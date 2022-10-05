История Дженнифер Кулидж, которая сказала «стоп» проходным фильмам и в 60 раскрутила карьеру на полную мощность

У многих Дженнифер Кулидж ассоциируется с «мамой Стифлера» — ее героиней из «Американского пирога». На протяжении многих лет актриса снималась в легких проходных картинах, однако все изменилось в 2021 году, когда мир увидел ее в образе меланхоличной манипуляторши Тани в сериале «Белый лотос». За эту роль актриса впервые получила престижную премию «Эмми». Путь Дженнифер к этой действительно значимой работе был слишком долгим и трудным, но довольно занимательным.