проекта. Но если что-то выводило ее из себя, Смит не слишком-то сдерживала свой крутой нрав. В результате режиссер Крис Коламбус настолько ее боялся, что отправлял юного Дэниела Рэдклиффа, дабы тот позвал Мэгги на съемочную площадку, и старался по возможности не вступать с актрисой в пререкания.