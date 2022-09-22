9 актеров и актрис, которые взялись не за свою роль и разочаровали зрителей

Удачный кастинг — одна из важнейших составляющих успешного сериала. Ведь правильно подобранный актер способен раскрыть и сделать любимцем публики даже не слишком-то продуманного персонажа. А вот неподходящий, наоборот, может смазать все впечатление даже от хорошо прописанного героя.

Мы в ADME решили выяснить, кто из именитых актеров, как показалось зрителям, сыграл не «своего» персонажа в популярных сериалах.

Меган Фокс — Рейган, «Новенькая»

Центральные персонажи сериала — люди эмоциональные и чудаковатые. Поэтому когда создатели решили ввести новую героиню в исполнении Меган Фокс, фанаты были озадачены. Многим показалось, что она смотрелась там искусственно, а уж ее любовная линия с Ником — и вовсе фальшивой и неуместной. Она плохая актриса, и вся сюжетная линия строится на том, что она красотка. © booksandplaid / Reddit

Каждая ее реплика заставляет меня съеживаться. Она такая надменная. И в тех немногих случаях, когда ей дают «настоящие» сцены, ее ужасная игра быстро все портит. © Geosantos7/ Reddit

Томас Сангстер — Бенни, «Ход королевы»

Томас Сангстер сыграл Бенни — опасного альфа-самца, загадочного волка-одиночку, по которому и не скажешь, что он гениальный шахматист. Все парни вокруг его боятся и уважают, все девушки от него без ума. Вот только выглядит актер уж слишком моложаво, и потому в роли крутого парня смотрелся неубедительно. А вот Гарри Меллингу, думается, этот персонаж был бы по плечу, но его герой лишь ничтожный конкурент Бенни. Томас Сангстер в сериале «Ход королевы» показался мне ужасным. Он же должен быть этаким отступником, крутым парнем, но выглядит как 14-летний парнишка с нарисованными усами. © TimeTimeTickingAway / Reddit

Он якобы дамский угодник, но выглядит как ребенок, который играет в переодевания. © MinderReminder / Reddit

Джон Барроумен — Патрик Логан, «Отчаянные домохозяйки»

На протяжении 6-го сезона сериала вокруг Патрика Логана нагнеталась атмосфера. Постепенно становилось известно, что он настоящий мерзавец, который ни перед чем не остановится. Джон Барроумен, который и исполнил эту роль, — отличный актер, но в роли опаснейшего злодея смотрелся, как показалось зрителям, неубедительно. Уж слишком он очаровательный и мурашек на коже не вызвал. Мне в целом нравится Джон Барроумен как актер, но он не выглядит опасным. Так было интересно наконец-то увидеть человека, которого все так боялись, но когда мы действительно встретились с ним, меня просто передернуло. Как я уже сказала, он отличный актер, просто он не подходил для этой роли. © iamthetrophy / Reddit

Патрик Логан должен быть чрезвычайно опасным, но актер, который его сыграл, не выглядит угрожающим ни капельки. Мне нравится Джон Барроумен, и я думаю, что он идеально подходит для этого сериала, только не на эту роль. © quiggersinparis / Reddit

Селена Гомес — Мейбл, «Убийства в одном здании»

Этот сериал стремительно ворвался на экраны в 2021 году и завоевал популярность у зрителей по всему миру. Но, несмотря на довольно высокий рейтинг — 8,1, у поклонников вызвала вопросы главная героиня Мейбл в исполнении Селены Гомес. Они заметили, что актриса говорит так, будто читает по бумажке, безэмоционально и практически сквозь зубы, и вообще скучная до тошноты. Да, ее персонаж закрытый, но не до такой же степени. У нее такой монотонный гнусавый голос, и это при полном отсутствии каких-либо эмоций, энтузиазма, сочувствия. Она стала невероятно скучным персонажем. Я люблю этот сериал, но она в нем вообще не блистает. © Slight-Yak-59 / Reddit

Селена Гомес не ужасна, но почему-то постоянно говорит так монотонно. Это не только раздражает, но и отвлекает. Как будто она слишком старается быть расслабленной и спокойной. Во втором сезоне стало только хуже. Она и играет плохо, а ее голос похож на звук гвоздя по меловой доске. © jennfinn / IMDb



Михил Хёйсман — Даарио Нахарис, «Игра престолов»

Поначалу Даарио играл Эд Скрейн, затем его заменили на Михила Хёйсмана, что вызвало волну обсуждений. Поклонникам показалось, что Эд отлично смотрелся в этой роли, был дерзок и дьявольски харизматичен, а вот Михил оказался куда более сдержанным и порой даже деревянным. Первый Даарио больше похож на книжного, второй довольно скучен и полностью лишен какой-либо харизмы и крутизны. © Manyawarrior / Reddit

