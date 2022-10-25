Чем занимаются 17 актеров и актрис, которых мы давненько не видели на экранах и уже успели по ним соскучиться

Ежегодно тысячи мальчишек и девчонок по всему миру штурмуют театральные институты в надежде, что их талант разглядят. А потом обучение, головокружительная карьера, отличные роли, блеск софитов, автографы и любовь публики. Но только единицы умудряются получить заветную роль и так запомниться зрителю, что даже спустя несколько лет затишья в карьере кто-нибудь вспомнит и спросит: «А куда этот актер подевался?» И полезет в сеть искать информацию о судьбе любимчика. Впрочем, вам так поступать не придется: мы все сделали за вас.

Мэттью Лиллард

© Scooby-Doo / Warner Bros. and co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Звезда фильмов «Крик» и «Скуби Ду» бодро стартовал в 90-е, много снимался в нулевые, но в последнее время играет в основном в драматических и криминальных сериалах. Однако в неплохих: ему удалось поработать даже с Дэвидом Линчем в продолжении культового «Твин Пикса».

Никки Рид

© Twilight / Summit Entertainment and co-producers , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Придется потрудиться, чтобы узнать в роковой брюнетке справа ту самую хмурую блондинку Розали Хейл из саги «Сумерки». С тех пор ярких проектов в карьере актрисы не было, но мы верим, что лучшая роль у Никки еще впереди. А пока она активно защищает права животных и работает волонтером в приютах.

Эминем

И пусть вас не удивляет, что рэпер оказался среди актеров: только вспомните его работу в фильме «Восьмая миля», и все встанет на свои места. Сегодня Маршаллу Брюсу Мэтерсу III, как по-настоящему зовут звезду, исполнилось 50 лет, он открыл ресторан Mom’s Spaghetti в Детройте и на последних фото выглядит стильно и меланхолично.

Мэтт Леблан

Мэтт получил мировое признание, сыграв Джоуи Триббиани в «Друзьях», а в нулевые решил сделать перерыв в карьере, который слишком затянулся. Громко вернуться не получилось: сначала Леблан стал одним из ведущих Top Gear — известной телепередачи, посвященной автомобилям, затем сыграл в ситкоме. Но мы надеемся, что харизматичного актера еще ждет новая крутая главная роль.

Николлетт Шеридан

Те, кто хоть одним глазком смотрел сериал «Отчаянные домохозяйки», точно запомнили Иди Бритт — агента по недвижимости, которая славилась скандальным нравом и многочисленными романами. Исполнительница этой роли — британская актриса Николлетт Шеридан — немного похожа на свою героиню: в ее жизни были громкие разводы, скандалы, судебные иски. Она много снималась в телесериалах, но решила уйти из профессии, чтобы ухаживать за своей мамой.

Девон Сава

Признавайтесь, сколько раз вы смотрели «Пункт назначения»? Вот и мы много. И хорошо помним того милого паренька из 1-й части, который предвидел несчастье и вывел друзей из самолета. Сегодня его трудно узнать, ведь он превратился в брутального мужчину. Сава продолжает сниматься, но снова поймать волну успеха у него пока не получилось.



Шэннин Соссамон

Известность актрисе принесли ленты «40 дней и 40 ночей» и «Один пропущенный звонок», а также любовный дуэт с Хитом Леджером в фильме «История рыцаря». Шэннин снимается, но в основном в независимом и короткометражном кино. А также занимается семьей — воспитанием сыновей Аудио Сайнса и Мортимера.

Бриджитт Уилсон

В 17 лет Бриджитт приняла участие в конкурсе красоты и выиграла корону. Почувствовав в себе силы, она погналась за мечтой и стала актрисой. Роль Сони Блейд в культовом фильме «Смертельная битва» принесла девушке славу, и этот персонаж не отпускает ее до сих пор: Уилсон озвучивает Соню в компьютерной игре серии Mortal Kombat. А вот серьезных работ у Бриджитт пока, к сожалению, не было. Но она и не стремится к их получению, потому что занята воспитанием двоих сыновей.

