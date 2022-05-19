Как Кэри Маллиган утерла нос критику, который намекнул, что она недостаточно красива для роли роковой женщины

Когда один критик поставил под сомнение выбор Кэри Маллиган на роль роковой женщины в фильме «Девушка, подающая надежды», голливудская звезда не растерялась и дала достойный ответ. Актриса еще раз подняла вопрос о проблеме формирования у зрителей ложного представления о мире и о самих себе.

Мы в ADME не могли пройти мимо несправедливой критики Кэри Маллиган, а заодно решили разобраться, как влияет выбор той или иной актрисы на самооценку зрителей.

Кэри Маллиган проявляла интерес к актерскому мастерству с 6 лет. Убедить девушку отказаться от цели стать актрисой не смогли ни родители, ни известный сценарист Джулиан Феллоуз. На просьбу дать ей профессиональный совет он заявил, что ей лучше «выйти замуж за юриста».

Кэри не отступала от своей мечты. Ее дебют состоялся в фильме «Гордость и предубеждение» 2005 года, в котором она сыграла сестру главной героини. Актриса успешно совмещала работу в театре и в кино, когда получила свою звездную роль Дэйзи в драме «Великий Гэтсби». В нем ее героиня печально произносит фразу, характеризующую отношение к женщине в то время: «Для женщины сегодня самое лучшее... это быть хорошенькой дурочкой».

По сюжету фильма «Девушка, подающая надежды» главная героиня Кэсси несколько лет назад бросила учебу в медицинской школе и работает в кофейне. С помощью притворства она знакомится с мужчинами, готовыми на нехорошие поступки, чтобы проучить их. Позже Кейси решает отомстить бывшим однокурсниками, которые совершили преступление над ее лучшей подругой в годы учебы. Картина поднимает важный вопрос: если мужчину оправдывают, не желая портить ему карьеру, то с какой стати люди готовы жертвовать карьерой, а то и целой жизнью женщины?

После выхода фильма один из кинокритиков опубликовал статью, в которой, отметив талант Кэри, указал, что все же выбор актрисы на эту роль был странным: «Продюсер фильма — Марго Робби и, вероятно, она должна была сыграть эту роль. Наряды героини, в которых она привлекает мужчин, выглядят на Кэри неестественно, волосы похожи на парик, а акцент звучит недостоверно».

Ответ актрисы был эмоциональным: «Похоже, автор говорит, что я недостаточно горяча для этой роли. Я не обижаюсь, хотя это взбесило меня. Я полностью согласна, что Марго Робби — богиня. Но неужели это все, что вы можете написать про такой фильм? В наше время? Мне трудно в это поверить». Кэри задала резонный вопрос: «Почему если женщина появляется на экране, она обязательно должна выглядеть как супермодель?»

Чтобы фильм был коммерчески успешным, кинематографисты часто прибегают к использованию клише. К примеру, главная героиня фильма непременно должная быть признанной красавицей, желательно молодой. В результате кино оказывает большое влияние на публику. Зрительницы невольно сравнивают себя с молодыми актрисами модельный внешности, над образом которых работают профессиональные стилисты. Это может быть разрушительным для психики.

Грейс Келли в фильме «Поймать вора» 1955 года и Сара Джессика Паркер в сериале «И просто так...» 2021 года.

Сегодня ситуация на фабрике грез меняется. В последнее время все больше знаменитых женщин отказываются подгонять себя под нереалистичные стандарты красоты. А специалисты по гриму не стремятся превратить их в неестественных кукол, ставя в приоритет природную красоту и индивидуальность.

Ким Бейсингер в роли подруги главного героя в фильме «Бэтмен» и Зендея в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

И хотя издание, в котором была опубликована критическая статья, принесло Кэри извинения, история получила большую огласку. «Эта статья задела меня, потому что именно из этих маленьких нюансов складывается полная картина, будто женщина обязана выглядеть на экране только определенным образом. Я же думаю, что в кино нужно показывать настоящих женщин. И подчеркнуть это лишний раз было полезно», — пояснила актриса.