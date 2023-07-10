Как сложились судьбы актеров из культового фильма «Знахарь», сюжет которого трогает до слез, даже если смотришь в десятый раз

Фильм «Знахарь» вышел в 1982 году. Он был снят режиссером Ежи Гофманом по мотивам одноименного романа писателя Тадеуша Доленги-Мостовича. Мы решили посмотреть, как изменились актеры после съемок в «Знахаре», и узнать, каким образом сложилась их дальнейшая судьба.

1. Анна Дымна

© Znachor / Zespol Filmowy "Zodiak" and co-producers , Artur Barbarowski / East News Artur Barbarowski / East News

В «Знахаре» Анна Дымна сыграла Марысю, возлюбленную, а в конце фильма супругу графа Лешека. Еще во время учебы в театральном актриса начала демонстрировать свой талант. В 1970 году Дымна дебютировала в кино и сразу с главной роли («Пять с половиной Бледнолицего Юзека»). Актриса сыграла в более чем 250 фильмах и театральных постановках. Много лет она занимается благотворительной деятельностью, а также является основательницей поэтического клуба. Дымна была трижды замужем, от второго брака на свет появился сын Михаил. Сейчас актриса замужем за актером и театральным режиссером Кшиштофом Ожеховским.

2. Ежи Бинчицкий

Свою первую роль Ежи Бинчицкий заполучил в 1962 году. В 1975-м он снялся в культовой картине «Ночи и дни», которая была представлена на Берлинском кинофестивале. Ну а позднее актер сыграл заглавную роль в «Знахаре». Актер был востребован до самой своей кончины: на его счету более чем 60 фильмов и сериалов. От первого брака у него родилась дочь Магдалена, а от второго — сын Ян, который стал культурологом.

3. Томаш Стокингер

© Znachor / Zespol Filmowy "Zodiak" and co-producers , MATEUSZ GROCHOCKI / Dzien Dobry TVN / East News MATEUSZ GROCHOCKI / Dzien Dobry TVN / East News

Томаш Стокингер начал свою карьеру с сериала «Жизнь, полная риска» (1978). В последующие годы ему доставались как главные, так и второстепенные роли в сериалах и фильмах. Одна из них была в «Знахаре»: актер сыграл графа Лешека Чиньского, ухажера Марыси, а потом и ее супруга. Стокингер не только появляется в кино, но также играет в театре и даже записывает музыкальные альбомы. Актер был женат, от брака на свет появился сын Роберт, который стал журналистом. Имеет двоих внуков.

4. Божена Дыкель

© Znachor / Zespol Filmowy "Zodiak" and co-producers , Pawel Wodzynski / East News Pawel Wodzynski / East News

Божена Дыкель сыграла в «Знахаре» Соню — жену среднего сына Прокопа. Кинокарьера актрисы стартовала в 70-х, тогда же началась работа в театре. Дыкель получила известность в 1975 году после выхода фильма «Земля обетованная». Спустя 10 лет актриса отметилась в некогда популярном сериале «Альтернативы 4». С 2003 по 2022 годы исполняла роль главной героини в сериале «На общей». Дыкель замужем, у нее 2 дочери.

5. Бернард Ладыш

© Znachor / Zespol Filmowy "Zodiak" and co-producers , Bartosz KRUPA / East News Bartosz KRUPA / East News

Бернард Ладыш, сыгравший в «Знахаре» мельника Прокопа, известен не только как актер, но и как оперный певец, обладающий неповторимым бас-баритоном. Он многократно выступал на оперных фестивалях международного уровня и даже как-то пел с Марией Каллас. Что касается кинематографа, то временем его активности стал период с 1965 по 2001 год: актер снялся в 12 картинах. Самые известные из них, помимо «Знахаря», — «Кукла» (1968), «Белые шторы» (1965) и «Перстень и роза» (1987). Бернард Ладыш ушел из жизни в 2020 году в возрасте 98 лет.

6. Артур Барчиш

© Znachor / Zespol Filmowy "Zodiak" and co-producers , Pawel Wodzynski / East News Pawel Wodzynski / East News

Артур Барчиш в «Знахаре» предстал в образе молодого человека Василя, сына Прокопа. С конца 70-х годов актер довольно активно снимается в кино, телепередачах и играет в театре. Он получил признание у зрителей как за свои драматические, так и за комедийные роли. С 2006 по 2016 годы Барчиш перевоплощался в очаровательного невротика в комедийном сериале «Ранчо». Актер женат, у него есть сын, который пошел по его стопам и уже снялся в нескольких фильмах.

7. Анджей Копичиньский

© Znachor / Zespol Filmowy "Zodiak" and co-producers , Bartosz KRUPA / East News Bartosz KRUPA / East News

В «Знахаре» Анджей Копичиньский предстал в образе врача Павлицкого. Его кинокарьера началась в конце 50-х. За всю свою творческую жизнь он сыграл в более чем полусотне картин. Если говорить о Копичиньском, то непременно стоит вспомнить его самые знаковые фильмы: «Коперник» (1973) и «Я — мотылек, или Роман сорокалетнего» (1976). Актер был четырежды женат. С последней женой прожил до 2016 года вплоть до своей кончины.

8. Игорь Смяловский

На тот момент, когда Игорь Смяловский снимался в «Знахаре», ему было 64 года. В этом фильме он предстал в образе графа Чиньского, отца Лешека. Помимо того что актер снимался в кино, он показывал свои таланты и на театральных подмостках. Также в его копилке есть 3 книги, в том числе с мемуарами. Многие зрители знают его по фильмам «Семья Милцарков» (1962) и «Кукла» (1978). Актер скончался в 2006 году.

9. Ежи Треля

© Znachor / Zespol Filmowy "Zodiak" and co-producers , Anna Abako / East News Anna Abako / East News

Помимо того что Ежи Треля был потрясающим актером, он также занимал должность профессора и ректора Академии театрального искусства в Кракове, много лет играл в театре. В «Знахаре» ему достался небольшой эпизод, в котором он перевоплотился в обладателя вредной привычки Обедзиньского. Треля наиболее известен по своим ролям в фильмах «Три цвета: Белый» (1994), «Автопортрет с любовницей» (1996), «Камо грядеши» (2001) и «Ида» (2013). Актер скончался в 2022 году.

10. Петр Фрончевский

© Znachor / Zespol Filmowy "Zodiak" and co-producers , Pawel Wodzynski / East News Pawel Wodzynski / East News

Петра Фрончевского называют одним из самых популярных актеров своего поколения. Он сыграл большое количество главных ролей в фильмах выдающихся польских режиссеров, например у Анджея Вайды. Но в «Знахаре» ему досталась второстепенная роль: там он предстал в образе авторитетного хирурга, который выступал на судебном процессе. Большинству зрителей Фрончевский наиболее известен благодаря своему персонажу пану Кляксе из фильма «Академия пана Кляксы» (1983). Также его голосом говорит множество мультипликационных героев. Актер до сих пор снимается в кино.