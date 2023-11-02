Как менялся облик 16 див кинематографа, которые кружили головы миллионам мужчин
Александра Яковлева, Татьяна Самойлова, Наталья Белохвостикова и другие актрисы покорили наши сердца уже много лет назад. Однако большинство из нас запомнило их лишь по самым культовым ролям. Мы решили исправить это и показать, как менялись артистки на протяжении всей жизни.
Наталья Фатеева
Людмила Гурченко
Анастасия Вертинская
© Алые паруса / Мосфильм, © Овод / Киностудия имени А. Довженко, © Бременские музыканты & Co / Ленфильм, Tarakanov Vadim / East News
Любовь Полищук
Ирина Алферова
Светлана Светличная
Лариса Гузеева
Александра Яковлева
Инна Чурикова
Нонна Мордюкова
Вера Глаголева
Наталья Гундарева
Татьяна Самойлова
Анна Самохина
Наталия Белохвостикова
Наталья Крачковская
Также не утратили своего шарма с годами Вера Алентова, Евгения Симонова, Наталья Андрейченко. Стоит только взглянуть на них в молодости, в зрелом возрасте и на то, как они выглядят сейчас.
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