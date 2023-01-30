9 фильмов и сериалов, которые должны были вдохновить женщин, а в итоге лишь бесили до чертиков
Пользовательницы Reddit порассуждали о том, какие фильмы и сериалы из тех, что позиционировались как вдохновляющие женщин, обернулись сплошным разочарованием. «Крутое» кино оказалось набором штампов, стереотипов и нелогичных действий. Речь идет как о старых лентах, так и о новинках, которые сейчас у всех на слуху.
Секс в большом городе
- По сути, это длинный и красивый рекламный ролик. Нам показывают героинь-пустышек, скучных и плоских. Они носят дизайнерскую одежду, которую мы все вот должны взять и дружно захотеть купить после просмотра. Ни у кого из них нет домашних животных, родителей, братьев и сестер, хобби и т. д. © pplebubbeline
- Честно говоря, в какой-то степени сериал даже изменил меня. Потому что, глядя на Кэрри, я находила в ней свои черты. Тогда я поняла, что не хочу быть такой и так себя вести в отношениях. © postcardmap45
Чудо-женщина
- От того факта, что героиня влюбилась в первого встречного и он полфильма был ее главной мотивацией, у меня глаза так закатились, что еле на место вернулись. Честно говоря, я не читала комикс, так что, возможно, киношники сделали все как в оригинале. Но даже если это так, им, на мой взгляд, стоило пересмотреть саму историю. © corianderisthedevil
- Героиня буквально ничего не знает о мире, но при этом считает себя вправе ходить и указывать всем, что им делать. Явно не от большого ума она так поступала. © CatEarthSociety
Девочки Гилмор
- Рори и Лорелай — классические девушки из разряда «мы не такие, как все». Раньше мне нравилась Рори, но я повзрослела и поняла, что начитанность не делает тебя лучше других. А еще я осознала, что Лорелай — плохая мать и отношения с дочкой у нее мутные. Обе они очень грубые и относятся к другим как к пустому месту. Особенно к женщинам. © Arwynfaun
- Когда я была подростком, Рори мне казалась очень классной, а от таких отношений мама-дочка я бы сама не отказалась. Повзрослев, я поняла, насколько эта парочка токсичная. В реальности таких хочется обойти за километр. © granscience
Блондинка
- Режиссер словно ненавидел Мэрилин и хотел выставить ее в плохом свете. Перед просмотром мы думали, что увидим довольно точное жизнеописание Монро, да и Ана де Армас выглядела потрясающе. Но вот начали смотреть и выключили минут через 10. Отвратительное зрелище. © CatEarthSociety
- Фильм буквально сочит женоненавистничеством. Такое ощущение, что режиссеру явно не нравится Мэрилин и он не видит в ней реального человека. © ConsistentTip6508
Красотка
- В детстве я любила этот фильм, мы с мамой часто его смотрели. Но когда я выросла и поняла, как именно там показали женщин, он уже не кажется мне таким романтичным. © Amarminalie
- Да-да, я тоже в детстве думала, как же это круто, что он приехал в лимузине под ее окна и все такое. А сейчас у меня куча вопросов к фильму. © D-Spornak
Ангелы Чарли
- Кучка женщин на каблуках и с выпирающей из одежды грудью всех побеждает в антураже «Матрицы». Спасибо, я пас. © the-missing-chapter
- Только недавно посмотрела, это ужас. Девушки вечно всех соблазняют, чтобы получить власть, — просто бесит. Когда героини начали танцевать топлес, чтобы заполучить ключи, которые кто угодно мог бы и так отобрать, я просто выключила фильм. © stolethemorning
Запрещенный прием
- Вообще, концепция фильма крутая. Можно было снять отличное кино с мрачной атмосферой «Алисы в Стране чудес». Но вместо этого мы получили странное нечто в стиле жестоких видеоигр, и смотреть на все это неприятно. © digitalkitten1999
- Больше, чем «Запрещенный прием», я ненавижу только «Свидетеля». И то, возможно, я так думаю только потому, что смотрела его так давно, что уже всего не помню. Актрисы вот хорошие, к ним претензий нет, но сам фильм я терпеть не могу. © FixerJ
Обещать — не значит жениться
- В фильме много говорится о том, что, мол, для того чтобы быть счастливой, мужчина не нужен. И что происходит в конце? Сразу несколько героинь оказываются с мужчинами, которые не очень-то ими и увлечены. © LadyShaSha
- Главная героиня — самая робкая женщина на свете. Очевидно, что она — карикатура на «жалких» одиноких женщин. У каждой, наверное, была такая подруга, которая вела себя как Джи-Джи. Например, читала переписку парня, чтобы узнать мнение его знакомых. В такие моменты хочется схватить ее за шкирку и сказать: «Если бы он хотел, то приложил бы усилия!» © dougielou
Капитан Марвел
- Не люблю, когда героиню делают «сильной» и «компетентной» только за счет бесполезных мужчин вокруг. Если вам нужен «страшненький» друг, чтобы казаться привлекательнее, значит, на самом деле вы не так уж красивы. Вот здесь делают то же самое. © Linorelai
- Почему женщина не может просто быть супергероем? Почему она должна быть женской версией супергероя-мужчины? Такое ощущение, будто женщина — это не отдельная личность, а продолжение или женская версия мужчины. © sleepy-yodels
Есть ли у вас на примете фильмы, которыми вы бы дополнили этот список?
AdMe/Кино/9 фильмов и сериалов, которые должны были вдохновить женщин, а в итоге лишь бесили до чертиков
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