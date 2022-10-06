История любви Хоакина Феникса и Руни Мары, которые ведут замкнутый образ жизни, непривычный для Голливуда

Несколько лет назад Хоакин Феникс и Руни Мара, сами того не желая, оказались одной из самых обсуждаемых голливудских пар. Ведь подтвердился их роман, который с 2016 года развивался втайне от общественности. А последующая беременность и рождение сына вообще стали сюрпризом для окружающих. При этом никакой информации об их свадьбе в прессе не появлялось. Хоакин и Руни редко дают интервью, а если что-то и говорят, то свою личную жизнь не обсуждают. Но кое-что, конечно, об их отношениях известно.

Хоакин Феникс к моменту знакомства с Руни Марой уже был всемирно известным актером. Популярность ему принесли съемки в таких успешных фильмах, как «Гладиатор» (2000), «Отель „Руанда“» (2004), «Переступить черту» (2005), «Мастер» (2012), и многих других.

Что касается личной жизни, с 1995 по 1998 год актер состоял в отношениях с актрисой Лив Тайлер, а с 2001 по 2005 год — с южноафриканской моделью Топаз Пейдж-Грин.

Руни Мара до встречи с Фениксом тоже была довольно популярной актрисой. Она начала сниматься в полнометражном кино в 2008 году, а уже в следующие несколько лет сыграла в фильмах, принесших ей мировую славу: «Кошмар на улице Вязов» (2010), «Социальная сеть» (2010) и «Девушка с татуировкой дракона» (2011). За роль Лисбет Саландер — девушки-хакера с татуировкой в виде дракона — Мара была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Оскар».

Что же касается личной жизни актрисы, известно то, что с 2010 по конец 2016 года она состояла в отношениях с кинорежиссером Чарли Макдауэллом (на нижнем фото в центре).

Хоакин и Руни познакомились в 2012 году на съемках фантастической драмы «Она», где сыграли бывших супругов. Актриса появляется в киноленте лишь в нескольких довольно эмоциональных эпизодах. Интересно, что в проект она попала практически случайно, ведь на ее роль сначала хотели утвердить Кэри Маллиган. Но благодаря стечению обстоятельств в актерском составе осталась Руни. Так они с Хоакином и познакомились. К слову, на съемочной площадке никакой искры между ними не пробежало. Во время съемок Хоакин был уверен, что Мара его презирает. И только намного позже он понял, что девушка просто стеснительна и на самом деле актер произвел на нее впечатление.

Спустя годы Феникс, вспоминая о начале отношений с Руни Марой, признался: «Сначала мы были просто друзьями по интернету — мы переписывались по электронной почте. Хотя раньше, до Руни, я никогда не делал такого, то есть ни разу не искал девушку в сети. Она единственная девушка, за которой я следил в интернете». В 2016-м, через 4 года после знакомства и начала дружеской переписки, Хоакин и Мара снова встретились на съемочной площадке. Их совместной работой стал библейский драматический фильм «Мария Магдалина», где Феникс сыграл Иисуса Христа, а Мара — Марию Магдалину.

После завершения съемок в СМИ появились первые слухи о том, что актеров стала связывать не просто дружба, а нечто большее. Учитывая, что Феникс пренебрежительно относится к светской жизни, не любит давать интервью и обсуждать свою личную жизнь, слухи о его романе с Марой ходили целый год. И только в мае 2017 года все стало ясно, когда влюбленные появились вместе на 70-м Каннском кинофестивале. Пара сидела вместе, они держались за руки и нежно обнимались после того, как актер неожиданно для себя получил награду за лучшую мужскую роль (вот трогательное видео, где заметно неподдельное удивление Феникса).

AFP / East News

После Каннского кинофестиваля журналисты писали о звездах: «Они безостановочно болтали друг с другом, а после церемонии просто пошли к своей машине. Они кажутся абсолютно естественной и легкой парой».

Vandeville Eric / ABACA / East News

Феникс и Мара старались не комментировать свой роман, хотя в сентябре 2017 года во время интервью журналу T Magazine Феникс рассказал, что они начали жить вместе. А осенью 2019 года во время получения награды на Международном кинофестивале в Торонто Хоакин нежно поблагодарил Мару за ее поддержку: «И последнее, что я хочу сказать. Где-то здесь, не знаю где, сидит грязный дракон, и я хочу оторвать ему крылья, завернуться с ним в одеяло и спать с ним вечно. Я тебя люблю. Спасибо!»

Jason Smith / Everett Collection / East News

А после 92-й церемонии вручения премии «Оскар» Мара и Феникс пошли в ближайшее веганское кафе, чтобы отпраздновать получение актером награды за лучшую мужскую роль (в фильме «Джокер»). И вскоре звездный фотограф запечатлел, как знаменитости, одетые в свои парадные наряды, поглощают гамбургеры, сидя прямо на лестнице возле заведения. Без сомнения, эта фотография войдет в историю как самый очаровательный пример «вечеринки» в честь вручения «Оскара». Феникс не спешит делиться подробностями семейной жизни, но иногда кое-что любопытное он рассказывает. Так, в том же интервью журналу T Magazine в 2017 году звезда «Джокера» рассказал, что они с Марой в свободное время любят смотреть документальные фильмы и гулять со своими 2 собаками. Кроме этого, актер отвечает на электронные письма, медитирует, занимается карате. При этом просыпается он в 6 утра, а ложится спать в 9 вечера.

А в конце мая 2019 года фоторепортеры заметили большое бриллиантовое кольцо на руке у Мары, когда та выходила из дома. Конечно же, сразу поползли слухи о том, что Хоакин и Руни помолвлены. Через несколько месяцев таблоиды подтвердили, что влюбленные обручились, хотя официальных комментариев представители пары так и не давали. К слову, даже в начале 2020 года, когда звезды вместе прошлись по красной дорожке на «Золотом глобусе», многие зрители даже не подозревали, что Феникс и Мара являются парой. Забегая вперед, скажем, что в марте 2022 года во время разговора с итальянским журналом Best Movie о фильме «Камон Камон» (2021) Феникс назвал Мару своей женой. А в интервью «Hello!» актер сказал такую фразу: «[Режиссер Майк Миллс] пригласил меня к себе домой, где мы начали обсуждать, почему он хочет видеть меня в своем фильме. Потом я послушал свою жену и согласился с ней, ведь она всегда права». Так что, кажется, пара тихо связала себя узами брака.

Беременность Мары тоже стала сюрпризом для публики: об этом зрители узнали из снимков фоторепортеров, запечатлевших актрису с выпирающим животом. А о рождении ребенка стало известно благодаря режиссеру Виктору Косаковскому, с которым Феникс работал над документальным фильмом «Гунда». В 2020 году во время выступления на Цюрихском кинофестивале Косаковский подтвердил, что у пары есть ребенок и его зовут Ривер. Такое же имя носил брат Хоакина, погибший в 1993 году. Хоакин Феникс и Руни Мара являются вегетарианцами большую часть своей жизни. Более того, Руни и Хоакин еще и одни из самых активных в Голливуде борцов за права животных. При этом актер говорит, что их образ жизни не влияет на то, как питается их сын Ривер, и что он волен принимать собственные решения: «Конечно, я надеюсь, что он станет веганом, но я не собираюсь навязывать свое мнение нашему ребенку. Не думаю, что это правильно».