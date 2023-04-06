Единственная дочь Сергея Бодрова недавно стала мамой и предпочитает тихую семейную жизнь

Для многих Сергей Бодров стал героем своего времени. Однако не все знают, что его единственная дочь Ольга пошла по стопам отца и стала актрисой. Пока на ее счету не так много работ, но некоторые из них удостаивались премий. Недавно Бодрова вышла замуж и родила наследницу. Создавая этот материал, мы поняли, что дочь Сергея во многом похожа на него самого не только внешне, но и внутренне.

PhotoXPress / EAST NEWS , Kashaev Pavel / East News

Ольга потеряла своего отца Сергея Бодрова, когда ей было 4 года. Их с младшим братом воспитывала мама, которая старалась давать своим детям все самое лучшее. Ольга окончила школу с золотой медалью. Изначально хотела стать журналистом, но передумала в 10-м классе, так как поняла, что не сможет заниматься профессией, которую не в состоянии полюбить, и поэтому выбрала то, что любит всей душой. В 2016 году Ольга поступила в ГИТИС на режиссерский факультет. В 2017 году Бодрова засветилась в короткометражке своего однокурсника Валентина Садики. На звонок журналиста с поздравлениями она ответила следующее: «Не с чем пока. Фильм еще не вышел. И вообще это всего лишь короткометражка. Если вы собираете материал про моего папу — это одно дело. А про меня писать пока нечего — я студентка второго курса. Когда стану актрисой — тогда другой разговор. Сейчас я ничем не заслужила такого внимания».

Одна из друзей семьи рассказывала, что Ольга хочет работать так, чтобы ее отец мог бы гордиться ею, и продолжила: «Оля говорила, что помнит папу, хотя ей и было четыре года, когда он пропал. Остались воспоминания о том, как он ее брал на руки, кормил ягодами, пускал с ней мыльные пузыри. Оля выросла рассудительным, вдумчивым человеком. Ее можно назвать достойной продолжательницей знаменитой фамилии». Один из журналистов, бравший интервью у Бодровой, заметил, что она производит впечатление серьезного и мудрого не по годам человека, и спросил у нее, ощущает ли она себя на свой возраст (на тот момент ей было 23 года). Девушка ответила, что чувствует себя гораздо старше своих лет. Она сказала так: «Не могу назвать цифру, но чувствую, что я немного вываливаюсь из времени».

Сама девушка считает свою внешность обманчивой и добавила: «А по поводу отношения к ней — со временем происходит принятие и понимание себя, но, на мой взгляд, восприятие себя не бывает изнутри, оно приходит только через любимых людей, через то, как они к тебе относятся». В 2018 году в театре ГИТИСа Бодрова играла в спектакле «Шутники» по Александру Островскому, который спустя 3 года переехал «На Страстной». В 2020 году она числилась в труппе «Мастерской Петра Фоменко», где сыграла в постановках «Доктор Живаго» и «1000 и 1 ночь».

Tsvetkova Ekaterina / East News

В 2020 году мог бы состояться дебют Ольги в большом кино, однако сцена с ее участием не вошла в финальный монтаж фильма. Продюсер картины Сергей Бодров — старший и по совместительству дедушка Ольги так прокомментировал этот эпизод: «Она играла медсестру. Но, понимаете, это жесткий процесс. И когда мы смонтировали картину, мы стали много сокращать. <...> Мы выбросили не ее, а выбросили большой эпизод целиком, где была Ольга. Но она все сделала хорошо. Она умница, молодец. Вот такая жестокая профессия». В том же 2020 году Бодрова попробовала себя в качестве ведущей. Тогда она вместе с Юрием Колокольниковым провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало». Позднее в интервью Ольга сказала о том, что счастлива, что ее первый опыт ведущей получился именно таким. В 2020 году вышел фильм «Ровесники», в котором актриса исполнила одну из второстепенных ролей.

В этом же году 22-летняя Ольга вышла замуж за 30-летнего актера Сергея Быстрова. Пара не стала устраивать пышных торжеств, а сделала праздник в узком семейном кругу. Ольга, так же как и ее отец, не любит распространяться на тему личной жизни, в одном из интервью она признавалась: «К сожалению, сейчас повышенное внимание к людям актерской профессии оборачивается другой стороной, и в итоге зрители думают не про персонажа, а про то, с кем актер развелся, сколько у него детей, где он живет, сколько метров у него кухня, и меня это пугает. Да, это стало неотъемлемой частью профессии. Но этого профессия не требует».

В одном из недавних интервью журналистка сказала Ольге, что у нее такое ощущение, будто актриса очень закрытый человек, и спросила, кого девушка предпочитает впускать в свой ближний круг. Она ответила следующее: «Ближних впускаю в ближний круг, а дальних — в дальний. Передо мной не стоит выбора, кого впускать, а кого нет, жизнь обычно сама расставляет все по своим местам, и почему-то люди становятся друг другу ближними. Или не становятся». Ну а в 2021 году состоялся ее дебют уже в главной роли в большом кино. Тогда на экраны вышел фильм «Море волнуется раз», в котором Ольге досталась одна из главных ролей. Фильм скорее получил смешанные отзывы критиков, но самой Бодровой вручили несколько престижных премий. В 2022 году она появилась в одном из эпизодов сериала «Карамора», где сыграла роль без слов, и в сериале «Конец света».

В 2022 году вышел фильм «Велга», в котором Ольга исполнила одну из главных ролей, и нужно сказать, что она справилась со своей задачей на все сто. Один из критиков сравнил Бодрову в этом фильме с Сиршей Ронан, а саму картину назвал скандинавской сказкой. Сама Ольга говорила, что «Велга» стала ее первой работой в кино, так как фильм создавался несколько лет назад. Она продолжила: «Наверное, моя профессиональная неопытность тогда помогла мне приблизиться к героине, это играло на ее характер». В финальных титрах даже прозвучала песня в исполнении Ольги. В октябре 2022 года завершились съемки картины «Страсти по Матфею» с участием Бодровой. Сейчас лента на стадии постпродакшена и скоро должна выйти.

Как-то у актрисы спросили о том, что именно она любит в актерской профессии, Ольга ответила следующее: «Она позволяет узнать себя и других. Эта профессия невозможна без любви к жизни и к миру. <...> Я люблю меняться, нырять в кого-то, кого придумали я или режиссер. Мне не страшно быть нелепой, некрасивой, толстой, какой угодно еще. Я осознанно доверяю себя и свое тело другому человеку, то есть персонажу». В марте 2023 года стало известно, что Ольга с мужем Сергеем стали родителями. У них родилась дочка Любовь. Сама 24-летняя молодая мама пока не давала интервью после появления на свет малышки. Как-то Ольга поделилась своим ощущением такого понятия, как любовь: «Любовь — это постоянное движение, движение друг к другу, иногда, может, друг от друга, но это движение, путь, это труд». Ну а свое будущее Ольга хотела бы видеть таким: «Разнообразным, живым и обязательно рядом с любимыми».