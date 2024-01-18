История красавицы Анны Самохиной, которая стала актрисой для того, чтобы насолить своему бывшему

Анна Самохина прожила недолгую жизнь, но оставила после себя яркий след на кинематографическом небосклоне. В это сложно поверить, но сама она не считала себя красавицей, в театре ей поручали играть роли Кикиморы и Бабы Яги, а мама актрисы и вовсе одаривала дочь нелестными комплиментами.

Непростое детство и несбывшиеся мечты матери Анны

Анна Подгорная (девичья фамилия актрисы) родилась в 1963 году. Ее мама была конструктором на металлургическом заводе, а отец трудился там же мастером. Семья жила в настолько стесненных условиях, что Анне вместе со старшей сестрой Ритой приходилось спать на матрасе в углу общежитской кухни. Отец страдал вредной привычкой и к 34 годам скончался. Мама воспитывала девочек одна, Анна вспоминала: «Я только сейчас, с позиции своего теперешнего возраста, могу понять, как тяжело приходилось маме. Она была такой нервной, часто срывалась, плакала... Другого жилья нам очень долго не давали, но в конце концов ей удалось „выбить“ комнату». Мама Ани мечтала, чтобы девочка стала преподавательницей в музыкальной школе, она даже купила ей фортепьяно и отправила учиться в музыкальную школу. Однако ее планам не суждено было сбыться, ведь сама девочка с детства мечтала стать актрисой.

Первая любовь и поступление в театральный наперекор всем

В 14 лет Аня влюбилась в молодого человека Германа. Они проводили много времени на прогулках и писали друг другу стихи. Однако его родители были категорически против такого союза. Как говорила Анна, официальной версией того, почему они препятствовали их отношениям, была убежденность родителей в том, что они слишком молоды и им еще предстоит учиться и состояться в жизни. Но на самом деле, по признанию актрисы, она им просто-напросто не нравилась: «Видимо, считали меня девушкой исключительно несерьезной и легкомысленной, слишком уж дерзкий у меня был вид». Родители Германа отправили его в Москву, подальше от девушки. В 15 лет Аня поступила в театральное училище. В это сложно поверить, но она сделала это для того, чтобы насолить своему бывшему возлюбленному. Она верила в то, что непременно станет известной, а он, в свою очередь, поймет, какой бриллиант потерял.

Брак, рождение дочери и первые шаги в профессии

Анна Самохина и ее первый муж — Александр Самохин

Учась на втором курсе, девушка вышла замуж за Александра Самохина, чью фамилию и взяла. В 1982 году по окончании училища Анну и Александра направили в ростовский ТЮЗ. Прозвучит странно, но там она играла... Кикимору. Кстати, сама Анна никогда не считала себя красивой, даже мама ей частенько повторяла: «Ты, Аня, у меня косая, как заяц». Вскоре актриса забеременела и в 1983 году родила дочь Сашу. После того как она ушла в декрет, все ее театральные роли отдали другим актрисам. Это еще при том условии, что на работу Самохина вышла, когда Сашеньке едва исполнилось 2 месяца. После декрета ей доверили сыграть роль... Бабы Яги в новогоднем спектакле. А в 1985 году на место главного режиссера театра, в котором она работала, пришел другой человек. Он не отличался благосклонностью к молодой актрисе и поручал ей играть лишь незначительные роли. Первое время после рождения дочери Анне приходилось нелегко, ее даже накрыла депрессия. Девушке казалось, что сейчас ход ее жизни напоминает судьбу родителей, поэтому она хотела кардинальных перемен, и они последовали уже очень скоро.

Дебютные роли в кино и бешеная популярность среди мужчин

Тем временем режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич находился в поиске актрисы, которая смогла бы сыграть красавицу Мерседес в его фильме «Узник замка Иф». Эту роль должна была воплотить Ольга Кабо, но из-за своей занятости она отказалась от проекта. Ассистент режиссера по требованию Юнгвальда-Хилькевича приехал в театральное общежитие, чтобы познакомиться с молодой актрисой Анной Самохиной и сделать ей предложение сыграть в фильме. Появился он там без предупреждения и застал артистку на общей кухне в халатике, без прически и макияжа. Выслушав посланника Юнгвальда-Хилькевича, она воскликнула: «Подождите! Я не всегда такая! Я могу быть другой!» — и повела ассистента смотреть на свои парадные фото.

