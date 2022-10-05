История Дженнифер Кулидж, которая сказала «стоп» проходным фильмам и в 60 раскрутила карьеру на полную мощность
У многих Дженнифер Кулидж ассоциируется с «мамой Стифлера» — ее героиней из «Американского пирога». На протяжении многих лет актриса снималась в легких проходных картинах, однако все изменилось в 2021 году, когда мир увидел ее в образе меланхоличной манипуляторши Тани в сериале «Белый лотос». За эту роль актриса впервые получила престижную премию «Эмми». Путь Дженнифер к этой действительно значимой работе был слишком долгим и трудным, но довольно занимательным.
- Дженнифер Кулидж воспитывалась в большой семье — вместе с 2 сестрами и братом. Ее отец занимался производством пластмассы. С детства девочка интересовалась актерским мастерством и имела музыкальные наклонности. Она научилась играть на кларнете и даже в течение 3 лет посещала оркестровый лагерь.
- В 10 лет Дженнифер сняла «ремейк» фильма «Челюсти». Об этом актриса рассказывала так: «Отец плавал с накладным плавником на спине, а моя сестра стала жертвой этой акулы». В общем, ее мечтания быть связанной с миром кино пересилили все остальное.
- После окончания средней школы Дженнифер переехала в Нью-Йорк и поступила в Американскую академию драматического искусства. Она подрабатывала официанткой в ресторане, кстати, вместе с Сандрой Буллок, которая была на должности хостес. В 21 год перебралась в Лос-Анджелес. Поначалу Кулидж было негде жить, и ей пришлось арендовать комнату вместе с другим актером в доме престарелых.
- Некоторое время она притворялась вымышленной личностью. Для того чтобы попасть в особые заведения, куда впускали исключительно избранных людей, она представлялась Маффин — внучкой писателя Эрнеста Хемингуэя. Ее без проблем пропускали, но однажды выгнали из-за неподобающего поведения. Однако запрет был наложен лишь на Маффин, но не на Дженнифер.
- Первоначально Кулидж хотела играть драматические роли, как ее кумир Мерил Стрип, которой она хотела подражать во всем. Дженнифер никогда не думала о том, что будет играть исключительно в комедиях, так как не была смешной, хотя и казалась странной. Один из ее друзей сказал, что комедийные роли ей подойдут больше, и отвез ее на прослушивание в комедийную труппу The Groundlings.
- В 1993 году она дебютировала на телевидении в комедийном сериале «Сайнфелд», где сыграла роль массажистки. Впоследствии появлялась в скетчах She TV и Saturday Night Special. В 1995 году засветилась на большом экране в картине «Пришелец с другой планеты», где перевоплотилась в медсестру, а спустя 2 года снялась в ленте «Процесс и ошибка».
- О Дженнифер Кулидж заговорили все после того, как она снялась в «Американском пироге», наделавшем много шума в 1999 году. Там 38-летняя актриса сыграла роль роковой и соблазнительной женщины, мамы одного из учеников колледжа. Уже намного позднее она признавалась, что благодаря этой роли в реальной жизни ей удалось соблазнить не менее 200 мужчин.
- Она благодарна судьбе за то, что сыграла эту героиню в «Американском пироге», и добавляет: «Я даже не знаю, была ли бы моя жизнь такой веселой, если бы у меня не было этой роли. Со мной всегда пытаются знакомиться исключительно молодые парни». Как-то она призналась, что нисколько не жалеет о приклеившемся к ней на долгие годы амплуа «горячей мамочки», и объяснила это так: «Я 10 лет провела на прослушиваниях, и ни одно из них не привело к работе. Страх исчезает, когда ты привык проигрывать. В этом есть и некоторая свобода».
- Спустя пару лет она сыграла второстепенную роль мастера маникюра и по совместительству старшей подруги героини Риз Уизерспун в ленте «Блондинка в законе». Тогда же на экраны вышел «Американский пирог — 2», в котором снова появилась Дженнифер.
- На протяжении последующих лет 20 Кулидж продолжала воплощать на экране чудаковатые и излишне соблазнительные образы. Как-то она говорила о том, что в роли эксцентричных персонажей есть один существенный недостаток: у режиссеров есть уже сложившееся представление о том, как должны выглядеть такие герои, они не хотят воспринимать то, как эту же роль видят сами актеры.
- В 2004 году Дженнифер появилась в «Истории Золушки» в образе эгоцентричной мачехи Фионы. За эту роль она вместе с Хилари Дафф получила награду Teen Choice Award. Кстати, Кулидж претендовала на роль Линетт Скаво в «Отчаянных домохозяйках», но в последний момент выбрали Фелисити Хаффман. В 45 лет Дженнифер засветилась в фильме «Клик: С пультом по жизни», а до этого в последнем сезоне «Друзей». Играла Кулидж и в театре.
