Как Николь Кидман доказала всему миру, что найти настоящую любовь и родить ребенка никогда не поздно

Сегодня все знают Николь Кидман как популярную голливудскую актрису. Но в прошлом почти 10 лет она прожила в тени своего знаменитого мужа Тома Круза. Со стороны казалось, что супруги вполне счастливы, ведь они даже усыновили 2 детей.

На самом деле и в первом браке, и какое-то время после развода Николь было очень тяжело. Но теперь ее история дарит надежду женщинам по всему миру. Мы в ADME расскажем, какой путь прошла знаменитость, чтобы обрести наконец-то счастье и любовь.

Тогда еще начинающая актриса встретила Тома Круза на съемках фильма «Дни грома» в декабре 1989-го. Девушке было всего 22 года. Между актерами вспыхнул настолько бурный роман, что Круз развелся со своей женой Мими Роджерс.

Пара сыграла свадьбу и начала, на первый взгляд, безмятежную жизнь. Юная Николь блистала на ковровых дорожках вместе со своим шикарным красавчиком-мужем.

Актриса рассказывала, что вышла замуж по любви, по крайней мере так ей тогда казалось. Сейчас же о первом браке она говорит с неохотой.

После замужества пара пыталась завести детей. Однако Николь никак не удавалось забеременеть. Затем у актрисы случилась внематочная беременность, а еще позже — выкидыш. Тогда супруги решили усыновить детей — мальчика и девочку.

Однако что-то в браке все равно не клеилось. В 2001 году Круз подал на развод. Как позже выяснилось, в тот момент Николь была беременна. Для Кидман заявление стало шоком, ведь казалось, что их брак — просто идеал. Тот ребенок так и не родился.

Развод проходил тяжело. Актриса не раз признавалась, что ситуацию усугубляло внимание общественности. Николь вспоминает, что была полностью поглощена отношениями и не замечала ничего вокруг. Несмотря на проблемы в отношениях, женщине казалось, что все у них с Томом было хорошо.

По словам Кидман, уже потом она поняла, что рядом с Крузом она не чувствовала себя полноценной звездой: «Когда мы шли на премию „Оскар“, я как будто была рядом, чтобы поддержать его. Это была моя работа — надеть платье и сделать так, чтобы меня видели, но не слышали».

Courtesy Everett Collection / East News

После развода Николь пришлось несладко. В 2006 году она призналась, что все еще любит бывшего мужа.

Через 2 года после развода женщина попыталась завязать новые отношения, она начала встречаться с музыкантом Ленни Кравицем. Пара даже обручилась, но до свадьбы дело так и не дошло.

И хотя на работе у актрисы все складывалось отлично, она чувствовала себя одиноко даже на вручении своего первого «Оскара».

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News , Invision / Invision / East News

Своего второго мужа, певца Кита Урбана, Николь встретила на концерте в 2005 году. Тогда она не придала этому знакомству значения, а вот Кит был актрисой просто очарован. Как бы то ни было, между ними завязались отношения.

Позже Кидман призналась, что захотела за Кита замуж уже после месяца ухаживаний. Свадьбу сыграли в 2006 году.

В непростое для обоих время Николь и Кит поддерживали друг друга и создали крепкие, полные любви отношения. Почти сразу после свадьбы у Кита усугубилась зависимость, от которой он страдал ранее. Николь поддерживала мужа как могла, и вместе они преодолели сложности.

Супруги признались, что почти никогда не общаются через текстовые сообщения и стараются проводить больше времени вместе.

Николь и Кит очень хотели ребенка, но ничего не получалось. В итоге актриса забеременела в возрасте 41 года. Спустя 2 года пара решилась еще на одного ребенка, но в этот раз супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

В браке с Китом женщина по-настоящему цветет и в свои 55 лет выглядит просто сногсшибательно. Кстати, актриса призналась, что хочет еще детей от него.