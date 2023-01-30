9 фильмов и сериалов, которые должны были вдохновить женщин, а в итоге лишь бесили до чертиков

Пользовательницы Reddit порассуждали о том, какие фильмы и сериалы из тех, что позиционировались как вдохновляющие женщин, обернулись сплошным разочарованием. «Крутое» кино оказалось набором штампов, стереотипов и нелогичных действий. Речь идет как о старых лентах, так и о новинках, которые сейчас у всех на слуху.