Как менялся облик 16 див кинематографа, которые кружили головы миллионам мужчин

Александра Яковлева, Татьяна Самойлова, Наталья Белохвостикова и другие актрисы покорили наши сердца уже много лет назад. Однако большинство из нас запомнило их лишь по самым культовым ролям. Мы решили исправить это и показать, как менялись артистки на протяжении всей жизни.