Помреж убедился, что это именно та актриса, за которой он явился, и пригласил ее на пробы в Москву. Анна успешно сыграла свою роль в «Узнике замка Иф» (1988), после чего на нее свалилась бешеная популярность. Мужчины были без ума от Самохиной. Так, однажды к актрисе подошла некая женщина, с которой у нее завязался следующий диалог: «Мой муж вас так любит, что меня бросил. Это вы виноваты в моем горе!» — «Да я же не знаю вашего мужа!» — промолвила Самохина. — Я в глаза его не видела!" — «А вам и не надо видеть! Достаточно, что он видел вас...». Кстати, на съемках «Узника замка Иф» Самохина закрутила роман с актером Арнисом Лицитисом, который был старшее нее на целых 17 лет. Позднее супруг Анны признавался, что знал о романе жены на стороне, но ничего не предпринимал.

Анна Самохина и Арнис Лицитис в фильме «Узник замка Иф»

Все в том же 1988 году Юрий Кара пригласил Анну на съемки криминальной драмы «Воры в законе». Соседка Самохиной по общежитию Марина Любимова рассказывала: «Она стала не просто средней актрисой — она стала звездой. Гафт в „Ворах“ работал с ней как равноправный партнер. В ней все подспудно было, но кино раскрыло ее. Она выпрямилась, расправила крылья. Если бы не кино, в ней бы это все умерло».

Сама Анна вспоминала об этой работе так: «Я благодарна судьбе за то, что попала в этот фильм, он принес мне популярность. Однако с героиней ленты у меня нет ничего общего — ни одного взгляда, шага. Много лет спустя смотрю на себя в этой картине и думаю: какое чудовище! Но если бы меня снимали, какая я есть, было бы совершенно неинтересно. Я обычный человек, неэкзальтированный, неизбалованный, не люблю больших компаний...»

Дальнейшее развитие карьеры и развод

Чуть позднее Анна вместе с семьей перебралась в Ленинград, где стала одной из актрис местного театра. Также ее приглашали играть в ростовском театре, там она отметилась в нескольких спектаклях. Однако основным полем ее деятельности оставался кинематограф. Так, в 1989 году Самохина сыграла яркую роль в фильме «Дон Сезар де Базан», а в 1990 — в «Женском дне», «Взбесившемся автобусе», «Волчьей стае». В последнее десятилетие 20-го столетия Самохину можно было увидеть в фильмах «Царская охота», «Тартюф», «Русский транзит», «Китайскiй сервизъ» и в сериале «Улицы разбитых фонарей — 2». Самохина признавалась, что когда она снималась в сериалах, то ей приходилось работать по 14 часов в сутки. Такой напряженный график начал сказываться на здоровье актрисы, и она приняла решение отклонять многие поступающие ей предложения.

Тем временем в 1994 году Анна развелась с супругом. О причинах распада брака как-то рассказал сам Александр: «Любовники у актеров — дело житейское. Мы по шесть месяцев находились в разных концах страны. И у меня тоже были романы. Почему мы с Аней расстались? Не каждая женщина может устоять, когда ей предлагают золотые горы. Тех денег, которые я зарабатывал, было недостаточно. Вот она и выбрала себе другого спутника». Однако Анна всегда поддерживала приятельские отношения с бывшим супругом.

Второй брак и последующие любовные отношения

Спустя некоторое время состоялось знакомство Самохиной с питерским ресторатором Дмитрием Коноровым. В 1994-м она вышла за него замуж. Супруги открыли несколько ресторанов, Анна помогала продумывать меню, в которые включала весьма оригинальные блюда. При всей своей занятости в бизнесе Анна продолжала сниматься, однако рассказывала, что решила заняться бизнесом от безысходности. Актриса признавалась: «Было много сил и желания что-то делать — и полный штиль в профессии». Самохина даже помогала своему бывшему супругу, устроив его в ресторанный бизнес. Муж Дмитрий открыл для Анны собственную студию «Диапазон», в которой она стала худруком. Однако позднее отношения супругов сошли на нет, ведь она узнала о романах мужа на стороне и в 2001 году развелась с ним.