Дженна Фишер

Дженна прославилась ролью Пэм — секретарши компании по распространению бумаги Dunder Mifflin из сериала «Офис». После выхода последнего эпизода этого шоу актриса снялась в нескольких фильмах, в том числе в драме «Гигантский механический человек», снятой ее мужем Ли Кирком. А сейчас звезда с очаровательной улыбкой является соведущей подкаста Office Ladies и увлечена спасением бездомных животных.

Лив Тайлер

Мировую известность Тайлер принесли роли Грейс в драме «Армагеддон» и эльфийки Арвен в трилогии «Властелин колец». Среди последних крупных работ актрисы — роль в научно-фантастическом фильме «К звездам», где она снималась вместе с Брэдом Питтом. А нам так хотелось бы видеть Тайлер чаще... В свободное время Лив воспитывает троих детей и занимается благотворительностью.

Джек Глисон

Ирландский актер снялся в роли Джоффри Баратеона в телесериале «Игра престолов», а после взял перерыв в карьере, который прервал только ради игры в независимом театре и мини-сериале «Не в своем уме». Немного позитива: Джек недавно женился на своей давней подруге Ройсин О’Махони, устроив скромную церемонию, и, судя по фото, очень счастлив.

Мэдхен Амик

Официантка Шелли из сериала «Твин Пикс» разбила не одно мужское сердце. С тех пор актриса снималась в музыкальных клипах, телесериалах и короткометражных фильмах. В основном Амик посвятила себя семье — воспитанию дочки и сына. Что интересно, дочь Мэдхен по имени Мина Тобиас Амик-Алексис, как две капли воды похожая на красавицу-маму, занялась музыкой и сняла видеоклип, в котором отдала дань уважения проекту «Твин Пикс».

Билли Зейн

© Titanic / Paramount Pictures and co-producers , Netflix / Courtesy Everett Collection / East News Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Актер блестяще исполнил роль Кэла Хокли в фильме «Титаник» и практически пропал с радаров. Затем он сыграл несколько проходных ролей в кино и телесериалах, но ничего по-настоящему масштабного, достойного таланта Билли, ему еще не попадалось. Однако отчаиваться рано, ведь Зейну всего 56, а в этом возрасте все только начинается.

Кэтрин Зета-Джонс

Шикарная и знаменитая, лауреат различных наград, включая «Оскар», Кэтрин практически перестала сниматься. Иногда она радует фанатов, выбирая только интересные роли. Так, например, в прошлом году она появилась в нескольких эпизодах драматического сериала «Блудный сын». Но мы-то ждем от нее новых ярких главных ролей. Актриса активно занимается благотворительностью и запустила собственную линию товаров для украшения дома.

Уэнтуорт Миллер

© Prison Break / Fox and co-producers , Richard Shotwell / Invision / AP / East News Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Актер впервые появился в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Там его персонажу досталась нелегкая судьба — он стал морским монстром. А самого Миллера ждала успешная роль Майкла Скофилда в проекте «Побег». После этого он снимался в других сериалах и даже сам писал сценарии. А пару лет назад объявил, что больше не хочет играть Скофилда и в «Побег» не вернется.

Ивана Бакеро

В ленте «Лабиринт Фавна» роль маленькой, но храброй девочки Офелии блестяще исполнила испанская актриса Ивана Бакеро. Сегодня ей 28 лет, за плечами у нее съемки в нескольких сериалах и фильмах, однако достичь такого успеха, какой принесла первая роль, Иване пока не удалось. Но мы-то знаем, что талант этой актрисы достоин кинокартины, которая вихрем пронесется по кинотеатрам мира и приведет к вручению множества наград.

Скотт Мекловиц

Скотт начал свою карьеру в возрасте 22 лет и в одночасье стал знаменитым, поскольку дебютировал в комедии «Евротур». После этого Мекловиц сыграл несколько отличных ролей, а в 2018 году пропал с экранов. Надеемся, что он одумается и вернется в киноиндустрию, ведь ему всего 41 год. Многие известные актеры начинали карьеру гораздо позже.

Какого актера или какой актрисы вам не хватает на экране? Кому, по-вашему, срочно нужна главная роль в добротном фильме?