Мне показалось, что Эд Скрейн лучше подходит на эту роль. Конечно, он немного перегибал палку, но это вполне соответствует характеру героя. Хёйсман был слишком спокойным и скучным, когда нужно было быть ярким и непредсказуемым. Это довольно странная замена, я думаю, они могли бы найти кого-то более похожего на первого актера. © batsofburden / Reddit

Эд Хелмс — Энди, «Офис»

Когда во втором сезоне появился Энди Бернард в исполнении Эда Хелмса, многим поклонникам он показался раздражающим и совершенно неправдоподобным. Хотя индивидуальность большинства героев «Офиса» очень яркая, у Энди ее оказалось чересчур. Конечно, во многом это вина сценаристов, но думается, что если бы на месте Эда оказался более сдержанный актер, у его персонажа был бы шанс. Он появился и сразу же стал настолько раздражающим, что почти испортил весь сериал. Я даже потом начала выключать звук, как только видела его на экране. © outrider567 / Reddit

Терпеть не могу этого актера. Мои глаза горят, когда я вижу его лицо, а уши кровоточат, когда я слышу его ужасный голос. И это еще не говоря о том, что он почти в одиночку испортил 8-й сезон. © theArash / Reddit



Энди испортил мне сериал. Он так меня раздражал, что я проматывал все сцены с ним и до сих пор так делаю, когда пересматриваю сериал. Честно говоря, персонаж был ужасен в каждом сезоне от начала до конца. Во всем сериале нет ни одной сцены с ним, которая бы мне понравилась. © Warfaire / Reddit

Аня Чалотра — Йеннифэр, «Ведьмак»

Экранизации книг и видеоигр особенно подвержены критике со стороны поклонников. Ведь те уже представляют, как должны бы выглядеть главные герои. Вот и к выбору актеров для сериала «Ведьмак» было много претензий, и одна из них касалась Ани Чалотры. Зрителям показалось, что она слишком молодая, а также ей не удалось убедить зрителей в своей любви к Геральту. «Постаревшей» Йен не хватает зрелости, она ведет себя как подросток, а не как человек, которому почти 100 лет. Также мне кажется, что между Генри и Аней нет никакой химии. © Iberion88 / Reddit

Согласен. Аня была хороша в роли подростка, но ей не хватает серьезности, чтобы сыграть более взрослую Йеннифэр. Она все еще казалась подростком, только более злым. Абсолютно никакой химии между Кавиллом и Чалотрой, а роман Геральта и Йен — просто фарс. © LozaMoza82 / Reddit

Актриса старается и неплохо играет, но она просто не тот персонаж, который внушает уважение. © Andreim43 / Reddit

Кайл Маклахлен — Капитан, «Как я встретил вашу маму»

По идее, Кайл Маклахлен должен был предстать в образе эксцентричного богатея, который помешан на лодках, не воспринимает всерьез свою молодую жену и даже легко может ее подставить. То есть быть эдаким «плохим парнем» и вызывать у зрителей негативные эмоции. Но легендарный актер оказался слишком очаровательным, и в итоге его персонажу все начали симпатизировать. Капитан стал не только интереснее, чем его бывшая жена, но и привлекательнее главного героя Теда. Он просто занимается своими делами, никого не осуждает. И, встретив Теда, который увел у него жену, он приветствует его с улыбкой. Я бы присоединилась к его команде в любое время. © Easy_Release1248 / Reddit

Я бы хотела выйти за него замуж. Мне кажется, у нас схожее чувство юмора. © PhilippinePatriot / Reddit

Фиби Дайневор — Дафна, «Бриджертоны»

Сериал «Бриджертоны», основанный на романах Джулии Куинн, вышел в 2020 году и получил в основном положительные оценки. Второй его сезон по количеству просмотров даже обошел первый. Но, несмотря на успех, некоторым зрителям показалось, что актриса для главной роли была выбрана неудачно — она кажется слишком юной, да и никакой химии между ней и ее возлюбленным нет. Смешанные чувства. Актриса похожа на книжную Дафну, но для сериала она не подходит. © lldom1987 / Reddit

Мне кажется, актриса совсем не подходит на эту роль, и это мешает мне смотреть сериал. Она кажется слишком молодой, и потому не верится, что она «бриллиант чистой воды», главная красавица, которая затмевает всех остальных. Актер, который играет Саймона, рядом с ней кажется намного старше и взрослее. © Ladadadeedah / Reddit

Актриса, которая играет Дафну, не подходит для этой роли. Она и Саймон кажутся мне несовместимыми. В их экранную влюбленность невозможно поверить. © No_Staff7110 / Reddit