Последней любовью Самохиной был ее приятель Евгений Федоров. Дочь актрисы рассказывала, что он очень не по-мужски повел себя в конце их отношений. Ведь за тот период пока они жили вместе, он попросил у Самохиной денег за услуги ЖКХ. Сама же Самохина позднее говорила, что ей хорошо вместе с дочерью, ей больше никто не нужен, и она в состоянии обеспечить себя.

Отношение Самохиной к внешнему виду и пластическим операциям

Актриса признавалась, что публичная профессия вынуждает ее пристально следить за своей внешностью, и говорила, что каждой женщине всегда хочется хорошо выглядеть. Как-то в жизни Самохиной был такой период, когда она 3 года не появлялась на публике, ведь тогда ее вес достиг отметки 80 кг. Актриса говорила: «Я была невероятно толстой, правда, особого дискомфорта не испытывала. Но вот однажды наклонилась, чтобы завязать шнурки на ботинках, и оказалось, что мне это дается с большим трудом. И тогда я решила взять себя в руки. Первые 10 кг сбросила сразу, перейдя на овощные салаты. Еще с 15 кг рассталась в течение трех месяцев, активно репетируя в театре». Актриса положительно относилась к пластическим операциям и косметическим процедурам, но с одной оговоркой: «Очень положительно, но при условии, что особенности лица будут сохранены. Мне не нравится, когда „надувают“ губы. Хочешь увеличить — возьми карандашик, нарисуй линию. Зачем делать рот, как у судака или карпа? Но в целом любой женщине стоит воспользоваться возможностями косметической медицины. Морщинки, например, разгладить. Мне нравится, что сегодня есть возможность поддерживать себя в форме, не обращаясь к хирургам. Но если другого выхода нет, то к вмешательствам стоит прибегать поэтапно, чтобы не шокировать окружающих резкими переменами во внешности».

Карьера в новом миллениуме и серьезные проблемы со здоровьем

В 2000-х Анну продолжали приглашать сниматься. Так, в это десятилетие она появилась во множестве сериалов, в частности в сериалах «Бандитский Петербург», «Три цвета любви», «Любовь — не то, чем кажется», «Дилере» и других.

В конце 2009 года у Самохиной начались серьезные проблемы со здоровьем. Тогда она вместе с сестрой хотела полететь на Гоа, женщины пошли в турагентство заказывать путевки, но так и не сделали этого. Ведь прямо там Самохина почувствовала резкую боль в животе. Ее экстренно доставили в больницу, где врачи поставили актрисе неутешительный диагноз — рак желудка последней стадии.

Последние дни жизни актрисы

Некоторое время артистка лежала в больнице, но осознав, что болезнь все равно сильнее, отказалась от лечения. Анна Самохина согласилась перебраться в хоспис и полностью отказалась от общения с близкими. Ее дочь вспоминала: «Мама до последних дней надеялась, что поправится и вновь сможет радовать публику своими ролями. Она хотела, чтобы ее помнили молодой и красивой. Даже к этой трагической ситуации относилась с улыбкой, не воспринимала все происходящее всерьез. Так она и сгорела буквально на глазах, за считанные дни». Работники хосписа говорили, что до самых последних дней Самохина делала себе идеальный макияж и скрывала последствия химиотерапии платком на голове. Актриса скончалась, когда ей едва исполнилось 47 лет. Незадолго до этого у любимицы публики спросили, на сколько лет она себя ощущает, артистка ответила следующее: «Я остановилась на рубеже 33. Еще когда я была значительно моложе, всегда смеялась, когда уже пожилые бабульки, стоя у магазина, говорили: „Ой, девчонки, я пошла!“ Мне было так смешно. Я думала: „Какие девчонки!“ А сейчас мне 46 лет, и я замечаю, что с друзьями мы разговариваем точно так же, как те бабушки». Как-то у Анны Самохиной спросили, хотела бы она пережить какие-то моменты в своей жизни заново, и она ответила: «Думаю, что нет. Я в общем-то всегда была по отношению к себе достаточно честна. И если... уходит любовь — надо уходить. Зачем тянуть все это?.. Если нет денег, значит надо искать место, где их заработать. Колоссальных сожалений вроде бы нет ни по какому-то поводу».