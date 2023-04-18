9 актеров, у которых был шанс сыграть роль на миллион, но они его проворонили

Каждый актер мечтает сыграть культовую роль, которая станет поворотной точкой в его карьере. Чтобы привлечь внимание режиссеров и продюсеров, одни буквально из кожи вон лезут на прослушиваниях, чтобы зацепить режиссеров. Другие же по каким-то причинам довольно халатно относятся к предложениям ролей или создают конфликты на рабочей площадке. Именно про тех, кто по глупости упустил шанс сыграть в знаковом фильме, мы и расскажем в этой статье.

Маркус Чонг — «Матрица»

Маркус Чонг, сыгравший роль Тэнка, вылетел из «Матрицы» после того, как выдвинул дикие условия и потребовал $ 500 тыс. за свое участие в фильмах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». После переговоров с ним и его адвокатам создатели фильма уже были готовы заплатить актеру $ 250 тыс. за обе картины, но это его не устроило. Несмотря на то что персонаж Чонга не является главным, он важен для сюжета и в определенный момент помогает выжить центральным героям. Тем не менее режиссеры довольно просто и изящно решили расправиться с ним: причина отсутствия Тэнка в «Матрице: Перезагрузке» была всего лишь кратко проговорена, мол, он погиб в какой-то миссии (между первым и вторым фильмом).

Энн Хэтэуэй — «Немножко беременна»

Мало кто знает, но изначально главную роль в комедийном фильме «Немножко беременна» должна была исполнить вовсе не Кэтрин Хайгл, а Энн Хэтэуэй. Однажды актриса призналась, что отказалась от предложения всего из-за одной сцены в фильме — сцены родов. Она объяснила, что не имела возражений против факта как такового, но беспокоилась, получится ли у нее убедительно сыграть этот момент, учитывая, что сама она тогда еще не познала счастье материнства. Что ж, довольно честный подход. Хотя спустя годы актриса все же признает, что, возможно, стоило согласиться на участие в этом проекте.

Шон Коннери — «Властелин колец»

Актер Шон Коннери был первым, кому была предложена роль Гэндальфа в экранизации «Властелина колец». Он привлек внимание режиссеров своей выдающейся кинокарьерой. Продюсеры фэнтези так отчаянно пытались заполучить его, что предложили ему более $ 30 млн и 15 % от кассовых сборов. Тем не менее звезда отказалась. Во-первых, роль Гэндальфа предполагала длительные съемки в Новой Зеландии, что не соответствовало желанию и планам актера. Во-вторых, спустя годы сэр Шон Коннери признался, что отказался от роли из-за опасений по поводу сценария, которого попросту не понял.

Мишель Пфайффер — «Молчание ягнят»

Мишель Пфайффер была одной из первых актрис, которые получили предложение сыграть роль главной героини Кларисы в фильме «Молчание ягнят», впоследствии ставшем культовым. Однако она отказалась от роли, несмотря на то что была заинтересована в проекте. Причиной тому было нежелание сниматься в фильме, основанном на таком мрачном и зловещем сценарии. Ей не хотелось нести в мир такое, особенно учитывая концовку.

Терренс Ховард — «Железный человек»

Терренс Ховард сыграл роль полковника Джеймса Роудса в первом фильме «Железный человек» и должен был продолжить играть роль Воителя в последующих фильмах. Однако во второй части и далее мы его не увидели. Как говорят, причина была банальной — неразумные денежные требования. Ховард был самым высокооплачиваемым актером в первом фильме, просто потому, что первым подписал контракт, и получал даже больше Роберта Дауни — младшего. Кроме того, инсайдеры поговаривают, что съемочной команде в целом приходилось с ним нелегко. В итоге благодаря уходу Ховарда из франшизы «Мстители» большой толчок в карьере получил заменивший его Дон Чидл.

Кэти Холмс — «Темный рыцарь»

Когда после успеха фильма «Бэтмен: Начало» Кэти Холмс предложили сыграть героиню Рейчел Доус в «Темном рыцаре», актриса отказалась, так как сочла, что ей нужно попробовать себя на других поприщах и исследовать иные роли. В целом актриса по-прежнему утверждает, что для нее это было правильным выбором на тот период жизни. Однако со стороны кажется, что он явно себя не оправдал, поскольку фильм «Шальные деньги», которому Холмс отдала предпочтение, с треском провалился в прокате, в то время как «Темный рыцарь» получил грандиозный успех.

Джордж Лэзенби — «Джеймс Бонд»

Австралийский актер Джордж Лэзенби появился в роли Джеймса Бонда всего в одном фильме, прежде чем поспешно покинуть франшизу и кануть в Лету. Как оказалось, причин тому была целая уйма. Во-первых, враждебность в отношениях актера и режиссера Питера Ханта достигла немыслимых масштабов. Во-вторых, Лэзенби совсем не нравилось, что его превращают в лощеную икону стиля и красоты, и больше хотел быть похожим на Клинта Иствуда. Однако реальность в итоге совсем не совпала с ожиданиями австралийца. После единственной роли, пусть и успешной, ему было сложно найти работу и все ограничилось участием в малоизвестных фильмах и проектах. Позже Лэзенби признал, что уход из бондианы был ошибкой.

Рейчел Макадамс — «Дьявол носит Prada»

Как оказалось, знаковую роль Энди Сакс в фильме «Дьявол носит Prada» изначально предлагали Рейчел Макадамс, но актриса категорически отказалась — причем целых 3 раза. И причина была неочевидная: после глобального успеха «Дневника памяти» и «Дрянных девчонок» Макадамс несколько устала от внимания и была полна решимости играть менее громкие роли. Но и история Энн Хэтэуэй оказалась не менее любопытной — ей пришлось буквально выгрызать роль зубами. Она убеждала бывшего президента кинокомпании Элизабет Габлер, названивала, приходила в офис руководителя компании. В конечном итоге решающую роль в судьбе актрисы сыграла Мерил Стрип. Она высоко оценила талант Хэтэуэй и заверила ее, что они отлично сработаются.

Стюарт Таунсенд — «Властелин колец»