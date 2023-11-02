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Как менялся облик 16 див кинематографа, которые кружили головы миллионам мужчин

Кино
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Александра Яковлева, Татьяна Самойлова, Наталья Белохвостикова и другие актрисы покорили наши сердца уже много лет назад. Однако большинство из нас запомнило их лишь по самым культовым ролям. Мы решили исправить это и показать, как менялись артистки на протяжении всей жизни.

Наталья Фатеева

Людмила Гурченко

Анастасия Вертинская

Любовь Полищук

Ирина Алферова

Светлана Светличная

Лариса Гузеева

Александра Яковлева

Инна Чурикова

Нонна Мордюкова

Вера Глаголева

Наталья Гундарева

Татьяна Самойлова

Анна Самохина

Наталия Белохвостикова

Наталья Крачковская

Также не утратили своего шарма с годами Вера Алентова, Евгения Симонова, Наталья Андрейченко. Стоит только взглянуть на них в молодости, в зрелом возрасте и на то, как они выглядят сейчас.

Фото на превью Три плюс два / Киностудия им. М. Горького, Проездом / Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ, День полнолуния / Мосфильм
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AdMe/Кино/Как менялся облик 16 див кинематографа, которые кружили головы миллионам мужчин
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