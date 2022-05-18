История Фредди Принца — младшего и Сары Мишель Геллар учит нас тому, что дружба — лучший фундамент для любви

Браки в Голливуде недолговечны, а любовь заканчивается еще быстрее. Семьи, которым удается сохранить свои отношения по прошествии лет, вызывают уважение. Одна из таких влюбленных звездных пар — Фредди Принц — младший (46 лет) и Сара Мишель Геллар (45 лет). А между прочим, их любовь начиналась всего лишь с дружбы.

Мы в ADME взглянули, как развивались отношения Сары и Фредди. Это красивая история, которая берет истоки в партнерстве на съемочной площадке. Но, кажется, предчувствие сближения возникло у актеров уже тогда.

Все началось с теплых рабочих взаимоотношений и дружбы

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц — младший впервые встретились в 1997 году на съемках фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Сару пригласили на роль в триллере одной из последних, прямо перед началом съемок. Фредди она раньше никогда не встречала, но уже знала Райана Филлиппа по работе в сериалах и, возможно, была знакома с Дженнифер Лав Хьюитт. Хотя у них было не слишком много совместных сцен, сближению актеров способствовал тот факт, что Сара не водила машину, так как у нее не было прав. Съемочная площадка располагалась в прибрежном городке Саутпорт, в 48 км от ближайшего крупного города, поэтому Фредди стал подвозить Сару на работу. Он рассказал об этом в интервью: «До спортзала был час езды. Когда съемки перенесли в Саутпорт, у нее не было возможности туда добираться. Я стал ее возить, тогда мы с ней и подружились. Мы болтали о жизни и всяком таком, у нас были совершенно разные взгляды практически на все. Потому что она родилась и выросла в Нью-Йорке, а я — в Лос-Анджелесе. Мы расходились во всем».

Это было началом их дружбы. В 2002 году Сара и Фредди стали сниматься во франшизе о Скуби-Ду.

Фредди хотел готовить для Сары, ведь так всегда делали в его семье

Сближению пары способствовали совместные поездки и еда. Когда Сара и Фредди Принц стали не разлей вода, ему стало казаться, что она слишком худая, и он постоянно стремился готовить для нее, потому что так обычно поступали в его семье. Актер рассказывал: «Мы каждую неделю собирались у нее дома на барбекю. Я приходил с кузенами, и мы готовили еду для Сары и ее друзей. Мы следили, чтобы все были сыты. Так и началась наша дружба».

Вот что поразило Фредди в Саре

3 года спустя Сара Мишель Геллар и Фредди Принц — младший все еще устраивали совместные посиделки за едой. В январе 2000 года они решили снова собраться вместе с их общей подругой, но та опоздала на рейс. Однако Сара и Фредди не стали отказываться от своих планов. Актриса даже написала об этом у себя в соцсетях: «20 лет назад мы должны были поужинать с нашей общей подругой из другого города. Она опоздала на самолет, но мы все равно решили встретиться и наверстать упущенное». А закончила Сара так: «Сейчас мы уже 20 лет вместе, больше 17 лет женаты, у нас двое детей, а мы все еще ходим в этот ресторан. Так что спасибо, Лесли, за то, что не пришла».

Но кое-что на этом первом свидании поразило Принца. Фредди отвел Сару в первоклассный суши-ресторан в Лос-Анджелесе и во время трапезы понял, что она не похожа на других девушек, которых он встречал. Принц рассказывал: «В то время многие девушки в Голливуде, в частности актрисы, не ели. Они могли максимум съесть салат. Сара пришла ко мне на ужин, мы сели за стол. Она съела все, в том числе краба, приготовленного в масле, а потом сказала: „Вот попкорн, попробуй“». И Фредди подумал: «Ух ты, моя девушка крута».

От знакомства — к свадьбе и счастливому браку

У Сары Мишель Геллар немного другие воспоминания об этом: «Мы очень долго дружили. Мы много раз вместе ели. В тот раз, когда наша общая подруга не пришла, был обычный ужин. Мы долго ехали на машине, потом долго ужинали, и все произошло само собой». В то время они не верили в брак, но после того свидания Фредди знал, что никто другой ему не нужен. Он рассказывал: «Я не ходил на свидания с другими девушками и не искал с ними встреч. В один прекрасный день я понял, что я сделаю ей предложение и мы поженимся. Я не знал, когда и как. К счастью, она была со мной на одной волне, и мои инстинкты оказались верны. Мы вместе, потому что мы нравимся друг другу. Мы заставляем друг друга смеяться». После знакомства в 1997 году пара обручилась в 2001 году и, наконец, связала себя узами брака 1 сентября 2002 года в Мексике.

Дети стали их приоритетом

В 2007 году в ознаменование 5-й годовщины брака Сара Мишель Геллар официально сменила фамилию на Принц. В 2009 году у них родился первый ребенок — дочь Шарлотт Грейс Принц, а затем, в 2012 году, сын Рокки Джеймс Принц. Жизнь пары кардинально изменилась, но в лучшую сторону. Когда Фредди было всего 10 месяцев, он потерял отца, поэтому родительство стало его главным приоритетом. Он говорил: «Когда родилась дочка, она стала для меня практически всем. Я превратился в отца с полной занятостью. Но я не относился к этому как к работе. Мне очень это нравилось».

После появления детей супруги стали немного разборчивее в выборе проектов для работы. Сару воспитывала мать-одиночка, и она хотела иметь настоящую семью. В 2012 году актриса рассказывала: «Мы спорим из-за того, кто останется дома. Обычно бывает наоборот, родители говорят: „Нет, я пойду на работу!“ Но он заявляет: „Ты сидела дома 2 года! Теперь моя очередь!“» Они воспитывают детей в строгости: соцсети запрещены, равно как и телефоны во время семейных обедов. Сара сказала: «Некоторые люди считают, что у нас несколько завышены ожидания, но я думаю, что наши дети знают правила. Мы стараемся ужинать вместе с детьми так часто, как это возможно. И у нас за столом нет телефонов. Мы просто садимся и едим вместе».

Как Сара Мишель Геллар и Фредди Принц — младший стали настоящей семьей

У Сары и Фредди удачный брак, они прекрасно уравновешивают главные аспекты семейной жизни: любовь, воспитание детей и работу. Сара Мишель Геллар говорит: «Наше общество очень развито и технологически подковано, но в какие моменты мы действительно объединяемся? Когда мы откладываем телефоны и остаемся один на один. У меня случилось прозрение: все в моей жизни было связано с едой. Будь то ужин у себя на кухне или встреча с друзьями. Именно так появляются воспоминания».

С того памятного ужина, когда Фредди и Сара полюбили друг друга, прошло 22 года, и они продолжают готовить вместе. Принц-младший заразил своей любовью к кулинарному искусству жену и детей. Актер утверждает: «В итоге нам удалось достичь идеального баланса. Мы заложили прочный фундамент, и это, вероятно, главная причина, по которой мы всегда были крутыми и классными». Любовь, еда и общение друг с другом — вот рецепт их идеального брака.