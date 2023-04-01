Как сейчас выглядят звезды трилогии «Мумия», которые покорили наши сердца почти четверть века назад

Кажется, будто вчера вышел фильм «Мумия», а все млели от красавчика Рика О’Коннелла. Так вот, приготовьтесь удивляться: со дня выхода фильма прошло 24 года. Нам стало интересно, как изменились актеры и актрисы из кинотрилогии спустя почти четверть века, чем они сейчас занимаются.

Рэйчел Вайс

Благодаря франшизе «Мумия» Рэйчел Вайс обрела мировую известность в 29 лет. Она сыграла Эвелин Карнахан, библиотекаря и будущую возлюбленную Рика. Карьера актрисы с тех пор складывалась отлично. За одну из последних ролей в историческом фильме «Фаворитка» Рэйчел получила премию BAFTA. Также в 49 лет она сыграла шпионку в супергеройском фильме «Черная вдова» по комиксу Marvel. Здесь вы можете почитать о том, как дружба между Рэйчел Вайс и Дэниелом Крейгом переросла в любовь.

Брендан Фрейзер

Роль Рика О’Коннелла в кинотрилогии принесла Брендану Фрейзеру всемирную славу. Помимо боевиков и комедий актер стремился играть драматические роли в фильмах, которые были положительно приняты критиками. С конца 2000-х до середины 2010-х у Брендана были проблемы со здоровьем, из-за чего он не мог полноценно продолжать актерскую карьеру. Но недавно обаятельный добряк триумфально вернулся на большой экран и получил свой первый «Оскар».

Арнольд Вослу

В 37 лет Арнольд Вослу предстал на экране в роли Имхотепа — яркого антагониста, готового ради любви на любые жертвы. Актер часто играл злодеев, был прототипом героя видеоигры. Он популярен на своей родине — в ЮАР. Там он снялся в таких фильмах, как «Кровавый алмаз» и «Осада в Сильвертоне». Последний вышел в 2022 году, когда Арнольду было 60 лет.

Джон Ханна

Джон Ханна сыграл Джонатана Карнахана — легкомысленного брата Эвелин. Актер чаще всего играет роли второго плана в фильмах и сериалах. Недавно он появился в образе эпидемиолога в сериале «Одни из нас».

Кевин О’Коннор

Кевин О’Коннор исполнил роль Бени Габора, трусливого приспешника Имхотепа. Известность актеру также принесли роли в фильмах «Повелитель иллюзий», «Ван Хельсинг». Он любимчик режиссеров Стивена Соммерса и Пола Томаса Андерсона, которые часто приглашают Кевина в свои фильмы.

Одед Фер

Дуэйн Джонсон

Бывший рестлер по прозвищу Скала сыграл Царя скорпионов во 2-й части кинотрилогии «Мумия возвращается». В приквеле «Царь скорпионов» он получил рекордно высокий гонорар за первую главную роль. Сейчас Дуэйн Джонсон — один из самых высокооплачиваемых актеров в мире. А вы знали, что Брендан Фрейзер встретился с Дуэйном Джонсоном вживую только на премьере картины «Мумия возвращается», хотя их персонажи сражаются в финале фильма? Подробнее читайте здесь.

Джонатан Хайд

Вы могли запомнить Джонатана Хайда также по его ролям в «Титанике» и «Джуманджи». В последнее время актер чаще озвучивает анимационные фильмы.

Эрик Авари

Актер индийского происхождения Эрик Авари сыграл множество ролей, в том числе в фильмах «Звездные врата», «Сорвиголова», «Планета обезьян». Благодаря экзотической внешности за все время он воплотил на экране персонажей более 24 национальностей.