- Актриса продолжала представать перед зрителями в образах, наделенных излишней соблазнительностью. Но все изменилось в 2019 году. По утверждению Кулидж, ее карьеру оживила Ариана Гранде, которая буквально вытащила ее из «мертвой зоны», в которой та находилась уже долгое время.
- Ариана пригласила Дженнифер поучаствовать в съемках своего клипа на песню «Thank You, Next», который впоследствии собрал более 46 млн просмотров на YouTube за сутки, побив предыдущий рекорд. Там Дженнифер «воссоздала» свою роль из «Блондинки в законе». После этого карьера актрисы начала набирать обороты. В свою очередь, Ариана позднее рассказывала, что ей было очень весело работать с Дженнифер, назвав этот опыт самой большой честью в ее жизни. Певица добавила: «Я преклоняюсь перед нею».
- Давний друг Кулидж Майк Уайт начал писать сценарий для сериала, в котором уже отвел одну из ролей для своей подруги. Изначально актриса ему не поверила, сказав, что она в Голливуде уже 30 лет и «все так говорят». Тогда она заедала стресс пиццей и сильно набрала вес, пошатнулось и ее психическое здоровье. Дженнифер уже чуть было не ответила Майку отказом, но одна из подруг все же уговорила ее сняться. Кулидж гордится тем, что поборола себя, и говорит, что это было настоящее чудо — взять эту роль. Так что если до этого она была актрисой проходного кино, то в 60 лет ее карьера резко пошла в гору.
- В «Белом лотосе» Дженнифер Кулидж играет миллионершу Таню Маккуойд, у которой недавно скончалась мама. Актриса сумела наделить свою героиню не только непревзойденным чувством юмора, но и толикой меланхоличности и даже взбалмошностью. 1-я серия 1-го сезона сериала вышла 11 июля 2021 года. На Rotten Tomatoes среди кинокритиков у этой многосерийки 89 % положительных отзывов, а на Metacritic у нее 82 балла из 100, что говорит о всеобщем признании сериала.
- Один из зрителей «Белого лотоса» отметил, что Дженнифер Кулидж там просто потрясающа, и добавил: «Я надеюсь, что она получит награду за эту роль. Ты веришь каждой сцене с ней, они довольно веселы, но одновременно с этим поражают своей глубиной». Надо сказать, что награду за эту роль Дженнифер все же получила.
- В 2022 году в номинации «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале» ее удостоили премии «Эмми», а также номинировали на престижнейший «Золотой глобус». Получая «Эмми», она призналась, что накануне церемонии приняла лавандовую ванну, из-за чего «набухла» в платье и ей трудно говорить. Затем она достала листочек и начала читать и благодарить всех причастных к этой награде. Однако зачитать полностью не успела, так как время речи актрисы подошло к концу — организаторы премии включили музыку. Тогда она решила просто потанцевать под «Hit the Road Jack». Удивительно, но это первая награда «Эмми» в копилке Дженнифер.
- Кулидж довольно самоиронична. Она как-то призналась, что всегда выглядела старше своего возраста, и добавила: «Пожалуй, я единственный человек, становящийся менее мудрым по мере своего взросления». С другой стороны, она рассказывает о том, что с возрастом стала гораздо счастливее, так как начала понимать, на что можно тратить время, а на что не стоит. Она продолжила: «Когда я была юной, то верила всему подряд. У меня было много проблем с людьми, с которыми я, по идее, не должна была быть». Кстати, актриса ладит с большинством своих бывших.
- Однажды с ней произошел довольно забавный случай. Много лет назад она встречалась одновременно с 2 парнями. Они нравились ей оба, поэтому актриса соврала им, сказав, что у нее есть сестра-близнец, и завязала романтические отношения с ними обоими. Выявили ли молодые люди обман, так и остается неизвестным.
- О своей личной жизни актриса предпочитает не распространяться. Одно время она встречалась с комиком Крисом Кэттэном, но до свадьбы дело так и не дошло. Кулидж ни разу не была замужем, детей у нее нет. Кстати, у Дженнифер как-то спросили о самом лучшем подарке в ее жизни, и она ответила: «Это была поездка в Африку от моего друга. Там мы спали в палатках. Я пыталась часами найти змей в палатке, но так их и не увидела».
- Если бы Дженнифер попала на необитаемый остров, то взяла бы с собой пинцет, увеличительное стекло и эспрессо. Она признавалась, что с самого рождения не отличалась энергией, поэтому в день ей нужно выпивать не менее 12 чашек эспрессо. Ну а если бы она не стала актрисой, то подалась бы в миллиардеры, чтобы «раздавать деньги животным и людям, которые в этом нуждаются».
- В конце 2021 года на экраны вышла рождественская комедия «Компания на праздники» с Дженнифер в одной из главных ролей. В конце октября 2022 года намечена премьера 2-го сезона «Белого лотоса», которую поклонники актрисы ждут с большим нетерпением.
Какая из работ Дженнифер Кулидж ваша любимая?
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