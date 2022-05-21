История Дженнифер Энистон для женщин, которые считают, что необязательно выходить замуж и иметь детей, чтобы быть полноценными

Большинство женщин за 30 часто сталкиваются с вопросом, собираются ли они заводить детей. Кажется, будто для людей, задающих подобные вопросы, не имеет значения, что эти женщины построили отличную карьеру или нашли себя в чем-то еще, где дети не являются частью плана. А теперь представьте, что вы знаменитость, как Дженнифер Энистон. Люди продолжают задавать одни и те же вопросы, и постоянно объяснять им свою точку зрения становится довольно утомительно.

Мы в ADME хотели бы поделиться с вами историей актрисы, сыгравшей Рэйчел Грин. После того как она долгие годы получала комментарии о своей личной жизни, Дженнифер открыто заявила, что очень важно иметь возможность выбирать, как вы хотите прожить свою жизнь.

Ранние этапы карьеры

Дженнифер Энистон появилась на свет 11 февраля 1969 года. Ее родители были актерами, поэтому она была хорошо знакома с этой деятельностью с ранних лет. Она ходила в музыкальную, художественную и школу актерского мастерства в Нью-Йорке, специализируясь в области драмы. Сначала она не могла найти работу даже в рекламе. Дженнифер более 2 лет проработала официанткой и продавщицей в магазине мороженого. Она заняла деньги и потратила последние несколько долларов на то, чтобы сделать фотографии, которые использовала во время прослушивания на роль в «Друзьях».

Успех «Друзей» и культовая Рэйчел Грин

Премьера «Друзей» состоялась в 1994 году, и следующие 10 лет сериал шел с большим успехом. Героиня Дженнифер стала любимицей публики, ее одежда и прическа задали тренд на 10 лет вперед, их помнят и воплощают даже по сей день.

В 2000 году Энистон вышла замуж за Брэда Питта. Люди очень любили их пару, а пресса, которая постоянно следила за тем, куда они направляются, что делают, особенно интересовалась, собираются ли они заводить детей. Но для них это было не главным. Брак распался в 2005 году, и вскоре Брэд Питт официально заявил о своих отношениях с Анджелиной Джоли.

Звезда комедий

С Дженнифер могло случиться то же, что часто происходит с актерами, сыгравшими запоминающуюся роль: она могла застрять в образе Рэйчел Грин и никогда не получить признание за другие свои роли. Однако Энистон прикладывала немало усилий, чтобы такого точно не произошло. Начиная со съемок в «Хорошей девочке» (2002) она не прекращала над этим работать. «Друзья» закончились в 2004 году, и карьера Дженнифер переместилась на большой экран. В этом же году вышел фильм «А вот и Полли» с другой звездой — Беном Стиллером. В 2006 году вышел кассовый хит «Развод по-американски», в котором она снялась вместе с Винсом Воном. Тогда Рэйчел осталась позади и Дженнифер ясно дала всем понять, что ее карьера только начинается. В 2012 году актриса получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Новые роли и новые вызовы

Несмотря на то что Дженнифер хорошая комедийная актриса, она не хотела ассоциироваться только с этим жанром. В 2005 году она снялась в драме «Цена измены», а в 2008-м успешно исполнила роль в картине «Марли и я». Она также снялась в мелодрамах «Обещать — не значит жениться» в 2009-м и «Притворись моей женой» в 2011-м. В 2014 году Дженнифер всех удивила своей работой в фильме «Торт», где сыграла страдающую от хронической боли женщину. Дженнифер вышла замуж за Джастина Теру в 2015 году. Несмотря на успех в работе, она появлялась на обложках журналов из-за событий в ее личной жизни. В одном интервью она сказала: «Никто даже не задумывается, что это может быть очень болезненной темой для нас с мужем. Они не знают ни о моем эмоциональном, ни о медицинском состоянии. На женщин давят, чтобы они становились матерями, а если этого не происходит, значит, с ними что-то не так. Возможно, моей целью не является продолжение рода. Возможно, я создана для другого».

Открытое письмо, в котором она сказала «хватит»

В 2016 году, когда Дженнифер почувствовала, что чаша ее терпения переполнилась, она решила опубликовать письмо. Впервые актриса обратилась к тем, кто распускал слухи о ее беременности много лет назад. Однако она не приняла это на свой счет и вовсе не собиралась мстить. Вместо этого она проявляла заботу о других. Дженнифер утверждала, что эти слухи и домыслы отражают традиционные придирки общества, которое требует от женщин соответствия определенным «стандартам» красоты. Она выразила обеспокоенность тем, что девочки вырастут с мыслью, что они должны быть худыми, чтобы считаться красивыми.

Энистон вложила мощный посыл в свое письмо: «Мы полноценны, с партнером или без него, с детьми или без них. Мы должны сами решать, что красиво, когда речь идет о нашем теле. Это решение принадлежит только нам. Давайте сделаем это для себя и для молодых женщин, которые смотрят на нас как на пример для подражания. Нам не нужно быть замужем или быть матерями, чтобы быть полноценными. Мы сами решаем, каким будет наш счастливый конец».

Дженнифер Энистон сегодня: многогранная актриса и бизнесвумен

В 2021 году Дженнифер дала интервью The Hollywood Reporter, в котором ей задавали вопросы об успехе 2-го сезона «Утреннего шоу» с Риз Уизерспун, воссоединении актерского состава «Друзей» и предстоящей премьере фильма «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером. Дженнифер призналась, что больше не читает журналы. Она сказала, что раньше принимала все на свой счет — все слухи о беременности и о том, что «она предпочла детям карьеру». «Никто понятия не имеет, почему у меня нет детей, что происходит со мной на личном уровне и в медицинском плане», — сказала актриса.

Сегодня Дженнифер наслаждается успехом своего косметического бренда, продолжает выбирать проекты и получает награды за свою деятельность, например премию Sherry Lansing Leadership Award в декабре 2021 года. В своей речи на церемонии она заявила, что считает, что ее лучшая работа еще впереди.